Sociedad

Accidente laboral en Rosario: un pintor cayó desde cinco metros mientras trabajaba y murió

El hombre estaba realizando tareas junto a su hijo. La investigación busca determinar cómo fueron los hechos que terminaron con el fatal desenlace

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Murió un pintor tras caer desde un primer piso mientras trabajaba en Rosario
El accidente laboral en Rosario ocurrió a las 9:30 de la mañana, cuando Lizarraga trabajaba junto a su hijo en una casa de dos plantas

Un pintor de 53 años, identificado como Adrián Andrés Lizarraga, murió este martes tras caer desde una altura aproximada de cinco metros mientras llevaba a cabo trabajos de impermeabilización de techos en una vivienda ubicada en calle Rodríguez al 800, en el barrio Lourdes de Rosario.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana. Lizarraga trabajaba junto a su hijo en el frente de una casa de dos plantas cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.

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Las primeras pericias en el lugar revelaron un indicio sobre la causa del accidente: parte de una escalera de aluminio quedó suspendida sobre una de las ventanas de la planta superior, mientras que un segundo tramo del mismo elemento apareció en el suelo, sobre el ingreso con declive a la cochera. Ese detalle llevó a los investigadores a evaluar la posibilidad de que la escalera se hubiera quebrado o desprendido en el momento en que el operario estaba subido a ella.

Murió un pintor tras caer desde un primer piso mientras trabajaba en Rosario
El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias trasladó al trabajador herido al Hospital HECA, donde confirmaron su fallecimiento por politraumatismos

Personal médico lo asistió en el lugar. Luego, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladó en ambulancia, con politraumatismos graves, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Cerca de las 11 de la mañana, desde el centro de salud confirmaron su fallecimiento.

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La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Matías Edery, de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, quien deberá establecer las causas exactas de la caída. Agentes policiales realizaron las pericias de rigor en el sitio del accidente para aportar elementos a la causa.

Murió un trabajador minero de 27 años en Jujuy

La Mina El Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy, fue escenario de un accidente laboral que cobró la vida de un trabajador minero. Leonel Darío Farfán, de 27 años, murió semanas atrás, luego de permanecer internado en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, adonde llegó de urgencia después del siniestro registrado horas antes.

De acuerdo con la reconstrucción de distintos medios provinciales, el incidente tuvo lugar cerca de las 20 horas, cuando Farfán conducía un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento y el vehículo colisionó de frente con otro carro que transportaba materiales sobre las mismas vías. Tras el accidente, compañeros de la víctima denunciaron en una asamblea que los equipos de radio portátiles destinados a mantener la comunicación entre los operarios estaban fuera de servicio al momento del choque, falla que habría incidido en la falta de coordinación entre ambos conductores.

Esa versión fue respaldada por el secretario general de AOMA, Miguel Cruz, en declaraciones reproducidas por el portal Jujuy al Momento. “El gremio no permitirá que los 360 mineros regresen a trabajar hasta que la empresa realice una investigación exhaustiva y garantice condiciones de seguridad aptas en el sector afectado”, sostuvo el dirigente ante ese medio.

Leonel Darío Farfán, trabajador minero de 27 años, murió tras sufrir un choque de carromatos en la Mina El Aguilar de Jujuy
Leonel Darío Farfán, trabajador minero de 27 años, murió tras sufrir un choque de carromatos en la Mina El Aguilar de Jujuy

La empresa minera difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias por la muerte de Farfán y anunció la paralización de las operaciones en Mina El Aguilar hasta nuevo aviso, con traslado del personal a sus hogares en coordinación con el área de Recursos Humanos.

La Cámara Minera de Jujuy también se pronunció ante el hecho. “Desde la Cámara Minera de Jujuy expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador del sector, ocurrido en las últimas horas", indicó la entidad.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de dolor. La seguridad y la salud de las personas constituyen el principio rector de la actividad minera y un compromiso permanente de todas las empresas que integran el sector”, añadieron las firmas con actividad extractiva en la provincia.

Luego completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable, donde el cuidado de las personas es siempre la prioridad”.

El impacto le provocó a Farfán lesiones de gravedad, entre ellas la fractura de una pierna y otras complicaciones que llevaron al equipo médico a amputarle una extremidad. Pese a los esfuerzos del cuerpo clínico y la intervención quirúrgica, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la tarde del lunes.

La causa quedó en manos del ayudante fiscal Luis Cavanna, quien dispuso el inicio de actuaciones sumariales de oficio bajo la carátula de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

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