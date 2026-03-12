Cuáles son los 9 síntomas más frecuentes al dejar de consumir cafeína, según los especialistas

La abstinencia de cafeína provoca síntomas como fatiga, dolor de cabeza e irritabilidad, según expertos en salud y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, el té y las bebidas energéticas acompañan desde hace décadas la vida cotidiana en todo el mundo. Estas bebidas, integradas a reuniones sociales y rutinas laborales, son la fuente principal de cafeína, un estimulante que modula el estado de alerta, la concentración y el ánimo.

Sin embargo, al detener de golpe su consumo, muchas personas experimentan cambios físicos y mentales inesperados. La interrupción repentina puede alterar la energía diaria, el humor y hasta el rendimiento cognitivo, con un impacto que los especialistas reconocen y que puede aparecer incluso tras solo 24 horas sin el estimulante.

Síntomas de la abstinencia de cafeína según especialistas

Expertos como el doctor Vivek Cherian, médico internista en EE.UU., la nutricionista clínica Courtney Scioli y el doctor Don Raden especialista en farmacología clínica, explican en Prevention que la abstinencia de cafeína suele manifestarse entre las 12 y 24 horas posteriores a la última ingesta.

La severidad y el tipo de síntomas dependen tanto de la cantidad diaria consumida como de la rapidez con que se reduce el consumo. Además, la dependencia se expresa como dificultad para desenvolverse con normalidad en ausencia de la sustancia, fenómeno que muchas veces pasa inadvertido hasta interrumpir el hábito.

La interrupción repentina del café, té o bebidas energéticas puede afectar energía, humor y rendimiento cognitivo en solo 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic, referente internacional en salud, confirma que la abstinencia de cafeína puede afectar el funcionamiento diario y recomienda disminuir su consumo de forma progresiva. Asimismo, detalla que los síntomas pueden persistir desde varios días hasta una semana, y que el proceso de adaptación implica tanto aspectos físicos como psicológicos.

En ese sentido, los expertos de Mayo Clinic señalan que la aparición y el tipo de síntomas varían según cada persona y la cantidad habitual de cafeína consumida:

1. Fatiga o aumento del cansancio

La fatiga aparece como uno de los síntomas más frecuentes tras dejar la cafeína. El organismo, acostumbrado al estímulo energético, puede experimentar una caída en los niveles de alerta y sensación de agotamiento. Courtney Scioli sugiere incorporar caminatas cortas y pausas activas durante el día para contrarrestar la falta de energía.

2. Estreñimiento

El estreñimiento surge por la disminución de la motilidad intestinal tras dejar la cafeína, según especialistas en farmacología clínica

La cafeína tiene un efecto estimulante sobre el tracto intestinal. Su ausencia reduce la motilidad, lo que puede favorecer el estreñimiento. Raden recomienda incrementar la ingesta de agua y alimentos ricos en fibra, como verduras de hoja verde y frutas, para mantener el tránsito intestinal.

3. Dolor de cabeza

El dolor de cabeza se origina por alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral al cesar el consumo de cafeína. La intensidad puede variar entre personas. Scioli menciona que, en casos leves, la cúrcuma puede funcionar como antiinflamatorio natural, aunque el síntoma suele disminuir con el paso de los días.

4. Depresión o sensación de tristeza

La cafeína estimula la liberación de neurotransmisores asociados a la sensación de bienestar. Al dejar de consumirla, puede presentarse tristeza, decaimiento o baja motivación. Raden recomienda la actividad física moderada, como caminatas o ejercicios suaves, para favorecer la recuperación del ánimo.

5. Irritabilidad o mal humor

La irritabilidad frecuente puede estar relacionada con la fatiga y cambios en la química cerebral, según Scioli (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritabilidad es consecuencia de la combinación de fatiga, dolor de cabeza y cambios en la química cerebral. Scioli aconseja reducir la cafeína de manera gradual y aprovechar actividades al aire libre para favorecer el bienestar emocional.

6. Temblores en las manos

Algunas personas experimentan temblores leves en las manos durante los primeros días sin cafeína. Raden señala que este síntoma, aunque poco frecuente, desaparece habitualmente de forma espontánea y no suele requerir tratamiento médico.

7. Náuseas

La interrupción de la cafeína puede afectar el aparato digestivo y provocar náuseas. Scioli recomienda el té de jengibre como aliado natural para calmar el malestar estomacal.

8. Insomnio o dificultad para dormir

El insomnio o la dificultad para dormir resultan frecuentes al dejar la cafeína, y la adaptación al patrón normal puede demorar varios días (Imagen ilustrativa Infobae)

El sueño puede verse alterado tanto al consumir cafeína en exceso como al interrumpirla de golpe. Raden destaca que el insomnio figura entre los síntomas más frecuentes y que el restablecimiento del patrón normal de sueño puede requerir varios días de adaptación.

9. Niebla mental o dificultad para pensar con claridad

La reducción de la dopamina, asociada al consumo de cafeína, puede causar dificultades de concentración o una sensación de “niebla mental”. Scioli indica que el grado de afectación depende de la sensibilidad individual y puede ir desde molestias leves hasta un impacto notorio en la capacidad de enfoque.

Como se dijo, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia es reducir su consumo de forma progresiva y planificar el cambio en momentos de menor exigencia laboral o familiar. Resulta útil reforzar la alimentación saludable, mantener una hidratación adecuada y cuidar los hábitos de descanso. El acompañamiento profesional puede ser necesario si los síntomas persisten o afectan la calidad de vida.