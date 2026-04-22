Sociedad

Presentan “El Punto”, un documental sobre la vida del padre Ismael Quiles

La presentación, a cargo de su director Martín Serra, se realizará el próximo lunes 27 de abril en la Universidad del Salvador (USAL)

Guardar
Primer plano del Padre Ismael Quiles, un hombre mayor con cabello gris, gafas de montura negra, sotana y cuello romano blanco, sonriendo ampliamente
El Padre Ismael Quiles, sacerdote jesuita y filósofo español

El director Martín Serra presenta “El Punto”, un documental que aborda la vida y el legado espiritual de Ismael Quiles, sacerdote jesuita y filósofo español radicado en Argentina, considerado una de las figuras centrales del pensamiento filosófico y el diálogo intercultural en el país durante el siglo XX. Se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril, en la sede de la Universidad del Salvador (USAL), ubicada en la calle Tucumán 1845, en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de preguntas como “¿Quién soy yo?”, “¿Cuál es mi destino?” y “¿Quién es Dios en mí?”, el documental sigue la trayectoria del padre Quiles y profundiza en su noción filosófica central: el in-sistencialismo. El filme recurre a material de archivo y testimonios para explorar la búsqueda de Quiles por identificar el núcleo interior que define la esencia humana y su vínculo con la trascendencia.

La obra destaca el rol pionero de Quiles en el diálogo entre Oriente y Occidente, así como su labor fundacional en la Escuela de Estudios Orientales de la USAL.

Según se informó en la gacetilla de prensa, el documental invita al espectador a una experiencia de introspección sobre la identidad y el sentido del verdadero diálogo, entendido como una vivencia de amor. El estreno coincide con el 70° aniversario de la Universidad del Salvador y busca acercar la figura de Quiles a nuevas generaciones.

Cartel promocional del pre-estreno del documental "El Punto" sobre Ismael Quiles, mostrando una tablet con la imagen del padre y texto descriptivo
Pre-estreno del documental "El Punto" sobre el RP Ismael Quiles SJ, dirigido por Martín Serra, que tendrá lugar en CABA.

“El Punto” cuenta con dirección de Martín Serra, guion de Rodolfo Martínez Mendoza, Martín Serra y Esteban Rial, quien también realizó la investigación. La producción estuvo a cargo de Cruz del Sur Cine SRL, con dirección de fotografía de Nahuel Raiman y música de Rodolfo Martínez Mendoza.

La película propone recuperar la vigencia del pensamiento de Ismael Quiles en un contexto contemporáneo caracterizado por la sobreestimulación y la dificultad para alcanzar el silencio interior.

“El documental busca captar la vigencia de su pensamiento en una era sobreestimulada que suele evadir el silencio interior, invitando al espectador a una introspección necesaria sobre la identidad y el reconocimiento de que el verdadero diálogo es una experiencia de amor”, señalaron desde la USAL.

“Este acontecimiento cobra un valor especial al darse en el marco de los 70 años de la Universidad del Salvador y será una oportunidad, entre otras cosas, para que lo conozcan las generaciones más jóvenes”, concluyeron.

Temas Relacionados

padre Ismael QuilesUniversidad del Salvadordocumentalúltimas noticias

Últimas Noticias

Crimen del policía en La Matanza: hallaron el vehículo de los asesinos y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

El fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación, tiene identificado a uno de los asaltantes que mataron a Mauro Fabián Molina, quien contaba con una larga trayectoria en la fuerza Bonaerense

Crimen del policía en La Matanza: hallaron el vehículo de los asesinos y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

Tiroteos en escuelas: identificaron a alumnos detrás de las amenazas a colegios en Moreno y pidieron embargar a sus padres

Se registraron 70 denuncias en escuelas del distrito judicial, que también integra a General Rodríguez, el jueves pasado. Tras siete allanamientos, la fiscalía avanza hacia la inhibición de bienes

Tiroteos en escuelas: identificaron a alumnos detrás de las amenazas a colegios en Moreno y pidieron embargar a sus padres

“¡Ponete a laburar!”: vecinos y albañiles detuvieron y desnudaron a un motochorro que le había robado a una mujer

Ocurrió este martes en el partido bonaerense de Merlo. Un testigo filmó el reprochable accionar de los improvisados captores, que pese a que salieron en defensa de la víctima, hicieron justicia por mano propia

“¡Ponete a laburar!”: vecinos y albañiles detuvieron y desnudaron a un motochorro que le había robado a una mujer

El obsceno show en redes de la banda de “El Ruso”, el ladrón que cayó por un posteo de su novia en un hotel alojamiento

Vladimir Almeda Silvero fue arrestado en Quilmes por la División Homicidios de la PFA. El tributo a un cómplice muerto y la exhibición de pistolas y billetes

El obsceno show en redes de la banda de “El Ruso”, el ladrón que cayó por un posteo de su novia en un hotel alojamiento

Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de celulares y bloquearlos

El sistema permite inhabilitar teléfonos robados o extraviados en todo el país. “Podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal”, indica la página oficial

Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de celulares y bloquearlos
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

TELESHOW
La larga historia de amor Fito Páez y Fabiana Cantilo, sacudida por una sorpresiva ruptura: “Te debo tantas canciones”

La larga historia de amor Fito Páez y Fabiana Cantilo, sacudida por una sorpresiva ruptura: “Te debo tantas canciones”

El contundente mensaje de Dalma Maradona a Gianinna luego de declarar por la muerte de su padre: “Hoy la rompiste”

Cecilia Milone habló de la dolorosa relación con su madre: “Fue dañina, hubo abuso emocional”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador convocó a misiones internacionales y nacionales para observar las elecciones seccionales

Ecuador convocó a misiones internacionales y nacionales para observar las elecciones seccionales

Ecuador activó por primera vez un seguro petrolero para blindar sus ingresos

Los cuatro de Guayaquil: el Estado ecuatoriano no ha cumplido plenamente la sentencia por el caso

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

Marco Rubio trasladó el apoyo de EEUU a las elecciones en Haití tras una reunión con el primer ministro