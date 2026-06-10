Los leucocitos o glóbulos blancos se originan en la médula ósea y defienden al organismo frente a infecciones y células anómalas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los leucocitos, o glóbulos blancos, participa en la defensa del organismo, según explica Sport Life. Estas células se originan en la médula ósea y viajan por la sangre y el sistema linfático, actuando frente a infecciones y células anómalas. Sus valores pueden variar, pero una caída prolongada, denominada leucopenia, incrementa el riesgo de infecciones.

El rango habitual de leucocitos en adultos se sitúa entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por microlitro de sangre. Cuando el recuento cae por debajo de 4.000/µL, es motivo de preocupación, especialmente si se mantiene en el tiempo.

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Las pruebas científicas, a través de un ensayo clínico publicado en PubMed Central (PMC), respaldan que una dieta mediterránea puede reducir en un 46% el riesgo de leucopenia y en un 75% el de formas graves, y destaca la relación directa entre alimentación y salud inmunitaria.

La leucopenia se diagnostica cuando los leucocitos bajan de 4.000 por microlitro y el descenso incrementa el riesgo de infecciones si persiste (Freepik)

Causas frecuentes de la disminución de leucocitos

El descenso de leucocitos puede deberse a causas puntuales o a déficits persistentes. Entre las razones más habituales están los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia, que afectan la producción de estas células defensivas. Infecciones como el VIH y la hepatitis también pueden reducir los leucocitos al dañar la médula ósea.

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Otros factores mencionados en el estudio incluyen el déficit de vitamina B12, enfermedades hematológicas como la anemia aplásica o el síndrome mielodisplásico, y trastornos autoinmunes que destruyen glóbulos blancos. Situaciones de estrés físico o mental intenso pueden provocar una bajada temporal. La naturaleza y duración del descenso determinan la gravedad y la necesidad de intervención médica.

Un ensayo clínico publicado en Foods indicó que la dieta mediterránea puede reducir un 46% el riesgo de leucopenia y un 75% el de las formas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas asociados a niveles bajos de leucocitos

Una bajada leve y puntual de leucocitos suele pasar desapercibida, sin síntomas claros. Cuando la leucopenia se prolonga, pueden aparecer infecciones recurrentes, como respiratorias o urinarias, y malestar general. Expertos consultados por Sport Life advierten que la persistencia de estos síntomas requiere atención profesional.

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Entre los signos más frecuentes se encuentran el cansancio, la debilidad, la lentitud en la curación de heridas y la aparición de llagas o aftas en la boca. Además, la presencia de anemia, sudoración, ganglios inflamados, pérdida de peso o erupciones cutáneas puede señalar una complicación. En todos estos casos, una consulta médica es indispensable para descartar enfermedades graves.

La leucopenia prolongada puede provocar infecciones recurrentes, cansancio, debilidad, heridas de curación lenta y aftas en la boca

Valores normales de leucocitos en sangre y su interpretación

El intervalo considerado normal para adultos es de 4.000 a 11.000 leucocitos por microlitro de sangre. Un valor inferior a 4.000 leucocitos por microlitro de sangre suele indicar leucopenia, aunque su contexto clínico es clave para determinar la importancia del hallazgo. Un solo análisis alterado no siempre implica un problema grave.

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La interpretación correcta requiere valorar los síntomas, la historia médica y la persistencia del descenso. No es lo mismo un resultado aislado que una tendencia repetida en varios análisis. El médico debe analizar estos datos junto a otros parámetros sanguíneos y la situación general del paciente. Esta evaluación ayuda a decidir si se necesita tratamiento o solo vigilancia.

Estrategias y recomendaciones para elevar los leucocitos

Sport Life recomienda, ante una leucopenia persistente, realizar un estudio médico para identificar la causa y evitar automedicaciones. A nivel general, sugiere prescindir de alimentos ultraprocesados y grasas refinadas, y optar por una dieta rica en frutas, verduras, frutos secos y jugos antioxidantes. También destaca el valor de plantas como equinácea, jengibre, ginseng, tila y escaramujo por su efecto inmunoestimulante.

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Sport Life recomienda evitar ultraprocesados y grasas refinadas, seguir una dieta con frutas, verduras y frutos secos, y mantener niveles adecuados de vitamina D para apoyar los leucocitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D, recomendando la exposición diaria al sol durante unos minutos fuera de las horas centrales del día. El respaldo científico añade que la dieta mediterránea no solo mejora el recuento de leucocitos, sino que reduce el riesgo de leucopenia y de alteraciones graves del sistema inmune.

Con respecto al manejo clínico de esta condición, instituciones médicas de referencia global como la Mayo Clinic enfatizan que el abordaje de un recuento bajo de glóbulos blancos debe ser estrictamente personalizado y supervisado por profesionales para descartar patologías subyacentes. Desde una perspectiva integral de soporte al sistema inmunitario, la evidencia clínica subraya la necesidad de erradicar compuestos inflamatorios como los ultraprocesados y las grasas refinadas, priorizando en su lugar un patrón nutricional denso en nutrientes —fuertemente alineado con los principios de la dieta mediterránea—.

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Este enfoque dietético, rico en antioxidantes naturales, fitonutrientes protectores (presentes en raíces y plantas con propiedades inmunomoduladoras) y una adecuada síntesis de vitamina D mediante exposición solar segura, resulta un pilar biológico fundamental. De este modo, no solo se estimula la hematopoyesis (la producción de células sanguíneas), sino que se reduce de forma drástica el riesgo de disfunciones inmunitarias severas y complicaciones infecciosas.