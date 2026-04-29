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EN VIVO: Trump lanzó un ultimátum a Irán ante el colapso del rial y el alza del petróleo

El estancamiento de las negociaciones por el programa nuclear y el control del Estrecho de Ormuz disparan la tensión global. Mientras la economía iraní sufre un desplome histórico, el jefe del Pentágono comparece ante el Congreso

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Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra una imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, 27 de abril de 2026. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra una imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, 27 de abril de 2026. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones para poner fin a dos meses de guerra, cuyo principal escollo sigue siendo el programa nuclear de Teherán. Tras varias rondas de diálogos fallidos en Washington que han trastocado la economía mundial, el mandatario republicano endureció su retórica en redes sociales, condicionando cualquier alivio al bloqueo naval a que la república islámica acepte restricciones estrictas al enriquecimiento de uranio por los próximos 20 años.

Mientras la diplomacia permanece congelada, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Congreso para informar sobre la estrategia de presión máxima y el cerco a las exportaciones de petróleo iraníes. Estados Unidos mantiene una vigilancia estricta sobre el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético global, mientras que el gobierno de Irán califica las exigencias de la Casa Blanca como “ilegales” y asegura que no cederá ante la política de dictados de Washington.

En el frente de Líbano, la violencia persiste a pesar de la tregua recientemente extendida entre Israel y Hezbolá. Las fuerzas armadas libanesas reportaron nuevas muertes por bombardeos israelíes en el sur del país, lo que pone en riesgo el frágil alto el fuego en la región. A pesar de las órdenes de evacuación y los ataques en curso, el gobierno de Israel sostiene que no tiene “ambiciones territoriales” en territorio libanés, aunque la situación sobre el terreno sigue siendo de extrema volatilidad.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

11:27 hsHoy

Trump publicó una imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en el que deja en claro que su administración mantiene como requisito la eliminación total del programa nuclear de Teherán

Trump aseguró que el régimen iraní no logra organizarse: “¡Más les vale espabilar pronto!”. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump aseguró que el régimen iraní no logra organizarse: “¡Más les vale espabilar pronto!”. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente al régimen de Irán ante su persistente negativa para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente. El mandatario insistitó en que la firma de una acuerdo no nuclear es el principal requisito para el vanazar en las negociaciones.

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11:27 hsHoy

La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría no romper el cártel

Pero pone de relieve tensiones de larga data que la guerra del Golfo ha exacerbado

La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría no romper el cártel (REUTERS)
La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP podría no romper el cártel (REUTERS)

Cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúna el 29 de abril, el club estará considerando la salida de uno de sus miembros más antiguos. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han formado parte del cártel desde que Abu Dabi se unió en 1967, han anunciado su salida el 1 de mayo. La guerra en Irán y su bloqueo del estrecho de Ormuz han paralizado las exportaciones de energía de la región, afectando gravemente a los EAU y a sus vecinos del Golfo. Ahora, esto ha llevado al tercer mayor exportador de petróleo de la OPEP a actuar en solitario.

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11:27 hsHoy

La ONU analizó los 2 meses de bloqueo en Ormuz y reportó subas del 6% en el precio de alimentos a nivel mundial

El estudio reportó que la guerra en Medio Oriente originó repuntes en los mercados alimenticios y dificultades en las cadenas de suministro estratégicas de alcance global

Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán (AP/Asghar Besharati/Archivo)
Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán (AP/Asghar Besharati/Archivo)

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz disminuyó un 95,3% desde el inicio del bloqueo derivado de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el nuevo panel de datos presentado por Naciones Unidas. La caída de la actividad en esta vía estratégica provocó un incremento del 6,1% en los precios globales de los alimentos, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

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11:25 hsHoy

Pete Hegseth comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para dar detalles de la operación “Furia Épica” contra Irán

El titular del Pentágono responderá consultas de los legisladores ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes vinculadas al conflicto en Medio Oriente desatado el pasado 28 de febrero

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para responder por primera vez a los legisladores tras el inicio de la guerra contra el régimen iraní, un conflicto cuyo costo y legalidad fueron cuestionados por el Partido Demócrata.

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