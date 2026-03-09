Espinaca cruda o cocida: qué opción es más saludable

El debate sobre espinaca cruda o cocida centra la atención en cómo influye la preparación en el valor nutricional de esta verdura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir entre espinaca cruda o cocida genera interrogantes frecuentes entre quienes buscan maximizar el aporte de nutrientes en su dieta. La respuesta, según datos del Foro de Agricultura de Estados Unidos y especialistas consultados por el portal estadounidense Real Simple, no es absoluta: el método de preparación determina cómo el organismo aprovecha los componentes clave de esta verdura de hoja verde.

Ambas formas de consumo ofrecen beneficios distintos. La espinaca cruda preserva mejor la vitamina C y el folato, mientras que la cocida facilita la absorción de minerales como hierro y calcio, ya que la cocción reduce los oxalatos presentes en la hoja. La elección entre una u otra depende de las necesidades nutricionales y de las preferencias personales, aunque alternar ambas presentaciones permite obtener una mayor diversidad de nutrientes.

Diferencias nutricionales entre la espinaca cruda y cocida

El perfil nutricional de la espinaca cruda incluye vitamina C, folato y hierro vegetal, según datos recogidos por Real Simple y recomendaciones de Lauren Manaker, dietista registrada de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Esta verdura aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, así como potasio y vitamina K. Manaker detalla que “las espinacas crudas retienen más vitamina C y folato, que son sensibles al calor y pueden descomponerse durante la cocción”. No obstante, la presencia de oxalatos en la espinaca cruda dificulta la absorción de hierro y calcio por parte del cuerpo.

Consumir espinaca cruda asegura una mejor conservación de vitamina C y folato frente a la cocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indica que una taza de espinaca cruda (25 gramos) contiene 6,75 calorías, 0,713 gramos de proteínas, 145 miligramos de potasio y 6,62 mg de vitamina C. Estos nutrientes aportan valor a la dieta, aunque la disponibilidad de ciertos minerales puede verse limitada cuando se consume sin cocinar.

Beneficios de la espinaca cocida para la absorción de nutrientes

La espinaca cocida, según Manaker en declaraciones a Real Simple, mantiene los nutrientes esenciales, pero la cocción disminuye los oxalatos y mejora la asimilación de minerales como hierro y calcio. Además, la dietista Cindy Chou de la Universidad de Nueva York, consultada por el medio, explica que añadir aceite durante la cocción incrementa la biodisponibilidad de vitaminas liposolubles, como la A y la K.

Chou advierte que “al hervir espinacas, la vitamina C y otros antioxidantes pueden perderse en el agua de la cocción”, por lo que recomienda agregarlas al final en sopas o cocinarlas al vapor para conservar mejor los nutrientes.

Una taza de espinaca cocida (180 gramos) aporta 41,4 calorías, 5,35 gramos de proteínas, 245 miligramos de calcio y 6,43 mg de hierro, según datos del USDA. Tras la cocción, su volumen disminuye, lo que permite consumir una mayor cantidad. Las espinacas cocidas suelen resultar más fáciles de digerir para personas con estómago sensible.

La espinaca cocida incrementa la absorción de minerales esenciales como hierro y calcio, debido a la reducción de oxalatos por la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al decidir entre espinaca cruda o cocida, Real Simple recoge sugerencias prácticas de las dietistas consultadas. Para ensaladas, batidos o sándwiches, las hojas crudas son ideales y sencillas de integrar en la alimentación diaria. Si se busca una guarnición caliente o una sopa, la versión cocida es preferible y puede incorporarse fácilmente también en su formato congelado.

Chou recomienda combinar espinaca cruda con ingredientes ricos en vitamina C, como jugos cítricos en ensaladas o frutas en batidos, para favorecer la absorción de hierro vegetal. Si se prefiere la espinaca cocida, saltearla con un aceite neutro potencia la asimilación de vitaminas liposolubles. Manaker apunta que el formato cocido facilita la digestión y permite consumir porciones más generosas que la espinaca cruda.

¿Cuál es la mejor opción según los especialistas?

No existe una forma claramente superior de consumir espinaca, según coinciden los expertos citados por Real Simple y el Foro de Agricultura de Estados Unidos. Manaker resume: “Si desea obtener todos sus beneficios, coma espinacas tanto crudas como cocidas”. Variar la preparación según el plato y los gustos personales maximiza la diversidad de nutrientes y aprovecha las características de cada versión.

El método de preparación de la espinaca determina la forma en que el organismo puede absorber sus nutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar la espinaca en su versión cruda y cocida permite adaptar este alimento versátil a diferentes preferencias y necesidades, y cada persona puede elegir la preparación que mejor se ajuste a su bienestar y rutina cotidiana.