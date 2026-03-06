Salud

Alimentos ultraprocesados relacionados con problemas emocionales y de comportamiento en niños en edad preescolar

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los alimentos ultraprocesados pueden tener un impacto en el desarrollo emocional y conductual de un niño pequeño, según un nuevo estudio.

Los niños que consumen más alimentos ultraprocesados tienen un mayor riesgo de problemas como ansiedad, miedo, agresividad o hiperactividad, según informaron los investigadores el 3 de marzo en JAMA Network Open.

De hecho, por cada aumento del 10% en calorías de los alimentos ultraprocesados, los niños obtuvieron puntuaciones más altas en listas de verificación para problemas emocionales y de comportamiento, según los resultados.

"Nuestros hallazgos sugieren que incluso cambios modestos hacia alimentos mínimamente procesados, como frutas y verduras enteras, en la primera infancia pueden favorecer un desarrollo conductual y emocional más saludable", dijo la investigadora principal Dra. Kozeta Miliku, profesora adjunta de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, embutidos de charcutería y productos listos para comer o listos para calentar como patatas fritas o macarrones con queso.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un estudio canadiense en curso sobre la salud del embarazo y la infancia, que rastreó a casi 2.100 niños en edad preescolar. El equipo comparó los datos dietéticos recogidos cuando los niños tenían 3 años con sus puntuaciones en una lista de verificación de bienestar emocional y conductual a los 5 años.

Los resultados mostraron que, a medida que los niños consumían más alimentos ultraprocesados, tenían un riesgo creciente de sufrir problemas emocionales y de conducta.

Modelos estadísticos que simularon cambios en la dieta mostraron que reemplazar el 10% de las calorías de los alimentos ultraprocesados por alimentos mínimamente procesados --frutas, verduras y alimentos integrales-- reducía las puntuaciones de problemas de conducta de los niños.

"Los años preescolares son fundamentales para el desarrollo infantil, y también es cuando los niños empiezan a establecer hábitos alimenticios", dijo Miliku.

Dijo que su experiencia personal la llevó a este estudio.

"Como padre de un niño pequeño, empecé a notar con qué frecuencia aparecen los alimentos de conveniencia en la dieta de los niños, a veces incluso en lugares que consideramos entornos saludables", dijo Miliku.

"Los padres están haciendo lo mejor que pueden y no todas las familias tienen acceso a alimentos de un solo ingrediente, ni a las herramientas y el tiempo necesarios para incorporarlos a la dieta de sus familias", afirmó. "Los alimentos ultraprocesados están ampliamente disponibles, son asequibles y son cómodos."

No está claro exactamente cómo los alimentos ultraprocesados pueden afectar a las emociones y comportamientos de un niño, pero los investigadores propusieron algunas teorías.

Estos alimentos son ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio, todos los cuales se ha comprobado que alteran el cerebro, según los investigadores. La grasa saturada se asocia con inflamación cerebral, el sodio con un estrés elevado y el azúcar con problemas emocionales como la depresión.

Incluso pequeños cambios --añadir una pieza de fruta, ofrecer agua en lugar de una bebida azucarada-- podrían ayudar a los niños a crecer más sanos, dijo Miliku.

"Es importante considerar cómo podemos aumentar gradualmente las opciones completas y mínimamente procesadas cuando sea posible", afirmó.

Más información

Yale Medicine tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y tu salud.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Toronto, 3 de marzo de 2026; Apertura de la Red JAMA, 3 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Dayalimentosultraprocesadosrelacionadosconproblemasemocionalesydecomportamientoenninosenedadpreescolar

Últimas Noticias

Estudio vincula aumento del consumo de cannabis con mala salud mental

Healthday Spanish

Estudio vincula aumento del consumo

La terapia con testosterona podría suponer problemas para los pacientes con reemplazo de rodilla, advierte un estudio

Healthday Spanish

La terapia con testosterona podría

Los dentistas pueden ayudar a detectar diabetes no diagnosticada, argumenta un estudio

Healthday Spanish

Los dentistas pueden ayudar a

Los rastreadores de actividad física pueden ayudar a predecir la progresión de la esclerosis múltiple

Healthday Spanish

Los rastreadores de actividad física

Qué son, cómo se hacen y en qué casos están recomendadas las biopsias, según los expertos

Este procedimiento permite confirmar la naturaleza de células sospechosas y resulta clave en el diagnóstico de cáncer y otras enfermedades. La importancia de la información brinda esta técnica, de acuerdo con especialistas de Mayo Clinic

Qué son, cómo se hacen
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

TELESHOW
Nicki Nicole reflexionó sobre sus

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”