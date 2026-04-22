Valentina Bassi sobre el proyecto de reformar la Ley de Discapacidad: “Implica un retroceso de 30 años”

Valentina Bassi alertó que la reforma de la Ley de Discapacidad representa un retroceso de treinta años en derechos para personas con discapacidad

En una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer, la actriz Valentina Bassi habló sobre la reforma de la Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo y advirtió que representa un retroceso de tres décadas en materia de derechos para personas con discapacidad.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Bassi expuso su preocupación ante los cambios propuestos, señalando: “Lo más terrible es lo que se cuela, porque la ley se llama contra el fraude de las pensiones, criminalizando a las personas con discapacidad que tienen pensiones. Pero se cuelan varios artículos donde liberan el nomenclador único”.

Según Bassi, el nomenclador único es la columna vertebral del sistema, ya que permite que todas las personas accedan a terapias y centros educativos en igualdad de condiciones.

La actriz advirtió que la desregulación del nomenclador único abriría la puerta a desigualdades en el acceso a terapias y prestaciones

Bassi fue contundente al definir el nuevo texto legal: "Es una ley nefasta. Quiero hacer la salvedad que no solo la votó la oposición, sino que fue transversal absolutamente. Para ganarse el setenta por ciento de los votos a favor de las personas con discapacidad en el Congreso tiene que ser completamente transversal“.

La actriz explicó que el principal riesgo reside en la desregulación del nomenclador único, lo que, según sus palabras, abriría la puerta a que “cada uno va a poder pagar lo que quiera, las obras sociales lo que quieran, las prepagas lo que quieran”.

El sistema, tal como está, da la posibilidad de que, quienes no tienen recursos o cobertura privada, accedan a las mismas terapias y prestaciones que cualquier otro sector. “El nomenclador único garantiza igualdad de posibilidades entre las personas con discapacidad”, remarcó Bassi, y subrayó que su propio hijo pudo acceder a las mejores terapias gracias a este esquema.

El peligro de la desregulación y la fragmentación del acceso

La actriz advirtió que liberar el nomenclador único impactaría especialmente en las obras sociales más pequeñas y en los sectores con menos recursos: “Incluso a las obras sociales más chicas que no tienen tanta espalda”, ejemplificó Bassi, al mencionar la Obra Social de Actores. Bassi ilustró cómo la fragmentación dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos: “Si se desregula el nomenclador único, una prepaga puede decir: ‘Mirá, nena, yo transporte no te lo voy a pagar, ¿sabés? Yo la escuela especial no te lo voy a pagar, fijate’. Y ahí se desmorona todo”.

Bassi sostuvo que la fragmentación del sistema dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos y pondría en riesgo el funcionamiento de escuelas y centros de día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto cotidiano en las familias y el riesgo de quiebre del sistema

Bassi relató las dificultades diarias que enfrentan quienes tienen familiares con discapacidad: “Estamos todos muy cansados, todas las familias muy cansadas, porque el atropello es constante y permanente. En la escuela donde va mi hijo, que es una escuela especial, está con mucho riesgo de cierre. No cerró el año pasado porque tomó deudas, pero ya tiene diez deudas. No va a poder sostenerse siguiendo pidiendo deudas”.

La crisis también afecta al transporte y la permanencia en centros educativos y de día: “La mitad de la escuela no tiene transporte. La mitad de los transportistas ya se fueron a trabajar a otro rubro porque no pueden ni prender la camioneta”. Bassi detalló que las familias deben cubrir gastos de transporte y que muchas madres y padres dejaron sus trabajos para poder acompañar a sus hijos a la escuela.

La actriz subrayó que el Estado fija un nomenclador tan bajo que ya no alcanza para cubrir los costos operativos. Además, remarcó que, si el proyecto avanza, “van a poder acceder a las terapias las personas que las puedan pagar”. El resto, advirtió, quedará sin servicios o dependerá de lo poco que puedan sostener las instituciones, que también corren riesgo de cierre.

Para Bassi, la discusión sobre la Ley de Discapacidad refleja una disputa de fondo sobre el país: “Cuando se discute discapacidad, se discute un modelo de país, porque realmente son los más frágiles de los frágiles”.

La entrevista completa a Valentina Bassi

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