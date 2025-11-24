Salud

Ojo seco: causas más frecuentes, síntomas clave y cómo prevenir complicaciones

Expertos de Harvard advierten que la sequedad ocular puede aparecer a cualquier edad y está influido por factores como el uso de pantallas, cambios hormonales y medicamentos. La importancia de consultar con un oftalmólogo ante molestias persistentes

Guardar
El síndrome del ojo seco
El síndrome del ojo seco se produce por una baja producción o mala calidad de lágrimas, causando irritación y sequedad ocular (Freepik)

El síndrome del ojo seco es una afección frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se produce cuando los ojos no generan suficiente cantidad de lágrimas o cuando estas no ofrecen la calidad adecuada para mantener la superficie ocular lubricada, lo que provoca irritación, sequedad y malestar.

Aunque suele asociarse al envejecimiento, este problema puede afectar a personas de cualquier edad y está influido por múltiples factores, tanto internos como externos, advierten desde Harvard.

Principales causas y factores de riesgo

La producción de lágrimas disminuye naturalmente con el paso de los años, lo que convierte al envejecimiento en uno de los factores de riesgo más relevantes, aseguran. Sin embargo, existen otros elementos que pueden desencadenar o agravar el síndrome del ojo seco:

El envejecimiento, los cambios hormonales
El envejecimiento, los cambios hormonales y el uso de medicamentos son factores clave en el desarrollo del síndrome del ojo seco (Freepik)
  • Cambios hormonales: especialmente durante la menopausia en mujeres, pueden alterar la composición y cantidad de las lágrimas.
  • Uso de medicamentos: fármacos como antihistamínicos, descongestionantes, anticonceptivos orales o algunos antidepresivos pueden reducir la producción lagrimal.
  • Factores ambientales: exposición prolongada al aire acondicionado, calefacción o ambientes secos contribuye a la evaporación rápida de las lágrimas.
  • Uso de pantallas digitales: el trabajo constante frente a computadoras, teléfonos o tablets suele conducir a una menor frecuencia del parpadeo, lo que disminuye la hidratación de la superficie ocular.
  • Otras enfermedades: patologías autoinmunes, diabetes o trastornos tiroideos pueden asociarse a la sequedad ocular.
  • Lentes de contacto y cirugías oculares previas: pueden modificar la película lagrimal y favorecer síntomas.

Síntomas más comunes

Los síntomas del síndrome del
Los síntomas del síndrome del ojo seco incluyen ardor, enrojecimiento, visión borrosa y sensación de cuerpo extraño en los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome del ojo seco puede manifestarse con molestias leves o convertirse en un trastorno incapacitante, resalta Harvard. Los síntomas más habituales son:

  • Irritación, picazón o sensación de ardor
  • Sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos
  • Enrojecimiento ocular persistente
  • Visión borrosa o fluctuante a lo largo del día
  • Sensación viscosa en los ojos y fatiga ocular
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Disminución de lágrimas al llorar

La falta de lubricación puede facilitar infecciones e incluso producir lesiones en la córnea si no se atiende de manera oportuna.

Las molestias visuales no solo
Las molestias visuales no solo afectan a mayores de 50 años. Cambios en la rutina y ciertos medicamentos pueden desencadenar el síndrome, que requiere diagnóstico y tratamiento especializado para evitar complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta más?

El síndrome del ojo seco afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 50 años, pero no se limita a este grupo. Las mujeres tienen un riesgo superior, especialmente debido a los cambios hormonales asociados con la menopausia.

Además, quienes toman medicación de forma crónica, utilizan dispositivos digitales de manera continua o trabajan en ambientes secos o polvorientos forman parte de los grupos más vulnerables. La combinación de estos factores contribuye a aumentar la susceptibilidad de desarrollar sequedad ocular.

Incorporar ciertos hábitos en la vida diaria ayuda a reducir el riesgo o la intensidad del síndrome del ojo seco.

El uso prolongado de dispositivos
El uso prolongado de dispositivos digitales incrementa el riesgo de desarrollar sequedad ocular en adultos y jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda moderar el tiempo frente a pantallas digitales y realizar pausas visuales frecuentes, parpadear de manera consciente para mantener húmeda la superficie ocular y emplear humidificadores en espacios cerrados, especialmente en climas secos o durante el uso prolongado de calefacción.

Proteger los ojos del viento, polvo y humo con gafas adecuadas resulta fundamental, así como evitar la exposición prolongada a ambientes secos o ventiladores. Asimismo, mantener una dieta equilibrada y rica en ácidos grasos omega-3 contribuye a mejorar la calidad de las lágrimas y a preservar la salud ocular.

Tratamientos actuales

El tratamiento del síndrome del ojo seco se orienta a aliviar los síntomas y, cuando es posible, corregir la causa subyacente. Algunas opciones habituales incluyen:

Reconocer los primeros síntomas y
Reconocer los primeros síntomas y consultar a tiempo permite evitar infecciones y lesiones, mientras que el uso de lágrimas artificiales y otras terapias ayuda a aliviar el malestar y proteger la superficie ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Lágrimas artificiales y geles lubricantes: proporcionan alivio y protección temporal.
  • Ungüentos oftálmicos: recomendados especialmente para uso nocturno, ofrecen una hidratación prolongada.
  • Medicamentos antiinflamatorios y estimulantes de la secreción lagrimal: en casos moderados o graves, los especialistas pueden indicar fármacos específicos.
  • Dispositivos y procedimientos médicos: en situaciones crónicas puede recurrirse a tapones lagrimales para disminuir el drenaje de las lágrimas o utilizar dispositivos térmicos y tratamientos con luz pulsada para mejorar la función de las glándulas localizadas en los párpados.
  • Corrección de factores externos o modificaciones en la medicación habitual bajo supervisión médica.
Las lágrimas artificiales son una
Las lágrimas artificiales son una de las opciones más utilizadas para tratar el síndrome del ojo seco

Ante síntomas persistentes de sequedad, irritación o visión borrosa, es fundamental acudir a un profesional de la salud visual.

El diagnóstico adecuado permite descartar otras enfermedades y encontrar la causa exacta, lo que resulta clave para determinar el tratamiento más eficaz y evitar complicaciones.

No automedicarse ni minimizar las molestias visuales contribuye a mantener una buena calidad de vida y a preservar la salud ocular. Un seguimiento regular y la orientación de un oftalmólogo aseguran una atención personalizada y adecuada para cada caso.

Temas Relacionados

Síndrome del ojo secoSequedad ocularThomas DohlmanSalud visualEnvejecimientoMujereslágrimas artificialesoftalmologíaHarvard HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Siete simples cambios en la alimentación que ayudan a perder peso sin sacrificios, según especialistas

Pequeñas sustituciones en las comidas permiten reducir calorías y aumentar la saciedad sin dejar de disfrutar los sabores. Por qué estas modificaciones son efectivas y sostenibles

Siete simples cambios en la

Dieta BRAT: cómo funciona, en qué casos se propone y cuáles son las nuevas recomendaciones médicas

Basado en alimentos suaves fue durante años la recomendación ante malestares estomacales. Especialistas de Cleveland Clinic ahora sugieren alternativas más variadas y completas para favorecer la recuperación digestiva

Dieta BRAT: cómo funciona, en

La especia de uso cotidiano que combate bacterias y contribuye a reducir el estrés, según expertos

Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que esta planta contiene compuestos con propiedades antimicrobianas y efectos beneficiosos para el bienestar mental

La especia de uso cotidiano

Cuántas veces por semana conviene hacer HIIT para ver resultados

Según GQ, la frecuencia adecuada del entrenamiento por intervalos de alta intensidad marca la diferencia entre notar mejoras visibles y afectar el equilibrio físico. Alcanzar el punto justo es esencial para aprovechar todos sus beneficios

Cuántas veces por semana conviene

Cuáles son los medicamentos que ayudan a controlar la hipertensión

El control médico y la adherencia al tratamiento antihipertensivo disminuyen la probabilidad de infarto agudo de miocardio, ACV y otras enfermedades cardiovasculares

Cuáles son los medicamentos que
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia con células madre

Una terapia con células madre reduce drásticamente las fracturas en niños con huesos frágiles

Mileva Marić, la mujer que inspiró a Albert Einstein y quedó eclipsada por la historia

El papa León XIV inicia esta semana su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU