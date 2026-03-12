Salud

Cuáles son los 9 síntomas más frecuentes al dejar de consumir cafeína, según los especialistas

Alterar este hábito diario puede provocar molestias desconocidas que afectan la rutina y el bienestar en diferentes niveles. Qué tener en cuenta

Guardar
La abstinencia de cafeína provoca
La abstinencia de cafeína provoca síntomas como fatiga, dolor de cabeza e irritabilidad, según expertos en salud y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, el té y las bebidas energéticas acompañan desde hace décadas la vida cotidiana en todo el mundo. Estas bebidas, integradas a reuniones sociales y rutinas laborales, son la fuente principal de cafeína, un estimulante que modula el estado de alerta, la concentración y el ánimo.

Sin embargo, al detener de golpe su consumo, muchas personas experimentan cambios físicos y mentales inesperados. La interrupción repentina puede alterar la energía diaria, el humor y hasta el rendimiento cognitivo, con un impacto que los especialistas reconocen y que puede aparecer incluso tras solo 24 horas sin el estimulante.

Síntomas de la abstinencia de cafeína según especialistas

Expertos como el doctor Vivek Cherian, médico internista en EE.UU., la nutricionista clínica Courtney Scioli y el doctor Don Raden especialista en farmacología clínica, explican en Prevention que la abstinencia de cafeína suele manifestarse entre las 12 y 24 horas posteriores a la última ingesta.

La severidad y el tipo de síntomas dependen tanto de la cantidad diaria consumida como de la rapidez con que se reduce el consumo. Además, la dependencia se expresa como dificultad para desenvolverse con normalidad en ausencia de la sustancia, fenómeno que muchas veces pasa inadvertido hasta interrumpir el hábito.

La interrupción repentina del café,
La interrupción repentina del café, té o bebidas energéticas puede afectar energía, humor y rendimiento cognitivo en solo 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic, referente internacional en salud, confirma que la abstinencia de cafeína puede afectar el funcionamiento diario y recomienda disminuir su consumo de forma progresiva. Asimismo, detalla que los síntomas pueden persistir desde varios días hasta una semana, y que el proceso de adaptación implica tanto aspectos físicos como psicológicos.

En ese sentido, los expertos de Mayo Clinic señalan que la aparición y el tipo de síntomas varían según cada persona y la cantidad habitual de cafeína consumida:

1. Fatiga o aumento del cansancio

La fatiga aparece como uno de los síntomas más frecuentes tras dejar la cafeína. El organismo, acostumbrado al estímulo energético, puede experimentar una caída en los niveles de alerta y sensación de agotamiento. Courtney Scioli sugiere incorporar caminatas cortas y pausas activas durante el día para contrarrestar la falta de energía.

2. Estreñimiento

El estreñimiento surge por la
El estreñimiento surge por la disminución de la motilidad intestinal tras dejar la cafeína, según especialistas en farmacología clínica

La cafeína tiene un efecto estimulante sobre el tracto intestinal. Su ausencia reduce la motilidad, lo que puede favorecer el estreñimiento. Raden recomienda incrementar la ingesta de agua y alimentos ricos en fibra, como verduras de hoja verde y frutas, para mantener el tránsito intestinal.

3. Dolor de cabeza

El dolor de cabeza se origina por alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral al cesar el consumo de cafeína. La intensidad puede variar entre personas. Scioli menciona que, en casos leves, la cúrcuma puede funcionar como antiinflamatorio natural, aunque el síntoma suele disminuir con el paso de los días.

4. Depresión o sensación de tristeza

La cafeína estimula la liberación de neurotransmisores asociados a la sensación de bienestar. Al dejar de consumirla, puede presentarse tristeza, decaimiento o baja motivación. Raden recomienda la actividad física moderada, como caminatas o ejercicios suaves, para favorecer la recuperación del ánimo.

5. Irritabilidad o mal humor

La irritabilidad frecuente puede estar
La irritabilidad frecuente puede estar relacionada con la fatiga y cambios en la química cerebral, según Scioli (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritabilidad es consecuencia de la combinación de fatiga, dolor de cabeza y cambios en la química cerebral. Scioli aconseja reducir la cafeína de manera gradual y aprovechar actividades al aire libre para favorecer el bienestar emocional.

6. Temblores en las manos

Algunas personas experimentan temblores leves en las manos durante los primeros días sin cafeína. Raden señala que este síntoma, aunque poco frecuente, desaparece habitualmente de forma espontánea y no suele requerir tratamiento médico.

7. Náuseas

La interrupción de la cafeína puede afectar el aparato digestivo y provocar náuseas. Scioli recomienda el té de jengibre como aliado natural para calmar el malestar estomacal.

8. Insomnio o dificultad para dormir

El insomnio o la dificultad
El insomnio o la dificultad para dormir resultan frecuentes al dejar la cafeína, y la adaptación al patrón normal puede demorar varios días (Imagen ilustrativa Infobae)

El sueño puede verse alterado tanto al consumir cafeína en exceso como al interrumpirla de golpe. Raden destaca que el insomnio figura entre los síntomas más frecuentes y que el restablecimiento del patrón normal de sueño puede requerir varios días de adaptación.

9. Niebla mental o dificultad para pensar con claridad

La reducción de la dopamina, asociada al consumo de cafeína, puede causar dificultades de concentración o una sensación de “niebla mental”. Scioli indica que el grado de afectación depende de la sensibilidad individual y puede ir desde molestias leves hasta un impacto notorio en la capacidad de enfoque.

Como se dijo, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia es reducir su consumo de forma progresiva y planificar el cambio en momentos de menor exigencia laboral o familiar. Resulta útil reforzar la alimentación saludable, mantener una hidratación adecuada y cuidar los hábitos de descanso. El acompañamiento profesional puede ser necesario si los síntomas persisten o afectan la calidad de vida.

Temas Relacionados

CafeínaGlobalVivek CherianMayo ClinicCourtney ScioliSíntomas De AbstinenciaSalud MentalAbstinencia de CafeínaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Día Mundial del Riñón: claves para cuidar la salud renal y prevenir enfermedades

Los especialistas insisten en la importancia de chequeos médicos y en la adopción de rutinas saludables

Día Mundial del Riñón: claves

El ejercicio no sólo fortalece el cuerpo: qué cambios genera en la microbiota que impactan en el bienestar emocional

Científicos detectaron que la práctica constante de actividad física transforma la composición bacteriana del sistema digestivo y altera el metabolismo de ciertos aminoácidos, generando sustancias que pueden incidir positivamente en el ánimo y las funciones cognitivas

El ejercicio no sólo fortalece

Día Mundial del Glaucoma: el 50% no sabe que lo tiene y es la principal causa de ceguera irreversible

La patología integra un grupo de hasta 60 enfermedades oculares que dañan progresivamente el nervio óptico. Sin síntomas en las etapas iniciales, la pérdida total de la visión sólo se puede evitar si se detecta y trata a tiempo

Día Mundial del Glaucoma: el

Por qué las caries infantiles pueden predecir enfermedades cardíacas en adultos

Healthday Spanish

Por qué las caries infantiles

Reducir el estrés de los padres puede disminuir el riesgo de obesidad infantil

Healthday Spanish

Reducir el estrés de los
DEPORTES
Su papá brilló en Europa

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

TELESHOW
Line up histórico, mapa renovado

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

INFOBAE AMÉRICA

La Sociedad Interamericana de Prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes

El incendio del autobús en Suiza habría sido provocado por una persona “marginada y perturbada”

El dictador Kim Jong-un y su hija participaron de una prueba de tiro con pistolas de fabricación norcoreana

La Policía noruega detuvo a tres hermanos por la explosión junto a la embajada de EEUU en Oslo

Delcy Rodríguez designó a una nueva ministra de Hidrocarburos tras su intención de mantener relaciones a “largo plazo” con EEUU