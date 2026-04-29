El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones para poner fin a dos meses de guerra, cuyo principal escollo sigue siendo el programa nuclear de Teherán. Tras varias rondas de diálogos fallidos en Washington que han trastocado la economía mundial, el mandatario republicano endureció su retórica en redes sociales, condicionando cualquier alivio al bloqueo naval a que la república islámica acepte restricciones estrictas al enriquecimiento de uranio por los próximos 20 años.
Mientras la diplomacia permanece congelada, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Congreso para informar sobre la estrategia de presión máxima y el cerco a las exportaciones de petróleo iraníes. Estados Unidos mantiene una vigilancia estricta sobre el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético global, mientras que el gobierno de Irán califica las exigencias de la Casa Blanca como “ilegales” y asegura que no cederá ante la política de dictados de Washington.
En el frente de Líbano, la violencia persiste a pesar de la tregua recientemente extendida entre Israel y Hezbolá. Las fuerzas armadas libanesas reportaron nuevas muertes por bombardeos israelíes en el sur del país, lo que pone en riesgo el frágil alto el fuego en la región. A pesar de las órdenes de evacuación y los ataques en curso, el gobierno de Israel sostiene que no tiene “ambiciones territoriales” en territorio libanés, aunque la situación sobre el terreno sigue siendo de extrema volatilidad.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente al régimen de Irán ante su persistente negativa para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente. El mandatario insistitó en que la firma de una acuerdo no nuclear es el principal requisito para el vanazar en las negociaciones.
Cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúna el 29 de abril, el club estará considerando la salida de uno de sus miembros más antiguos. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han formado parte del cártel desde que Abu Dabi se unió en 1967, han anunciado su salida el 1 de mayo. La guerra en Irán y su bloqueo del estrecho de Ormuz han paralizado las exportaciones de energía de la región, afectando gravemente a los EAU y a sus vecinos del Golfo. Ahora, esto ha llevado al tercer mayor exportador de petróleo de la OPEP a actuar en solitario.
El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz disminuyó un 95,3% desde el inicio del bloqueo derivado de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el nuevo panel de datos presentado por Naciones Unidas. La caída de la actividad en esta vía estratégica provocó un incremento del 6,1% en los precios globales de los alimentos, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para responder por primera vez a los legisladores tras el inicio de la guerra contra el régimen iraní, un conflicto cuyo costo y legalidad fueron cuestionados por el Partido Demócrata.