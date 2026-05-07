Economía

Comienza a definirse la licitación de la Hidrovía: cuál fue la puntuación técnica de las dos competidoras belgas

Los dos grupos disputan la concesión y la diferencia técnica que podría definir el resultado. Ahora se presentará la oferta económica. El esquema de privatización prevé inversiones privadas, reducción de tarifas y supervisión estatal durante los próximos 25 años

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La evaluación técnica otorgó una ventaja de más de 24 puntos a Jan de Nul sobre DEME NV en la licitación de la Hidrovía
La evaluación técnica otorgó una ventaja de más de 24 puntos a Jan de Nul sobre DEME NV en la licitación de la Hidrovía

El proceso de privatización de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde transita el 80% del comercio exterior de Argentina, se acerca a su fase decisiva. Este jueves el Gobierno confirmó la conclusión de la evaluación técnica, de manera que en cuestión de semanas se definirá quién operará, durante los próximos 25 años y bajo reglas de inversión privada, la administración y modernización de la Vía Navegable Troncal.

Según explicaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la diferencia técnica obtenida en la evaluación puede ser decisiva en el resultado de la licitación. El puntaje técnico, basado en antecedentes, experiencia y calidad de las propuestas, otorgó una ventaja significativa a Jan de Nul, que se distanció por más de 24 puntos sobre 80 respecto a su competidor, la también belga DEME NV.

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Ahora, la definición se traslada a la fase económica, con 120 puntos en disputa en la próxima apertura del sobre 3. El esquema de licitación, alineado con recomendaciones de organismos internacionales, establece franjas de precios máximos y mínimos para cada una de las etapas de la concesión. Se prevé que las ofertas económicas resulten muy similares, ya que las empresas probablemente ajustarán sus propuestas a los valores de referencia definidos por la autoridad. En ese contexto, la ventaja técnica obtenida en la primera parte del proceso puede resultar determinante para la adjudicación final.

Dos empresas belgas entran en la definición económica

El proceso de privatización de la hidrovía cuenta con dos empresas belgas interesadas, luego de haber dejado atrás a otra compañía brasileña que se había presentado en el proceso. Entonces, en esta segunda fase de la licitación, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME NV sumó 42,14 puntos en la evaluación técnica de sus propuestas.

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Las cifras asignadas, resaltó el comunicado oficial que difundió el Gobierno, surgieron como resultado del análisis del Sobre N° 2 realizado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con el mecanismo de puntaje validado por la UNCTAD, organismo dependiente de las Naciones Unidas. Esta sistematización estableció una escala en la que sólo las categorías “Excelentes” aspiraron al total de puntos, y las siguientes recibieron 75%, 50%, 25% o nada según la calificación alcanzada.

Hidrovía paraná
El componente económico, que representa el 60% del puntaje total, se definirá con la apertura del tercer sobre en los próximos días

Los apartados de mayor peso en la evaluación fueron los trabajos de dragado y la experiencia documentada de los oferentes en obras similares, así como la gestión del balizamiento, las estrategias de mantenimiento, los protocolos de control ante derrames, las medidas de ciberseguridad y la gestión ambiental.

Ambos consorcios presentaron memorias técnicas detalladas, incluyendo antecedentes sobre volúmenes de dragado realizados y la eficacia en la señalización de canales de navegación.

Finalizada esta instancia, la licitación ingresa a su parte más determinante con la próxima apertura del Sobre N° 3, donde será considerada la oferta económica de cada competidor. En esta etapa, el componente económico representa el 60% de la nota total, con un máximo de 120 puntos en disputa. El futuro adjudicatario tendrá a cargo la operación integral de la Hidrovía “a riesgo propio”, bajo supervisión estatal y de organismos internacionales, sin garantías financieras directas por parte del Estado.

Inversiones proyectadas y reducción de tarifas como eje del nuevo modelo

Según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, durante el Congreso de Puertos Privados celebrado en la Bolsa de Cereales, el proceso de licitación acumula ya 18 meses de trabajo conjunto con gobiernos provinciales.

La adjudicación, según las previsiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, generará ingresos aproximados de USD 15.000 millones para el concesionario a lo largo de los 25 años estipulados en el contrato. El proceso compromete a la empresa ganadora a desplegar inversiones constantes en modernización, ampliación, dragado y señalización, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales, pero bajo monitoreo permanente.

Peaje hidrovía
El nuevo modelo de concesión apunta a reducir al menos un 15% los costos de peaje para los usuarios, según las proyecciones oficiales

La resolución establece también que el operador tendrá un retorno mínimo del 6%, calculado a partir de los peajes cobrados a los usuarios, lo que apunta a un modelo de inversión autosustentable y de largo plazo, crucial para el flujo de exportaciones de granos y subproductos agrícolas.

Una de las metas explícitas del proceso, según confirmó Arreseygor, es la reducción de las tarifas que actualmente pagan los usuarios por navegar la vía. El funcionario anticipó que, si las propuestas económicas presentadas se ubican en el valor mínimo de la banda definida, los costos de peaje se reducirán al menos un 15% en relación con los niveles actuales. Esta expectativa de rebaja en los costos logísticos ha sido respaldada públicamente por organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) —responsable del 48% de las exportaciones agrícolas—, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La definición de la oferta económica, prevista para la próxima semana, marcará el paso decisivo para la selección de la empresa que gestionará la Hidrovía bajo el nuevo esquema de concesión. Según adelantó Arreseygor, se proyecta que la pre-adjudicación pueda concretarse en el mes de julio.

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