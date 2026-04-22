Presentan “El Punto”, un documental sobre la vida del padre Ismael Quiles

El Padre Ismael Quiles, sacerdote jesuita y filósofo español

El director Martín Serra presenta “El Punto”, un documental que aborda la vida y el legado espiritual de Ismael Quiles, sacerdote jesuita y filósofo español radicado en Argentina, considerado una de las figuras centrales del pensamiento filosófico y el diálogo intercultural en el país durante el siglo XX. Se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril, en la sede de la Universidad del Salvador (USAL), ubicada en la calle Tucumán 1845, en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de preguntas como “¿Quién soy yo?”, “¿Cuál es mi destino?” y “¿Quién es Dios en mí?”, el documental sigue la trayectoria del padre Quiles y profundiza en su noción filosófica central: el in-sistencialismo. El filme recurre a material de archivo y testimonios para explorar la búsqueda de Quiles por identificar el núcleo interior que define la esencia humana y su vínculo con la trascendencia.

La obra destaca el rol pionero de Quiles en el diálogo entre Oriente y Occidente, así como su labor fundacional en la Escuela de Estudios Orientales de la USAL.

Según se informó en la gacetilla de prensa, el documental invita al espectador a una experiencia de introspección sobre la identidad y el sentido del verdadero diálogo, entendido como una vivencia de amor. El estreno coincide con el 70° aniversario de la Universidad del Salvador y busca acercar la figura de Quiles a nuevas generaciones.

Pre-estreno del documental "El Punto" sobre el RP Ismael Quiles SJ, dirigido por Martín Serra, que tendrá lugar en CABA.

“El Punto” cuenta con dirección de Martín Serra, guion de Rodolfo Martínez Mendoza, Martín Serra y Esteban Rial, quien también realizó la investigación. La producción estuvo a cargo de Cruz del Sur Cine SRL, con dirección de fotografía de Nahuel Raiman y música de Rodolfo Martínez Mendoza.

La película propone recuperar la vigencia del pensamiento de Ismael Quiles en un contexto contemporáneo caracterizado por la sobreestimulación y la dificultad para alcanzar el silencio interior.

“El documental busca captar la vigencia de su pensamiento en una era sobreestimulada que suele evadir el silencio interior, invitando al espectador a una introspección necesaria sobre la identidad y el reconocimiento de que el verdadero diálogo es una experiencia de amor”, señalaron desde la USAL.

“Este acontecimiento cobra un valor especial al darse en el marco de los 70 años de la Universidad del Salvador y será una oportunidad, entre otras cosas, para que lo conozcan las generaciones más jóvenes”, concluyeron.