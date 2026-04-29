EN VIVO: Trump lanzó un ultimátum a Irán ante el colapso del rial y el alza del petróleo

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra una imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, 27 de abril de 2026. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones para poner fin a dos meses de guerra, cuyo principal escollo sigue siendo el programa nuclear de Teherán. Tras varias rondas de diálogos fallidos en Washington que han trastocado la economía mundial, el mandatario republicano endureció su retórica en redes sociales, condicionando cualquier alivio al bloqueo naval a que la república islámica acepte restricciones estrictas al enriquecimiento de uranio por los próximos 20 años.

Mientras la diplomacia permanece congelada, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Congreso para informar sobre la estrategia de presión máxima y el cerco a las exportaciones de petróleo iraníes. Estados Unidos mantiene una vigilancia estricta sobre el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético global, mientras que el gobierno de Irán califica las exigencias de la Casa Blanca como “ilegales” y asegura que no cederá ante la política de dictados de Washington.

En el frente de Líbano, la violencia persiste a pesar de la tregua recientemente extendida entre Israel y Hezbolá. Las fuerzas armadas libanesas reportaron nuevas muertes por bombardeos israelíes en el sur del país, lo que pone en riesgo el frágil alto el fuego en la región. A pesar de las órdenes de evacuación y los ataques en curso, el gobierno de Israel sostiene que no tiene “ambiciones territoriales” en territorio libanés, aunque la situación sobre el terreno sigue siendo de extrema volatilidad.