5 estrategias que permiten incrementar la resistencia y protegen la salud pulmonar al correr

La respiración abdominal permite llenar completamente los pulmones y optimizar la oxigenación durante la carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración adecuada marca la diferencia en el rendimiento de cualquier corredor durante entrenamientos o competencias. Oxigenar el cuerpo, eliminar el dióxido de carbono y mantener un ritmo estable permite correr con mayor comodidad y reducir el riesgo de lesiones. Quienes comienzan a practicar running suelen experimentar falta de aire y fatiga muscular, pero los especialistas afirman que dominar las técnicas básicas de respiración mejora notablemente la experiencia y los resultados. El secreto está en conocer los conceptos esenciales y aplicarlos de manera consciente en cada sesión de ejercicio.

De acuerdo con The American Lung Association, la respiración cumple un papel vital para oxigenar las células y eliminar el dióxido de carbono. Durante la carrera, el cuerpo exige más oxígeno y la respiración superficial resulta insuficiente para cubrir esa demanda. Los expertos recomiendan practicar la respiración abdominal o diafragmática, que ayuda a llenar completamente los pulmones y optimiza el intercambio de gases. Al inspirar, el abdomen se eleva y el diafragma desciende, lo que genera más espacio para el aire y facilita la ventilación. Esta técnica puede practicarse en casa para familiarizarse antes de salir a correr.

La respiración rítmica representa otro recurso valioso para corredores de todos los niveles. Sincronizar la respiración con la zancada distribuye el impacto entre ambos lados del cuerpo y reduce la tensión sobre los músculos y el diafragma. El patrón más utilizado es el de cinco pasos, que consiste en inhalar durante tres pasos y exhalar durante dos. Esta estrategia no solo mejora la eficiencia del movimiento, sino que además disminuye el riesgo de calambres y molestias laterales.

La correcta técnica de respiración transforma la experiencia de correr, mejora la resistencia y protege la salud pulmonar, combinando ciencia, práctica consciente y cuidado personalizado para todo tipo de corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las 5 estrategias?

Practicar la respiración abdominal o diafragmática. Entrenar la respiración profunda para llenar completamente los pulmones mejora el intercambio de gases y la oxigenación del cuerpo durante la carrera. Aplicar la respiración rítmica sincronizada con los pasos. Sincronizar inhalaciones y exhalaciones con el ritmo de la zancada distribuye mejor el impacto y reduce el riesgo de calambres y molestias laterales. Ajustar el ritmo respiratorio según la intensidad del ejercicio. Modificar el patrón de respiración —por ejemplo, cambiar el número de pasos por inhalación y exhalación— permite adaptarse a entrenamientos más exigentes y mantener el control durante el esfuerzo. Priorizar la comodidad respiratoria y escuchar las señales del cuerpo. Prestar atención a la fatiga, evitar la hiperventilación y ajustar la velocidad ayuda a prevenir lesiones y mejora la experiencia, especialmente para quienes recién comienzan. Consultar con especialistas y adaptar el ejercicio a condiciones de salud. Quienes padecen asma, EPOC u otras afecciones pulmonares deben realizar actividad física bajo supervisión médica y aprovechar programas de rehabilitación para aprender técnicas seguras y eficaces.

Respiración rítmica y abdominal: herramientas para una carrera más eficiente

Practicar técnicas de respiración rítmica mejora la estabilidad y el rendimiento físico en el running. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar la respiración profunda y ritmada favorece la estabilidad, la oxigenación y el control del esfuerzo físico en cada entrenamiento.

La respiración rítmica permite una mejor coordinación entre la inhalación y el movimiento de las piernas. Al inspirar, los músculos del core se contraen y estabilizan el tronco, lo que aporta mayor control durante el impacto en cada paso. Exhalar en el momento adecuado relaja el diafragma y ayuda a liberar la tensión acumulada. Esta técnica puede adaptarse a ritmos más intensos, cambiando a un patrón de tres pasos en entrenamientos de mayor exigencia.

Según el portal de noticias español ABC, el entrenamiento regular de la respiración abdominal y rítmica contribuye a aumentar la tolerancia al ejercicio. Con el tiempo, el corredor desarrolla mayor capacidad pulmonar y reduce la sensación de ahogo durante esfuerzos prolongados. La práctica constante y la atención al propio cuerpo resultan esenciales para ajustar el ritmo y evitar la fatiga prematura.

Para quienes recién comienzan, los expertos aconsejan iniciar con trotes suaves, fijar objetivos realistas y priorizar la comodidad respiratoria sobre la velocidad. El dominio progresivo de las técnicas respiratorias permite incrementar la intensidad y la duración de los entrenamientos sin perder el control. Los descansos y la escucha activa del cuerpo son fundamentales para prevenir molestias y lesiones.

Recomendaciones para personas con enfermedades pulmonares

Los expertos recomiendan comenzar con trotes suaves y cuidar la respiración para evitar molestias o lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico aporta beneficios incluso a quienes padecen asma, EPOC u otras afecciones respiratorias, siempre bajo supervisión médica.

La American Lung Association destaca que el ejercicio regular forma parte de un estilo de vida saludable, incluso para personas con enfermedades pulmonares crónicas. La cantidad, el tipo y la intensidad del ejercicio deben ajustarse según la situación personal y las indicaciones del neumólogo. En muchos casos, los pacientes se benefician de programas de rehabilitación pulmonar, donde aprenden a respirar de forma eficiente y segura bajo la guía de profesionales.

El Dr. Albert Rizzo, director médico de la entidad, recomienda consultar con un médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, especialmente para quienes tienen antecedentes de asma, enfisema o bronquitis crónica. La información y las técnicas aprendidas en la rehabilitación pulmonar mejoran la calidad de vida y permiten una mayor actividad física con menor dificultad respiratoria.

El running puede adaptarse a diferentes condiciones de salud, siempre que se respeten los límites individuales y se apliquen las estrategias adecuadas de respiración. La preparación previa, el entrenamiento gradual y el seguimiento médico son claves ante cualquier síntoma inusual.

Dominar la respiración abdominal y rítmica transforma la experiencia de correr, incrementa la resistencia y protege la salud pulmonar, tanto en principiantes como en corredores experimentados.