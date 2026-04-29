Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

La secuencia de disparos en González Catán que terminó con una delincuente muerta y un policía de la Ciudad detenido

Un policía de la Ciudad fue detenido en la madrugada de hoy miércoles por la Policía Bonaerense, acusado de matar a una supuesta ladrona en un intento de robo ocurrido en González Catán, jurisdicción de La Matanza.

La secuencia de la muerte de la delincuente y la fuga de su cómplice fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona. En la filmación, que ilustra esta nota, se escuchan los disparos. Se ve a la ladrona caer y a su cómplice decir: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

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El policía, identificado como Héctor Camejo, inspector de la fuerza porteña, fue detenido por personal de la Departamental de Seguridad de La Matanza de la Policía Bonaerense. El esclarecimiento del hecho está a cargo de la UFI de Homicidios matancera, a cargo del fiscal Adrián Arribas.

La víctima, que fue trasladada al Hospital Favaloro, donde falleció con una bala entre las costillas, sigue sin ser identificada, así como su cómplice.

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El policía detenido

El hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

Camejo mismo se entregó: se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que deberá ratificar ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.

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Para la Justicia, por lo pronto, la reacción de Camejo fue desmedida. “Disparó 10 tiros y se fue del lugar”, continúa una fuente del expediente: diez vainas servidas fueron halladas en la escena. El fiscal Arribas sospecha que Camejo gatilló sin cesar a pesar de que los ladrones ya habían cesado su accionar.

Ahora, con Camejo detenido, Arribas busca más filmaciones en la zona para definir la imputación y comprender el hecho. Las filmaciones, también, permitirán establecer la ruta de fuga del cómplice que sobrevivió. El policía será indagado en las próximas horas.

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La pistola Beretta incautada a Camejo