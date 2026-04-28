Ciencia

Las abejas saben contar, incluso con el cero: por qué este hallazgo podría revolucionar la neurociencia

Un estudio de la Universidad Monash demostró que estos insectos manejan conceptos matemáticos abstractos con menos de un millón de neuronas, con implicancias directas para los límites de la inteligencia animal y los modelos de inteligencia artificial actuales

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Caricatura de una abeja con gafas y pajarita escribiendo ecuaciones matemáticas en una pizarra, mientras tres científicos sorprendidos la observan.
Un estudio de la Universidad Monash reveló que las abejas melíferas son capaces de entender conceptos matemáticos elementales como el conteo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de los insectos para resolver operaciones complejas ha sido motivo de debate durante años entre neurocientíficos y biólogos. Un reciente estudio de la Universidad Monash de Australia sostuvo que las abejas melíferas poseen la habilidad de manejar conceptos matemáticos elementales como el conteo, un hallazgo que, según sus autores, reconfigura la comprensión sobre la evolución de la inteligencia animal, informó el medio especializado en divulgación científica Popular Science.

En el trabajo, publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, el equipo liderado por Scarlett Howard demostró que el pequeño cerebro de una abeja —con menos de un millón de neuronas— no solo procesa información visual, sino que ejecuta operaciones abstractas. Para ello, expuso a las abejas a variadas combinaciones de formas y cantidades, con recompensas alimenticias como incentivo de aprendizaje.

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Un aspecto diferencial del experimento fue la inclusión de una superficie completamente en blanco para representar el concepto de “cero”. La existencia de esa noción implica un nivel avanzado de abstracción cognitiva y permite a los científicos descartar que las respuestas se basen únicamente en la percepción de objetos presentes. El recurso permitió al equipo aislar las respuestas de las abejas de simples pistas visuales de baja complejidad.

Un experimento de control precisó aún más ese hallazgo: las abejas entrenadas bajo la regla “elegir menor cantidad” seleccionaron espontáneamente el estímulo vacío sin haberlo visto durante el entrenamiento, según la publicación original. Dado que ese estímulo carecía de frecuencia espacial comparable a los demás, los autores descartaron que la elección obedeciera a claves perceptuales de bajo nivel y la atribuyeron a la extrapolación de una regla numérica abstracta.

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Infografía que ilustra cómo el cerebro de las abejas inspira la IA, mostrando una abeja con un cerebro iluminado y conexiones neuronales con circuitos de IA y números.
Esta infografía explica cómo las abejas resuelven conceptos matemáticos como el cero, y desafían límites de la inteligencia animal e inspiran nuevas perspectivas en inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refutación del escepticismo y alcance de los hallazgos

La investigación tomó distancia de estudios previos limitados por el escepticismo respecto a la interpretación de comportamientos. Los autores puntualizaron en el artículo original que las elecciones de las abejas se explican por razonamiento numérico abstracto y no únicamente por la frecuencia espacial.

La colaboración incluyó a Mirko Zanon, neurocientífico de la Universidad de Trento, quien señaló que las críticas previas pierden fuerza si se considera la biología del animal. El estudio refutó así la idea de que estas respuestas obedecen solo a mecanismos asociativos basados en la repetición o el reconocimiento sensorial superficial.

Howard también planteó que la diversidad cognitiva de la naturaleza exige un enfoque libre de sesgos antropocéntricos: “Vemos y experimentamos el mundo de manera muy diferente a los animales, por lo que debemos evitar situar las perspectivas y sentidos humanos en el centro cuando estudiamos la inteligencia animal”.

Ilustración de una abeja vista de lado con su cerebro expuesto dentro de una cúpula transparente sobre su cabeza, contra un fondo gris liso.
El hallazgo refuta teorías previas que atribuían los logros cognitivos de las abejas a mecanismos asociativos o reconocimiento sensorial superficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones no se limitan al contexto experimental. Los investigadores sugirieron que el conteo de pétalos o estructuras florales por parte de las abejas podría optimizar la selección de fuentes alimenticias más nutritivas en condiciones naturales.

Implicancias para la inteligencia artificial y la neurociencia

La posibilidad de que un insecto con un cerebro que pesa menos de un miligramo —de acuerdo con la información— exhiba razonamiento abstracto sugiere que la inteligencia biológica puede desarrollarse con recursos neuronales mínimos. Para los autores, esto abre nuevos caminos para perfeccionar modelos de inteligencia artificial en los que la eficiencia computacional puede no depender de la escala, detalló el medio especializado.

El análisis destacó la necesidad de comprender cómo distintas especies construyen sus estrategias cognitivas adaptadas al ambiente y señaló que conductas aparentemente sencillas —como el conteo— pueden encerrar capacidades evolutivas complejas.

La investigación situó a la abeja melífera Apis mellifera como actor central en la reconsideración del mapa de la inteligencia animal y sus hallazgos obligan a los expertos a revisar los límites antes impuestos por el tamaño o la complejidad cerebral.

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