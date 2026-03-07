Salud

Cuál es el mejor momento del día para consumir electrolitos, de acuerdo con especialistas en nutrición

Expertos explican en qué situaciones del día pueden ser más útiles para mantener el equilibrio de líquidos, favorecer la recuperación y apoyar el funcionamiento del organismo

El consumo de electrolitos y suplementos asociados ha dejado de ser exclusivo del entorno deportivo y ahora forma parte de rutinas de bienestar promovidas en redes sociales y campañas publicitarias. Sin embargo, especialistas en nutrición y medicina advierten que la mayoría de las personas no requiere suplementar electrolitos de forma cotidiana.

Así lo señalaron expertas consultadas por SELF, quienes recalcan la importancia de identificar los escenarios en los que su uso resulta apropiado y seguro.

Cuándo se justifica la suplementación con electrolitos

De acuerdo con SELF, la suplementación con electrolitos solo resulta justificada en condiciones específicas que impliquen una pérdida considerable de líquidos y minerales.

Entre estas situaciones figuran actividades físicas de alta intensidad y larga duración, episodios de deshidratación provocados por vómitos o diarreas prolongadas, vuelos extensos con exposición a aire seco y ciertos regímenes alimentarios restrictivos, como la dieta cetogénica o el ayuno intermitente.

El consumo también puede ser relevante para quienes reciben medicación para la pérdida de peso. La recomendación principal es priorizar una evaluación real de las necesidades y revisar cuidadosamente la etiqueta nutricional antes de consumir cualquier producto, según subraya la dietista Maddie Pasquariello de Tufts University, citada por SELF.

La función de los electrolitos en el organismo ha sido documentada por instituciones médicas como la Cleveland Clinic. Según su información, estos minerales —entre los que se cuentan el sodio, el potasio y el magnesio— desempeñan un papel clave en el equilibrio de líquidos, el transporte de nutrientes en las células y la regulación de la actividad nerviosa y muscular.

Cleveland Clinic indica que, en la mayoría de los casos, una alimentación balanceada cubre los requerimientos diarios sin necesidad de suplementos adicionales.

Escenarios que pueden requerir el uso de suplementos

Las expertas consultadas explican que las demandas de electrolitos pueden aumentar durante la práctica de deportes de alta exigencia, sobre todo cuando la actividad supera una hora o se realiza en ambientes calurosos.

Carreras de larga distancia, ciclismo, deportes de equipo y clases de hot yoga se mencionan entre los ejemplos más habituales. En declaraciones a SELF, Pasquariello indicó que cualquier circunstancia que implique una sudoración considerable puede requerir un aporte extra de minerales.

La dietista Emmaline Rasmussen, de la Universidad de California también entrevistada por SELF, destacó que los vuelos largos representan otra situación de riesgo por la sequedad del aire en cabina. A esto se suman cuadros prolongados de vómitos o diarreas, que pueden provocar una pérdida significativa de líquidos y minerales, lo que demanda reposición bajo supervisión profesional.

Síntomas de deshidratación que requieren atención

La Clínica Mayo describe los síntomas principales de deshidratación: sed intensa, mareos, confusión, fatiga y orina de color oscuro o escasa. Cuando estos signos no se resuelven solo con la ingesta de agua, la reposición de electrolitos puede resultar necesaria para lograr una rehidratación eficaz.

El momento adecuado para consumir suplementos de electrolitos varía según la situación. Por lo general, se recomienda hacerlo tras ejercicios intensos o durante la recuperación de enfermedades que impliquen pérdida de líquidos. Según Pasquariello, lo ideal es favorecer la recuperación progresiva, tomando los suplementos justo después del esfuerzo o una vez superado el malestar.

El consumo indiscriminado no tiene justificación médica y puede acarrear riesgos. Un exceso de sodio puede causar dolores de cabeza, retención de líquidos y, a largo plazo, complicaciones cardíacas y renales. SELF informa que las dosis sugeridas por las especialistas oscilan entre 200 y 300 miligramos de sodio, 300 a 350 miligramos de potasio y 40 a 100 miligramos de magnesio por porción. La recomendación es revisar la etiqueta de cada producto y ajustar la ingesta a las necesidades individuales.

Alternativas naturales: alimentos ricos en electrolitos

La obtención de electrolitos a través de fuentes naturales sigue siendo la alternativa más segura para la mayoría de la población. Según SELF, frutas, verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, legumbres, pescados, mariscos, lácteos y carnes magras proporcionan los minerales necesarios para el funcionamiento óptimo del organismo.

Mantener una dieta variada y adecuada contribuye a preservar el equilibrio hídrico y de micronutrientes, reduciendo la dependencia de suplementos.

Instituciones médicas como la Cleveland Clinic y Mayo Clinic coinciden en que el agua sigue siendo el recurso principal para una hidratación adecuada. Solo se recomienda la suplementación en casos puntuales y bajo orientación profesional, ya que el uso innecesario de estos productos puede producir más perjuicios que beneficios.

