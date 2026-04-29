“¡Dame la plata o te pego un tiro!“: la pesadilla de 19 segundos que vivieron los empleados de una panadería durante un robo

Violento robo en una panadería de Mar del Plata

Una panadería ubicada en el barrio San Cayetano de la ciudad de Mar del Plata fue escenario de un violento robo este lunes por la tarde, cuando un asaltante ingresó a punta de pistola al comercio, apuntó a los empleados del lugar y a un cliente que estaba realizando una compra, y se llevó parte del dinero recaudado durante la jornada.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió a las 18:30 en la panadería Panebianco, ubicada sobre calle Rivadavia al 5000, entre Tres Arroyos y Bordabehere.

PUBLICIDAD

Según muestra el timer de la cámara de seguridad que grabó el hecho, eran las 18:30 cuando el delincuente, que llevaba una gorra negra en su cabeza y vestía pantalón, campera y zapatillas oscuras, irrumpió a los gritos y con arma en mano.

“¡Dame la plata, dale, quédense ahí! La plata dale“, se escucha decir al atacante ni bien ingresó al comercio, donde en ese momento un cliente dialogaba con los propietarios del lugar.

PUBLICIDAD

El delincuente se llevó dinero en efectivo que le dieron los comerciantes y el cliente que estaba en el negocio al momento del robo.

Mientras las víctimas le repetían una y otra vez que se llevara todo lo que quería, el ladrón, que lucía con evidentes signos de alteración, no bajaba el arma de fuego que llevaba en su mano derecha y apuntaba a los rostros de los damnificados.

“Quedate quieto o te pego un tiro”, amenazó al cliente que estaba de espaldas a la cámara, mientras agarraba dinero en efectivo que le pasaba la cajera y lo guardaba en los bolsillos de su abrigo.

PUBLICIDAD

Al cabo de un total de 19 segundos, y mientras las víctimas le imploraban que no disparara, el ladrón escapó del lugar con 30 mil pesos en efectivo.

El asaltante se dio a la fuga y es buscado por la Policía.

Una vez que el asaltante había huído, el cliente presente en el lugar atinó a salir del comercio para perseguirlo, pero los dueños le imploraron que no lo hiciera: “No Cristian, por favor, no necesito...”.

PUBLICIDAD

Ante este hecho de inseguridad, los comerciantes evalúan “poner rejas y atender por detrás de las mismas”, según consigna el medio marplatense 0223.com.ar.

El caso es investigado por la UFI N° 14 departamental, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien ya dispuso las diligencias para dar con el sospechoso y esclarecer el hecho.

PUBLICIDAD