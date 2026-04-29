Crimen y Justicia

“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Ocurrió este lunes en un local de panificados ubicado en Rivadavia y Tres Arroyos, en Mar del Plata. La cámara de seguridad instalada en el interior del comercio grabó la secuencia completa y captó el rostro del asaltante

Guardar
Violento robo en una panadería de Mar del Plata

Una panadería ubicada en el barrio San Cayetano de la ciudad de Mar del Plata fue escenario de un violento robo este lunes por la tarde, cuando un asaltante ingresó a punta de pistola al comercio, apuntó a los empleados del lugar y a un cliente que estaba realizando una compra, y se llevó parte del dinero recaudado durante la jornada.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió a las 18:30 en la panadería Panebianco, ubicada sobre calle Rivadavia al 5000, entre Tres Arroyos y Bordabehere.

PUBLICIDAD

Según muestra el timer de la cámara de seguridad que grabó el hecho, eran las 18:30 cuando el delincuente, que llevaba una gorra negra en su cabeza y vestía pantalón, campera y zapatillas oscuras, irrumpió a los gritos y con arma en mano.

¡Dame la plata, dale, quédense ahí! La plata dale“, se escucha decir al atacante ni bien ingresó al comercio, donde en ese momento un cliente dialogaba con los propietarios del lugar.

PUBLICIDAD

Violento robo en una panadería de Mar del Plata
El delincuente se llevó dinero en efectivo que le dieron los comerciantes y el cliente que estaba en el negocio al momento del robo.

Mientras las víctimas le repetían una y otra vez que se llevara todo lo que quería, el ladrón, que lucía con evidentes signos de alteración, no bajaba el arma de fuego que llevaba en su mano derecha y apuntaba a los rostros de los damnificados.

Quedate quieto o te pego un tiro”, amenazó al cliente que estaba de espaldas a la cámara, mientras agarraba dinero en efectivo que le pasaba la cajera y lo guardaba en los bolsillos de su abrigo.

Al cabo de un total de 19 segundos, y mientras las víctimas le imploraban que no disparara, el ladrón escapó del lugar con 30 mil pesos en efectivo.

Violento robo en una panadería de Mar del Plata
El asaltante se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

Una vez que el asaltante había huído, el cliente presente en el lugar atinó a salir del comercio para perseguirlo, pero los dueños le imploraron que no lo hiciera: “No Cristian, por favor, no necesito...”.

Ante este hecho de inseguridad, los comerciantes evalúan “poner rejas y atender por detrás de las mismas”, según consigna el medio marplatense 0223.com.ar.

El caso es investigado por la UFI N° 14 departamental, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien ya dispuso las diligencias para dar con el sospechoso y esclarecer el hecho.

Temas Relacionados

RobosMar del PlataInseguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy jueves en González Catán. El oficial, con rango de inspector, fue arrestado por la Policía Bonaerense. La UFI de Homicidios de la zona está a cargo de la causa. Por lo pronto, se descarta una legítima defensa

Video: un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido

Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

Ocurrió el lunes por la noche, una hora antes de la marcha convocada por el robo y asesinato del joven. “Dale un par de bifes, se merece una patada ese rastrero“, le dijeron a la Policía mientras se llevaban arrestado al delincuente

Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, acusada de tener más de 4500 dosis de droga

Luciano Rodríguez, que también fue aprehendido en la redada en Puerta de Hierro, reclama que le permitan abrir el kiosco y la metalera que dan sustento a su familia

“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, acusada de tener más de 4500 dosis de droga

Balearon a un condenado mientras cumplía arresto domiciliario en Mar del Plata

Mientras el joven se recupera, las autoridades intentan determinar si el disparo fue realizado dentro del domicilio. El preso no contaba con tobillera electrónica

Balearon a un condenado mientras cumplía arresto domiciliario en Mar del Plata

Investigan la muerte de un jubilado en Misiones y hay tres personas detenidas

Enrique Ramón Azamé fue encontrado con una lesión en el rostro en su vivienda de Posadas

Investigan la muerte de un jubilado en Misiones y hay tres personas detenidas
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

El Mundial 2026 tendrá el mayor fondo de premios en la historia de la FIFA

TELESHOW
Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

INFOBAE AMÉRICA

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

Estados Unidos entrega equipo satelital a Honduras para combatir el narcotráfico

Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía

Uruguay es optimista por instalación de megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú: “Hay una luz”, dijo Orsi

Lo que se sabe del asesinato de un bebé en Uruguay: ataque a su padre fue por una guerra entre grupos criminales