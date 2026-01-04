Mitos sobre la vista: qué hábitos realmente dañan los ojos y cuáles recomienda la ciencia

Seguir consejos sobre salud visual sin respaldo científico puede generar efectos negativos en la visión a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud visual es objeto de numerosas creencias y consejos populares que, pese a su arraigo, no siempre cuentan con respaldo científico. Según expertos citados por The New York Times, distinguir entre mitos sobre la vista y recomendaciones basadas en evidencia resulta fundamental, ya que ciertas prácticas cotidianas, lejos de proteger, pueden tener efectos contraproducentes.

Lectura de cerca, dispositivos electrónicos y fatiga ocular

El hábito de leer de cerca, tanto libros como pantallas, puede favorecer la aparición de miopía, especialmente durante la infancia. La doctora Xiaoying Zhu, profesora asociada en el SUNY College of Optometry y especialista en el estudio de dicho defecto, explicó a The New York Times que la exposición prolongada a objetos próximos promueve un alargamiento anómalo del globo ocular.

“Nuestros ojos no están hechos para enfocar objetos muy cercanos durante períodos largos”, señaló Zhu. Para reducir este riesgo, la experta aconseja aplicar la regla 20-20-20: tras 20 minutos de lectura, mirar durante al menos 20 segundos algo situado a 6 metros (20 pies) de distancia.

Por otro lado, la creencia de que leer en la oscuridad daña la vista no tiene sustento científico. Sin embargo, Zhu advierte que una iluminación deficiente puede causar molestias oculares, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse, síntomas que suelen desaparecer al volver a condiciones de luz adecuadas.

El inconveniente principal reside en que, bajo poca luz, se tiende a aproximar aún más el texto a los ojos, incrementando la fatiga visual.

El hábito de leer de cerca, en libros o pantallas, aumenta el riesgo de miopía infantil, según expertos en optometría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo al aire libre y exposición a la radiación solar

Diversas investigaciones expuestas por The New York Times señalan que pasar tiempo al aire libre durante la infancia puede reducir el riesgo de desarrollo de miopía. La profesora Maria Liu, de la Universidad de California, Berkeley, indicó que si bien los mecanismos no están totalmente claros, existe la hipótesis de que la luz solar intensa estimula la producción de dopamina en la retina, lo que dificultaría el alargamiento del ojo. No obstante, la especialista precisó que la mayor parte de estos estudios se ha realizado en modelos animales.

La exposición excesiva a radiación ultravioleta (UV) supone un riesgo probado para la visión. El doctor Joshua Ehrlich, profesor de oftalmología en la Universidad de Michigan, afirmó a The New York Times que demasiados rayos UV pueden “causar daños irreversibles” en la retina y elevar la probabilidad de desarrollar cataratas y, en menor grado, cáncer ocular.

Por ello, los especialistas insisten en utilizar gafas, lentes de contacto o anteojos con protección UV cuando se permanece al aire libre.

Uso de gafas y mitos sobre la luz azul de las pantallas

Una creencia extendida sostiene que evitar el uso de anteojos puede retrasar el deterioro visual. Según Safal Khanal, profesor asistente en la Universidad de Alabama en Birmingham, citado por The New York Times, esta idea es errónea: “Si necesita anteojos, debe usarlos. No hacerlo no impedirá que empeore su condición”.

El mito de que evitar las gafas previene el deterioro visual persiste entre la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con respecto al temor a los efectos nocivos de la luz azul de pantallas electrónicas, Ehrlich expuso en la misma publicación que no existen pruebas concluyentes de que las dosis habituales perjudiquen la salud ocular.

Además, recalca que el uso de anteojos con filtro de luz azul carece de respaldo científico respecto a la protección visual. No obstante, pasar largos periodos frente a dispositivos digitales puede provocar molestias como sequedad ocular o visión borrosa temporal, debido a que se parpadea con menor frecuencia. Zhu indicó que estos síntomas habitualmente desaparecen con el descanso.

Nutrición, tabaco y envejecimiento ocular

Es popular la creencia de que las zanahorias mejoran de forma extraordinaria la visión. En realidad, aunque consumirlas no eleva la agudeza visual natural, contienen nutrientes —como betacaroteno y vitaminas C y E— que han demostrado ralentizar el avance de ciertas patologías, como la degeneración macular relacionada con la edad.

Ehrlich explicó a The New York Times que este aporte es especialmente relevante para personas con degeneración macular temprana, aunque una dieta rica en antioxidantes no previene la aparición de enfermedades oculares por sí sola.

Estudios han demostrado que los antioxidantes presentes en las zanahorias pueden ralentizar el avance de la degeneración macular relacionada con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, el tabaquismo ha sido asociado de manera directa a problemas visuales. Un estudio de 2011 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vinculó el consumo de tabaco con el aumento de cataratas y degeneración macular en adultos mayores. Según Khanal, los compuestos tóxicos del cigarrillo circulan por la sangre y provocan daño en la retina, el cristalino y otras estructuras sensibles del ojo.

Existe la percepción de que el deterioro ocular es ineludible con el paso de los años. Sin embargo, Ehrlich matizó a The New York Times que, aunque la presbicia y ciertas afecciones suelen avanzar con la edad, muchas causas de pérdida visual —como la degeneración macular, el glaucoma o las cataratas— pueden prevenirse o tratarse si se detectan pronto.

El especialista subraya que ante cualquier cambio en la visión, consultar a un profesional resulta esencial y no debe atribuirse automáticamente al envejecimiento.

Las consultas periódicas con el optometrista u oftalmólogo y la atención inmediata ante cualquier alteración favorecen el mantenimiento de una buena salud visual, según los especialistas reunidos por The New York Times.