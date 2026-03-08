De luz natural a despertar gradual: la rutina matutina que recomienda un experto en sueño para mejorar la energía y el bienestar

La calidad del descanso se consolida como una preocupación central en la era de la hiperconexión, según expertos en medicina del sueño (Freepik)

En plena era de hiperconexión, la calidad del descanso se ha convertido en una preocupación central para millones de personas. La figura de Michael Breus, reconocido como uno de los mayores expertos en medicina del sueño, cobra especial relevancia a la hora de comprender cómo pequeños cambios en las rutinas diarias pueden impactar la salud integral, según revela Men’s Health.

El prestigio de Breus se afianza tanto por su formación como por su experiencia clínica. Es doctor en psicología clínica y se ha especializado a lo largo de los años en ayudar a pacientes a restablecer patrones de sueño saludables. Su enfoque integra la ciencia del descanso con recomendaciones prácticas, orientadas a mejorar la energía, el ánimo y la capacidad de concentración durante la jornada.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para el despertar?

El inicio del día representa uno de los momentos más determinantes para la salud física y mental. La importancia de establecer una rutina matutina que favorezca la activación progresiva del cuerpo y la mente. Según su análisis, los primeros minutos al despertar pueden definir el nivel de energía y la claridad mental durante el resto de la jornada.

Breus recomienda evitar levantarse de manera apresurada. Sostiene que un despertar brusco puede desestabilizar el ritmo circadiano, lo que repercute negativamente en el rendimiento diario. Sugiere, en cambio, dedicar un breve lapso a la transición entre el sueño y la vigilia, permitiendo que el organismo se adapte gradualmente a la luz y al movimiento.

Michael Breus, referencia internacional en medicina del sueño, destaca el impacto de pequeñas rutinas en la salud integral y el bienestar (Freepik)

Entre sus consejos destaca la importancia de la exposición a la luz natural. Según el experto, buscar la luz del sol en los primeros instantes del día ayuda a sincronizar el reloj biológico interno, lo que favorece la secreción de hormonas como el cortisol —clave para la energía matinal— y contribuye a regular el ciclo de sueño y vigilia.

En diálogo con Men’s Health, Breus también aconseja evitar la tentación de permanecer largos minutos en la cama después de sonar la alarma. Retrasar el momento de incorporarse puede generar una sensación de somnolencia persistente, conocida como “inercia del sueño”, que dificulta el inicio de la actividad diaria.

¿Por qué la hidratación al despertar es fundamental?

La hidratación ocupa un lugar central en las recomendaciones de Breus para un inicio de jornada saludable. El experto en medicina del sueño señala que, tras varias horas de descanso sin ingerir líquidos, el cuerpo despierta en un estado de ligera deshidratación. Esta condición puede afectar el nivel de energía, la capacidad de concentración y el funcionamiento general del organismo.

Según Breus, beber agua al levantarse es una acción sencilla que contribuye a reactivar los procesos fisiológicos. El acto de hidratarse permite reponer los líquidos perdidos durante la noche y favorece el correcto funcionamiento de órganos vitales, como el cerebro y los riñones. El especialista recomienda priorizar el consumo de agua frente a otras bebidas en los primeros minutos de la mañana.

Breus aconseja evitar levantarse bruscamente para respetar el ritmo circadiano y mejorar la energía matutina y la claridad mental (Freepik)

La información recogida por Men’s Health destaca que, para Breus, la hidratación matutina es un pilar que ayuda a combatir la fatiga inicial y prepara al cuerpo para enfrentar las demandas del día. Este gesto sencillo puede marcar una diferencia significativa en la percepción de bienestar.

¿Cuáles son las razones para evitar el café justo al despertar según Michael Breus?

El consumo de café en los primeros minutos del día es una costumbre arraigada en muchas culturas. Sin embargo, esta práctica podría no ser la más beneficiosa para el organismo. Según explica el especialista, el cuerpo experimenta naturalmente un pico en los niveles de cortisol poco después de despertar. Esta hormona, conocida como la “hormona del estrés”, cumple un papel esencial en la activación matutina y en la regulación del estado de alerta.

Breus sostiene que ingerir café mientras el cortisol se encuentra en su punto más alto puede reducir la eficacia estimulante de la cafeína, ya que el organismo está ya en un proceso de activación natural. Además, una ingesta temprana de cafeína podría interferir en la producción y funcionamiento de esta hormona, alterando el equilibrio biológico del cuerpo.

El experto recomendó, en diálogo con Men’s Health, esperar, al menos, entre 60 y 90 minutos después de levantarse antes de tomar la primera taza de café. Este intervalo permite que los niveles de cortisol desciendan de manera natural, optimizando así el efecto de la cafeína y favoreciendo una mayor sensación de energía sostenida a lo largo de la mañana.

Establecer horarios regulares y evitar pantallas al despertar forman parte de los consejos de Breus para una rutina matutina saludable y sincronizada con el reloj biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otros consejos ofrece para mejorar la rutina matutina?

Además de sus recomendaciones sobre hidratación y consumo de café, Breus sugiere incorporar hábitos sencillos para potenciar el bienestar desde el inicio del día. El experto subraya la relevancia de crear un entorno que facilite la activación progresiva del organismo, priorizando acciones que respeten los ritmos naturales del cuerpo.

Entre los consejos adicionales destaca la importancia de evitar las pantallas durante los primeros minutos tras despertarse. La exposición inmediata a dispositivos electrónicos puede alterar la percepción del tiempo y dificultar el proceso de transición hacia la vigilia plena. El especialista propone destinar ese momento a actividades de preparación personal, como una ducha, ejercicios suaves o una breve caminata.

Breus también resalta la conveniencia de establecer horarios regulares para despertar, incluso los fines de semana. Mantener una rutina estable ayuda al organismo a sincronizar su reloj biológico, lo que se traduce en un descanso más reparador y en una mayor facilidad para iniciar cada jornada.

La información de Men’s Health indica que el psicólogo clínico recomienda escuchar las señales del propio cuerpo y ajustar la rutina según las necesidades individuales. La flexibilidad y la atención a los cambios en el nivel de energía pueden contribuir a perfeccionar los hábitos matutinos, incrementando así la calidad de vida diaria.