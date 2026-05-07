El Ministerio Público solicita la detención de Marco Livio Díaz y de su esposa junto a un tercero aún no identificado

Foto de archivo para ilustrar: El exsuperintendente de Administración Tributaria de Guatemala, Marco Livio Díaz Reyes, es el objetivo de una orden de captura solicitada por el Ministerio Público. (Archivo de la SAT Guatemala)

Una orden de captura fue emitida contra Marco Livio Díaz, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción. La investigación, impulsada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se mantiene bajo reserva legal, condición que limita la divulgación de detalles del expediente en curso, reportan medio locales de ciudad de Guatemala este 7 de mayo.

El jefe de FECI, Rafael Curruchiche, confirmó que la medida judicial también alcanza a la esposa de Díaz, así como a una tercera persona cuya identidad aún no ha sido divulgada. La operación incluyó este jueves un allanamiento en la Ciudad de Guatemala para localizar a los implicados; no obstante, la diligencia no permitió ubicar a ninguna de las personas señaladas, informó Curruchiche al Diario LaHora. El caso se encuentra en el marco de una pesquisa por presuntas irregularidades asociadas a un convenio entre la SAT y una universidad.

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Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas tras el rastreo de posibles anomalías detectadas en la gestión de Díaz al frente de la SAT. De acuerdo con información de los medios de comunicación guatemaltecos, la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público inició la causa, la cual se encuentra bajo la cobertura del artículo 10 de la Ley de Lavado de Dinero, por lo que toda la documentación y detalles adicionales permanecen resguardados bajo reserva.

Marco Livio Díaz asumió la jefatura de SAT el 14 de abril de 2020 y fue ratificado cada año luego de superar las metas fiscales establecidas durante la presidencia de Alejandro Giammattei. En agosto de 2024, el propio Díaz reveló la existencia de una red de 410 empresas presuntamente dedicadas a defraudar al fisco por más de Q300 millones durante la administración de Giammattei, un dato que expone la magnitud de los flujos bajo monitoreo en el periodo.

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Foto de archivo para ilustrar: Marco Livio Díaz Reyes, Superintendente de Administración Tributaria de Guatemala, atiende a los medios de comunicación en un evento oficial, con el logo de la SAT visible al fondo. (Archivo de la SAT Guatemala)

En diciembre de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación adicional en contra de Díaz por supuestos delitos de extorsión y tráfico de influencias, disposición que motivó un allanamiento a la firma auditora de sus hermanos, según el Diario Soy502. Durante ese procedimiento, Díaz tomó cinco días de vacaciones y demoró en reincorporarse a sus actividades públicas.

El mandato de Díaz al frente de la SAT concluyó el 14 de abril de 2025, fecha en que fue nombrado embajador de Guatemala en Honduras. La FECI mantiene abiertas las diligencias y continúa trabajando en la localización de los sujetos contra quienes han sido emitidas las órdenes judiciales, mientras la causa central permanece bajo reserva legal.

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La investigación de la FECI incluye órdenes de captura contra familiares directos y terceras personas

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad también solicitó la detención de la esposa de Marco Livio Díaz y de una persona adicional no identificada, dentro de la misma carpeta investigativa, como detalló Rafael Curruchiche a LaHora.

Esta línea de investigación está relacionada con un posible caso de lavado de dinero y peculado por sustracción, presuntamente vinculado a la firma de un convenio entre la SAT y una universidad, aunque el expediente permanece completamente en reserva por disposición legal.

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Un allanamiento practicado este jueves en la capital resultó infructuoso debido a la ausencia de los investigados, lo que pospuso la ejecución de las órdenes de captura vigentes.

El proceso se enmarca en una serie de indagaciones que han rodeado el paso de Díaz por la SAT y su posterior designación al servicio diplomático, sumando nuevos elementos a la supervisión de los organismos de control sobre exfuncionarios de alto rango en Guatemala.

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