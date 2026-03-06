“Cortisol belly”: cómo el estrés crónico favorece la acumulación de grasa abdominal

El cortisol, hormona clave del estrés crónico, regula el metabolismo, la presión arterial y el sistema inmunológico según revistas científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hormona cortisol es una de las protagonistas de la respuesta biológica ante el estrés crónico. Producida por las glándulas suprarrenales, regula funciones vitales como el metabolismo, la presión arterial y el sistema inmunológico. En condiciones normales, el cortisol ayuda al organismo a adaptarse a situaciones de emergencia y restablece el equilibrio tras los episodios de estrés.

Cuando el estrés se vuelve persistente y los niveles de cortisol permanecen altos durante largos periodos, se desencadenan cambios fisiológicos con impacto directo en la salud física y la apariencia, según describe la revista de salud y estilo de vida ¡Hola! y diversos estudios cientificos.

El vínculo entre el estrés sostenido y el cortisol elevado está respaldado por el análisis publicado en la revista científica Obesity Reviews, que describe cómo la exposición continua al estrés modifica el metabolismo y la composición corporal.

El cortisol y el almacenamiento de grasa abdominal

El exceso de cortisol modifica el modo en que el cuerpo almacena energía y determina la formación de grasa en la zona abdominal. Cuando la hormona se mantiene elevada, interviene en la regulación del apetito y en la lipogénesis, lo que conduce a la generación de tejido graso especialmente en la zona central del cuerpo.

La revista detalla que este fenómeno, identificado como cortisol belly, puede manifestarse aunque no se produzca un aumento de peso global. El almacenamiento de grasa abdominal responde a una combinación de factores metabólicos y hormonales que se activan con el estrés persistente.

El análisis de la revista científica respalda que la exposición prolongada al cortisol elevado incrementa la sensación de hambre y los antojos de alimentos calóricos, y altera el uso que el cuerpo hace de la glucosa y las grasas. Este proceso determina que el excedente energético se almacene en la zona abdominal, particularmente sensible a la hormona.

Manifestaciones físicas del “cortisol belly”

El cortisol belly se distingue por un aumento visible del volumen en la zona central del cuerpo. Esta acumulación de grasa suele mostrar resistencia ante la dieta y el ejercicio, dificultando su eliminación.

Además de los cambios relacionados con la silueta, la revista de salud y estilo de vida ¡Hola! indica que el exceso de cortisol también repercute en la calidad de la piel. Aparecen estrías, flacidez y una merma progresiva de elasticidad, debido a la acción hormonal directa sobre el colágeno y las fibras elásticas cutáneas.

En ocasiones, la piel presenta tendencia a volverse más fina o a la deshidratación. El mantenimiento de un contexto de estrés crónico, sumado a las alteraciones metabólicas, incrementa la vulnerabilidad de los tejidos, haciendo evidente el deterioro estético en la zona abdominal.

Factores que elevan crónicamente el cortisol

El aumento sostenido del cortisol puede deberse a múltiples motivos. El estrés emocional y laboral, la presión continua y las preocupaciones de larga duración son elementos principales que mantienen activado el eje del estrés en el cuerpo.

El cortisol belly también afecta la piel, generando estrías, flacidez y disminución de elasticidad por el desgaste en el colágeno cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista y las investigaciones científicas señalan que la privación del sueño y los trastornos del descanso también influyen en el equilibrio hormonal. Dormir pocas horas o descansar con mala calidad impide la disminución nocturna del cortisol, prolongando así su impacto sobre el organismo.

Otros factores influyentes incluyen una alimentación desequilibrada, el consumo excesivo de cafeína y la falta de actividades relajantes o recreativas. Todo ello mantiene al organismo en constante estado de alerta, con efectos negativos para la salud y la imagen corporal.

Consecuencias a largo plazo de un cortisol elevado

Mantener niveles altos de cortisol durante períodos extensos afecta diversas áreas de la salud. A nivel físico, se ha relacionado esta hormona con el desarrollo de hipertensión arterial y alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina y el aumento de la grasa visceral.

Desde el plano estético, el exceso de cortisol genera disminución de masa muscular, favorece la flacidez y disminuye el tono corporal. Expertos consultados por la revista ¡Hola! advierten que la piel puede evidenciar signos prematuros de envejecimiento, deshidratación y tendencia a las estrías, sobre todo en la zona abdominal.

La exposición prolongada al cortisol elevado incrementa la sensación de hambre y los antojos de alimentos calóricos Freepik

En el ámbito inmunológico, el exceso de cortisol reduce las defensas naturales del cuerpo, aumentando la susceptibilidad a infecciones y enfermedades.

Estrategias para reducir los niveles de cortisol

Diversas prácticas pueden ayudar a disminuir los niveles de cortisol y limitar sus efectos adversos sobre la salud. Un análisis publicado en Health Psychology Review señala que técnicas como la meditación y el mindfulness contribuyen de manera significativa a reducir el cortisol en personas expuestas a situaciones de estrés crónico.

El estudio también destaca el valor del ejercicio físico regular, que ayuda a canalizar la tensión y favorece la normalización de los niveles hormonales. Además, mantener una buena calidad de sueño —durmiendo entre siete y ocho horas diarias y evitando el uso de pantallas antes de acostarse— resulta fundamental para el equilibrio del sistema endocrino.

Adoptar una alimentación equilibrada, con abundancia de vegetales, proteínas magras y grasas saludables, también es clave para estabilizar la respuesta al estrés. Según la evidencia del meta-análisis, aplicar estos hábitos puede ayudar a reducir el impacto del cortisol sobre la grasa abdominal y la salud general.