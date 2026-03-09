Qué son las “moscas volantes” que aparecen en la vista y cuándo son una señal de alarma

El 80 % del volumen ocular corresponde al vítreo, donde suelen originarse estas figuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas notan pequeñas formas negras, hilos o puntos flotantes en su campo de visión mientras realizan tareas cotidianas. Este fenómeno, conocido como “moscas volantes”, puede aparecer súbitamente y desaparecer en segundos, generando inquietud y dudas sobre su origen. La consulta médica inmediata resulta clave cuando estos síntomas se presentan de forma inesperada o en mayor cantidad que lo habitual.

El fenómeno afecta a personas de cualquier edad, aunque se observa con mayor frecuencia en adultos mayores. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el oftalmólogo Daniel Polya, del Colegio Real de Oftalmólogos de Australia y Nueva Zelanda, la aparición súbita de muchas moscas volantes o de destellos de luz exige una consulta médica sin demora.

El NHS identifica como causa más frecuente el desprendimiento del vítreo posterior, un proceso natural asociado al envejecimiento ocular. Esta modificación ocurre cuando el vítreo pierde su consistencia y se separa de la retina, generando los síntomas descritos.

El término médico para las moscas volantes es miodesopsias. Los especialistas en salud ocular explican que estas figuras aparecen cuando la estructura gelatinosa del ojo, llamada vítreo, experimenta cambios con el tiempo. Las fibras de colágeno que componen el vítreo se condensan y forman pequeñas agrupaciones. Estas agrupaciones proyectan sombras sobre la retina, lo que genera la percepción visual de manchas, hilos o puntos móviles que parecen flotar en el entorno.

Hasta un 5 % de quienes presentan miodesopsias pueden desarrollar un desgarro de retina, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las miodesopsias suelen resultar inofensivas si se mantienen estables y no alteran la visión de manera significativa. Sin embargo, su aparición repentina, un aumento en el número de figuras, la presencia de destellos luminosos o la percepción de una sombra oscura pueden indicar enfermedades más graves. Según el sitio Mayo Clinic, el diagnóstico temprano permite distinguir entre un proceso benigno y una urgencia oftalmológica.

Por qué aparecen las moscas volantes y a quién afectan

Polya indica que las miodesopsias pueden afectar a cualquier persona, aunque predominan en quienes superan los 50 años. El envejecimiento constituye el principal factor de riesgo, pero también influyen la miopía, lesiones oculares previas, cirugías o enfermedades inflamatorias del ojo. Las fibras de colágeno se agrupan y proyectan pequeñas sombras sobre la retina, lo que explica la percepción de formas móviles en el campo visual.

Además, el desprendimiento del vítreo posterior suele no requerir tratamiento, siempre que no se acompañe de síntomas preocupantes. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos, este proceso puede provocar desgarros en la retina. Polya advierte que existe un riesgo del 5 % de que una miodesopsia se relacione con un desgarro retiniano, y si esto ocurre, el 50 % de los casos evoluciona a un desprendimiento completo de retina.

Una profesional de la salud revisa los ojos de una persona sonriente en una clínica especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la evaluación oftalmológica radica en la detección precoz de complicaciones. El especialista puede identificar si las miodesopsias responden a cambios benignos o a una patología grave. El examen ocular incluye pruebas de agudeza visual, revisión del fondo de ojo y, en ocasiones, estudios complementarios como la tomografía de coherencia óptica.

Síntomas de alerta y medidas de prevención

Los expertos recomiendan prestar atención a ciertos síntomas de alerta. La aparición súbita de numerosas moscas volantes, la presencia de flashes luminosos, la percepción de una cortina negra o la disminución significativa de la visión constituyen señales que requieren atención médica inmediata. Estos signos pueden indicar un desgarro o desprendimiento de retina, una urgencia que puede producir pérdida permanente de la visión si no se trata a tiempo.

El diagnóstico temprano y la intervención rápida, como la cirugía láser para reparar desgarros retinianos, permiten preservar la función visual. Por eso, el control médico regular y la consulta inmediata ante cualquier síntoma nuevo resultan fundamentales para prevenir daños irreversibles. El NHS y los especialistas coinciden en que la observación constante de los propios síntomas visuales ayuda a identificar cambios relevantes y a buscar atención profesional de manera oportuna.

Por otra parte, la prevención de enfermedades oculares incluye el control de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y el uso de dispositivos electrónicos. Adoptar hábitos saludables, proteger los ojos de lesiones y mantener revisiones oftalmológicas periódicas favorece la detección temprana de problemas.

El diagnóstico temprano previene complicaciones graves como el desprendimiento de retina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante la aparición de moscas volantes

Frente a la aparición de miodesopsias, los especialistas recomiendan no alarmarse de inmediato, pero sí observar la evolución de los síntomas.

Si las figuras aparecen de manera repentina, aumentan en número, se acompañan de destellos, manchas rojas o pérdida parcial de visión, la consulta con un oftalmólogo debe ser prioritaria. El profesional podrá determinar el origen del síntoma y definir si se requiere tratamiento o solo seguimiento.

La mayoría de las veces, las moscas volantes no alteran la vida cotidiana y el cerebro se adapta a su presencia, disminuyendo su percepción con el tiempo. Sin embargo, nunca se debe subestimar un cambio repentino en la visión. El control médico oportuno representa la mejor herramienta para cuidar la salud visual y evitar complicaciones graves.