Salud

Qué son las “moscas volantes” que aparecen en la vista y cuándo son una señal de alarma

La consulta temprana con un oftalmólogo resulta fundamental para descartar la presencia de lesiones graves, principalmente en personas mayores o con antecedentes de problemas oculares

Guardar
El 80 % del volumen
El 80 % del volumen ocular corresponde al vítreo, donde suelen originarse estas figuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas notan pequeñas formas negras, hilos o puntos flotantes en su campo de visión mientras realizan tareas cotidianas. Este fenómeno, conocido como “moscas volantes”, puede aparecer súbitamente y desaparecer en segundos, generando inquietud y dudas sobre su origen. La consulta médica inmediata resulta clave cuando estos síntomas se presentan de forma inesperada o en mayor cantidad que lo habitual.

El fenómeno afecta a personas de cualquier edad, aunque se observa con mayor frecuencia en adultos mayores. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el oftalmólogo Daniel Polya, del Colegio Real de Oftalmólogos de Australia y Nueva Zelanda, la aparición súbita de muchas moscas volantes o de destellos de luz exige una consulta médica sin demora.

El NHS identifica como causa más frecuente el desprendimiento del vítreo posterior, un proceso natural asociado al envejecimiento ocular. Esta modificación ocurre cuando el vítreo pierde su consistencia y se separa de la retina, generando los síntomas descritos.

El término médico para las moscas volantes es miodesopsias. Los especialistas en salud ocular explican que estas figuras aparecen cuando la estructura gelatinosa del ojo, llamada vítreo, experimenta cambios con el tiempo. Las fibras de colágeno que componen el vítreo se condensan y forman pequeñas agrupaciones. Estas agrupaciones proyectan sombras sobre la retina, lo que genera la percepción visual de manchas, hilos o puntos móviles que parecen flotar en el entorno.

Hasta un 5 % de
Hasta un 5 % de quienes presentan miodesopsias pueden desarrollar un desgarro de retina, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las miodesopsias suelen resultar inofensivas si se mantienen estables y no alteran la visión de manera significativa. Sin embargo, su aparición repentina, un aumento en el número de figuras, la presencia de destellos luminosos o la percepción de una sombra oscura pueden indicar enfermedades más graves. Según el sitio Mayo Clinic, el diagnóstico temprano permite distinguir entre un proceso benigno y una urgencia oftalmológica.

Por qué aparecen las moscas volantes y a quién afectan

Polya indica que las miodesopsias pueden afectar a cualquier persona, aunque predominan en quienes superan los 50 años. El envejecimiento constituye el principal factor de riesgo, pero también influyen la miopía, lesiones oculares previas, cirugías o enfermedades inflamatorias del ojo. Las fibras de colágeno se agrupan y proyectan pequeñas sombras sobre la retina, lo que explica la percepción de formas móviles en el campo visual.

Además, el desprendimiento del vítreo posterior suele no requerir tratamiento, siempre que no se acompañe de síntomas preocupantes. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos, este proceso puede provocar desgarros en la retina. Polya advierte que existe un riesgo del 5 % de que una miodesopsia se relacione con un desgarro retiniano, y si esto ocurre, el 50 % de los casos evoluciona a un desprendimiento completo de retina.

Una profesional de la salud
Una profesional de la salud revisa los ojos de una persona sonriente en una clínica especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la evaluación oftalmológica radica en la detección precoz de complicaciones. El especialista puede identificar si las miodesopsias responden a cambios benignos o a una patología grave. El examen ocular incluye pruebas de agudeza visual, revisión del fondo de ojo y, en ocasiones, estudios complementarios como la tomografía de coherencia óptica.

Síntomas de alerta y medidas de prevención

Los expertos recomiendan prestar atención a ciertos síntomas de alerta. La aparición súbita de numerosas moscas volantes, la presencia de flashes luminosos, la percepción de una cortina negra o la disminución significativa de la visión constituyen señales que requieren atención médica inmediata. Estos signos pueden indicar un desgarro o desprendimiento de retina, una urgencia que puede producir pérdida permanente de la visión si no se trata a tiempo.

El diagnóstico temprano y la intervención rápida, como la cirugía láser para reparar desgarros retinianos, permiten preservar la función visual. Por eso, el control médico regular y la consulta inmediata ante cualquier síntoma nuevo resultan fundamentales para prevenir daños irreversibles. El NHS y los especialistas coinciden en que la observación constante de los propios síntomas visuales ayuda a identificar cambios relevantes y a buscar atención profesional de manera oportuna.

Por otra parte, la prevención de enfermedades oculares incluye el control de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y el uso de dispositivos electrónicos. Adoptar hábitos saludables, proteger los ojos de lesiones y mantener revisiones oftalmológicas periódicas favorece la detección temprana de problemas.

El diagnóstico temprano previene
El diagnóstico temprano previene complicaciones graves como el desprendimiento de retina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante la aparición de moscas volantes

Frente a la aparición de miodesopsias, los especialistas recomiendan no alarmarse de inmediato, pero sí observar la evolución de los síntomas.

Si las figuras aparecen de manera repentina, aumentan en número, se acompañan de destellos, manchas rojas o pérdida parcial de visión, la consulta con un oftalmólogo debe ser prioritaria. El profesional podrá determinar el origen del síntoma y definir si se requiere tratamiento o solo seguimiento.

La mayoría de las veces, las moscas volantes no alteran la vida cotidiana y el cerebro se adapta a su presencia, disminuyendo su percepción con el tiempo. Sin embargo, nunca se debe subestimar un cambio repentino en la visión. El control médico oportuno representa la mejor herramienta para cuidar la salud visual y evitar complicaciones graves.

Temas Relacionados

moscas volantesvisiónsalud oftalmologicavistacienciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Entrenar después de los 40: cómo ganar músculo y proteger las articulaciones sin riesgos

Nuevos enfoques de entrenamiento desafían los mitos sobre el ejercicio a partir de la mediana edad y ofrecen alternativas para quienes buscan resultados duraderos sin comprometer su salud, según un especialista consultado por Men’s Health

Entrenar después de los 40:

Cómo evitar la caída del cabello: alimentos esenciales para fortalecer la salud capilar

Estos alimentos aportan hierro, zinc, biotina y vitaminas que fortalecen el folículo piloso y ayudan a prevenir la fragilidad y la caída, según especialistas en salud capilar y nutrición clínica

Cómo evitar la caída del

Incluso sin cafeína: cuál es el secreto detrás del bienestar que genera la taza de café

Diversas investigaciones ponen el foco en elementos poco evidentes que rodean este hábito diario y abren interrogantes sobre los verdaderos motivos de su efecto, según expertos consultados por Good Housekeeping

Incluso sin cafeína: cuál es

5 desayunos sin huevo que ayudan a regular el apetito y evitar bajones de energía

Una experta en alimentación propone alternativas innovadoras para quienes desean una primera comida nutritiva y variada, con combinaciones que aportan nutrientes y contribuyen a una mañana más equilibrada

5 desayunos sin huevo que

Japón aprueba el primer tratamiento con células madre para tratar el Parkinson: cómo funciona

Este avance científico representa una esperanza inédita para quienes padecen limitaciones severas. La terapia estará bajo vigilancia clínica para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo

Japón aprueba el primer tratamiento
DEPORTES
Boca Juniors anunciará la construcción

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

La justicia chilena absuelve a

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo