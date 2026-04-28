La danza del pinzón cebra revela secretos inesperados sobre la selección de pareja

El cortejo del pinzón cebra depende sobre todo de la condición física, no de la inteligencia cognitiva de los machos. - A beautiful zebra finch (Taeniopygia guttata) sitting on the ground with blurred background

La investigación de la Universidad de Montreal concluye que la complejidad en la danza de cortejo de los pinzones cebra no refleja una inteligencia superior, sino que es un claro indicador de condición física. El equipo, dirigido por la profesora de biología Frédérique Dubois, comprobó que las hembras prefieren a los machos con exhibiciones más complejas debido a su resistencia y coordinación, y no por sus capacidades cognitivas.

Un estudio reciente demostró que las hembras de pinzón cebra eligen a los machos que presentan danzas más largas y complejas porque estas exhibiciones muestran mejor salud física y coordinación. Sin embargo, estas características no están asociadas a una inteligencia general más desarrollada en los machos, según los datos recopilados por la Universidad de Montreal.

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El análisis exploró si un “buen bailarín” entre los pinzones cebra también es más inteligente. Los investigadores observaron que las hembras optan por aquellos machos cuyas danzas duran más tiempo y tienen una mayor variedad de movimientos. Aun así, Dubois explicó que, si bien en muchas especies las hembras buscan machos con mejores habilidades cognitivas, aún no se identificó si tales capacidades se reflejan en señales de apareamiento como la danza.

Las hembras de pinzón cebra prefieren a los machos con danzas más largas y complejas por su resistencia física y mejor coordinación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se investigó la relación entre danza y habilidades en el pinzón cebra

El grupo de la Universidad de Montreal llevó adelante experimentos para medir tanto las preferencias de las hembras como las capacidades físicas y cognitivas de los machos. Primero, detectaron a qué machos las hembras dedicaban más tiempo, lo que permitió identificar qué características hacían más atractivas sus exhibiciones.

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Constataron que la duración y la complejidad de las danzas resultaban decisivas en la preferencia de las hembras, pero un análisis posterior confirmó que estas características se asociaban principalmente con una mejor condición física. Para evaluar las capacidades cognitivas, los machos fueron sometidos a pruebas de aprendizaje asociativo, en las cuales debían vincular un color con una recompensa alimenticia. La rapidez de aprendizaje y los resultados de la prueba se consideraron indicadores de inteligencia general.

El estudio demostró que los machos con danzas complejas exhibían una notable resistencia y coordinación, y obtenían resultados levemente superiores en tareas de aprendizaje motor. No obstante, no se hallaron pruebas de que estos machos fueran más inteligentes de manera global.

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Dubois subrayó que las hembras tienden a elegir estos machos porque pueden transmitir genes favorables a la descendencia, alimentarla mejor y tener un papel más activo en el cuidado de los polluelos, lo que incrementa sus probabilidades de supervivencia.

Los análisis revelaron que la complejidad de la danza influye en la elección de pareja, pero obedece principalmente a señales corporales de buena salud - One bird Zebra finch with a bright color sits on a branch in a green garden. Exhibition farm of live tropical butterflies in the Exhibition Center of Ukraine

Preferencias de las hembras y mecanismos de elección

Las observaciones indicaron que las hembras de pinzón cebra muestran preferencias claras y repetidas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la investigadora Marie Barou-Dagues, autora principal del estudio, aclaró que esto no representa una decisión consciente.

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“No podemos meternos en la cabeza de un animal y analizar su forma de pensar”, afirmó Barou-Dagues a Phys.org. Añadió que estas preferencias surgen tanto de “preferencias innatas o aprendidas”, en gran parte gracias a la imitación de hembras más experimentadas.

Barou-Dagues considera que la predisposición evolutiva lleva a que rasgos como la buena condición física resulten atractivos de forma natural a lo largo de generaciones. De esta manera, las hembras no necesitan comprender el motivo; simplemente dan prioridad a ciertas señales cuando seleccionan pareja.

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Ante dos machos con exhibiciones similares, la elección puede requerir una discriminación mucho más precisa. Mientras que la duración de la danza es notoria, la complejidad de los movimientos resulta más difícil de percibir, tanto para las aves como para los investigadores.

Los análisis revelaron que la complejidad de la danza influye en la elección de pareja, pero obedece principalmente a señales corporales de buena salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para la selección de pareja en humanos

Las investigadoras señalaron que estos hallazgos plantean consideraciones relevantes sobre el comportamiento humano. En nuestra especie, la danza puede transmitir información sobre la simetría corporal, relacionada con la salud y la genética favorable, además de funcionar como un recurso para evaluar otras cualidades, entre ellas la inteligencia.

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Barou-Dagues mencionó que los seres humanos disponen de estrategias adicionales para reconocer la inteligencia más allá de la danza, como el humor o la creatividad. Dubois, por su parte, cuestionó la teoría de que exhibiciones como el baile sean la fuerza motriz en la evolución de la inteligencia general y señaló que los criterios de selección pueden estar segmentados, influyendo en determinadas habilidades cognitivas y no en otras.

El estudio deja abierta la cuestión de cómo distintas señales físicas y cognitivas interactúan en la evolución y selección de pareja, tanto en aves como en humanos.

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En adelante, los investigadores contemplan profundizar en la relación entre señales sensoriales —canto, coloración y danza en las aves— y las capacidades cognitivas, para clarificar cómo la evolución del comportamiento se expresa en diversas especies.