El ejercicio no sólo fortalece el cuerpo: qué cambios genera en la microbiota que impactan en el bienestar emocional

Investigadores del University College Cork identificaron que el ejercicio altera la composición de la microbiota intestinal asociada al metabolismo del triptófano (Freepik)

El ejercicio físico desencadena una serie de transformaciones bioquímicas que trascienden el movimiento muscular y el aumento del ritmo cardíaco.

Investigaciones recientes demostraron que la actividad física induce cambios en la microbiota intestinal, iniciando una cascada de señales que se extiende desde el tracto digestivo hasta el cerebro. Este proceso, detallado por un equipo del University College Cork en Irlanda y publicado en la revista Brain Medicine, revela que la relación entre el ejercicio y el bienestar mental está mediada por complejos mecanismos moleculares en los que el intestino desempeña un papel central.

Los investigadores vieron que más allá del corazón acelerado y los músculos en movimiento, se desencadenó en los animales de laboratorio una cadena de transformaciones bioquímicas que inicia en la oscuridad del intestino y viaja hasta el cerebro.

El ejercicio, concluyeron, modifica la composición de la microbiota intestinal y la vía metabólica del triptófano, un aminoácido esencial, lo que incrementa la producción de compuestos vinculados a la regulación del ánimo. Estos efectos, mediados por cambios moleculares que pueden rastrearse desde el intestino hasta el hipocampo, fueron documentados por el grupo de la profesora Yvonne M. Nolan y sus colegas a través de experimentos controlados en ratas, abriendo nuevas perspectivas sobre el papel del ejercicio en la salud cerebral.

¿Cómo modifica el ejercicio la microbiota intestinal?

El acceso libre a una rueda de correr durante ocho semanas provocó en ratas adultas cambios cuantificables en la microbiota intestinal. Los animales ejercitados exhibieron una disminución en la abundancia relativa de los géneros bacterianos Clostridium y Alistipes, ambos asociados con el metabolismo del triptófano, en comparación con sus pares sedentarios. Además, los análisis de secuenciación mostraron un aumento en la dominancia microbiana (índice de Berger-Parker: p = 0,05) y una reducción en la entropía global (índice de Shannon: p = 0,05), sin variación significativa en la riqueza de especies.

Estos resultados, generados mediante técnicas como la secuenciación del gen ARNr 16S, indican que el ejercicio puede reducir la diversidad bacteriana, favoreciendo ciertas comunidades microbianas sobre otras. El incremento del peso del ciego, normalizado en relación al peso corporal, apunta a una mayor actividad fermentativa, un fenómeno que podría estar relacionado con el incremento de metabolitos bioactivos en la circulación.

El metabolismo del triptófano: de la dieta al cerebro

El triptófano es un aminoácido esencial que el organismo obtiene a partir de la dieta. Su destino metabólico es crucial: la mayor parte se degrada en el hígado a través de la vía de la quinurenina, mientras que una fracción es transformada por la microbiota intestinal en compuestos como triptamina, indoles o serotonina. Algunos de estos derivados, en particular los indoles, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre el cerebro.

El estudio irlandés identificó que, tras el ejercicio, aumentan los niveles séricos de 5-hidroxitriptófano, un catabolito de la serotonina, en las ratas entrenadas (β = 1,06; p < 0,05; FDR = 0,01). Este hallazgo sugiere una redistribución del metabolismo del triptófano hacia rutas que favorecen la producción de compuestos neuroactivos, con potencial impacto en la regulación del ánimo. El análisis de la metabolómica indicó, además, que el ejercicio potencia la vía metabólica del triptófano y la biosíntesis de otros aminoácidos relevantes para la función cerebral.

Por otro lado, se observó una asociación negativa entre la abundancia del género Clostridium y los niveles de 2-oxindol, un derivado del indol, aunque esta relación no alcanzó significancia tras la corrección estadística. A pesar de ello, los autores consideran que estos resultados sugieren una posible interacción mecanicista entre las bacterias intestinales sensibles al ejercicio y los metabolitos circulantes que pueden actuar en el sistema nervioso central.

Efectos sobre el cerebro: el vínculo con el hipocampo y la memoria

El impacto de estos cambios metabólicos se extiende más allá del intestino. El ejercicio redujo la expresión del receptor de hidrocarburos arílicos (AhR) en la región dorsal del hipocampo, área cerebral relacionada con la memoria espacial y contextual. Esta reducción fue específica: no se detectaron alteraciones significativas en la región ventral del hipocampo, estrechamente vinculada a la emoción y la ansiedad.

El receptor AhR actúa como mediador de los efectos de los metabolitos derivados del triptófano sobre las neuronas. Su disminución en el hipocampo dorsal sugiere que el ejercicio puede modular la plasticidad neuronal y los procesos cognitivos a través de la vía intestino-cerebro. Según la profesora Nolan, “la convergencia de los cambios en la microbiota, los metabolitos y la expresión de AhR es evidencia de una vía integrada que conecta la actividad física con la función cerebral”.

El análisis funcional de los llamados módulos intestino-cerebro refuerza este vínculo, mostrando que el ejercicio potencia la síntesis de triptófano en el ecosistema microbiano intestinal, lo que puede tener consecuencias directas en la disponibilidad de precursores para la síntesis de serotonina y otros neurotransmisores.

Implicaciones clínicas y preguntas abiertas

Estos hallazgos abren nuevas perspectivas para la comprensión y el tratamiento de los trastornos del ánimo. El ejercicio se consolida como un modulador potente del eje microbiota-intestino-cerebro, capaz de influir en la producción y distribución de compuestos que afectan la memoria y el estado emocional. Sin embargo, los autores advierten que los resultados obtenidos en ratas macho adultas pueden no extrapolarse directamente a humanos, otras edades o hembras. Además, la ausencia de pruebas conductuales en el estudio limita la confirmación del vínculo funcional entre los cambios moleculares observados y la mejora del estado de ánimo.

La investigación en este campo continúa en expansión. Futuras líneas de trabajo deberán explorar si los efectos detectados en animales de laboratorio se replican en personas, y si la modulación dirigida de la microbiota intestinal mediante ejercicio puede convertirse en una herramienta terapéutica para la prevención y el manejo de trastornos neuropsiquiátricos.

La evidencia actual, respaldada por estudios controlados y análisis moleculares, sugiere que al mover el cuerpo, también se moviliza la bioquímica cerebral. El intestino, lejos de ser un órgano pasivo, responde a la actividad física y escribe señales químicas que pueden cambiar la manera en que sentimos y recordamos.