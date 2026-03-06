Alimentos ultraprocesados relacionados con problemas emocionales y de comportamiento en niños en edad preescolar

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los alimentos ultraprocesados pueden tener un impacto en el desarrollo emocional y conductual de un niño pequeño, según un nuevo estudio.

Los niños que consumen más alimentos ultraprocesados tienen un mayor riesgo de problemas como ansiedad, miedo, agresividad o hiperactividad, según informaron los investigadores el 3 de marzo en JAMA Network Open.

De hecho, por cada aumento del 10% en calorías de los alimentos ultraprocesados, los niños obtuvieron puntuaciones más altas en listas de verificación para problemas emocionales y de comportamiento, según los resultados.

"Nuestros hallazgos sugieren que incluso cambios modestos hacia alimentos mínimamente procesados, como frutas y verduras enteras, en la primera infancia pueden favorecer un desarrollo conductual y emocional más saludable", dijo la investigadora principal Dra. Kozeta Miliku, profesora adjunta de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, embutidos de charcutería y productos listos para comer o listos para calentar como patatas fritas o macarrones con queso.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de un estudio canadiense en curso sobre la salud del embarazo y la infancia, que rastreó a casi 2.100 niños en edad preescolar. El equipo comparó los datos dietéticos recogidos cuando los niños tenían 3 años con sus puntuaciones en una lista de verificación de bienestar emocional y conductual a los 5 años.

Los resultados mostraron que, a medida que los niños consumían más alimentos ultraprocesados, tenían un riesgo creciente de sufrir problemas emocionales y de conducta.

Modelos estadísticos que simularon cambios en la dieta mostraron que reemplazar el 10% de las calorías de los alimentos ultraprocesados por alimentos mínimamente procesados --frutas, verduras y alimentos integrales-- reducía las puntuaciones de problemas de conducta de los niños.

"Los años preescolares son fundamentales para el desarrollo infantil, y también es cuando los niños empiezan a establecer hábitos alimenticios", dijo Miliku.

Dijo que su experiencia personal la llevó a este estudio.

"Como padre de un niño pequeño, empecé a notar con qué frecuencia aparecen los alimentos de conveniencia en la dieta de los niños, a veces incluso en lugares que consideramos entornos saludables", dijo Miliku.

"Los padres están haciendo lo mejor que pueden y no todas las familias tienen acceso a alimentos de un solo ingrediente, ni a las herramientas y el tiempo necesarios para incorporarlos a la dieta de sus familias", afirmó. "Los alimentos ultraprocesados están ampliamente disponibles, son asequibles y son cómodos."

No está claro exactamente cómo los alimentos ultraprocesados pueden afectar a las emociones y comportamientos de un niño, pero los investigadores propusieron algunas teorías.

Estos alimentos son ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio, todos los cuales se ha comprobado que alteran el cerebro, según los investigadores. La grasa saturada se asocia con inflamación cerebral, el sodio con un estrés elevado y el azúcar con problemas emocionales como la depresión.

Incluso pequeños cambios --añadir una pieza de fruta, ofrecer agua en lugar de una bebida azucarada-- podrían ayudar a los niños a crecer más sanos, dijo Miliku.

"Es importante considerar cómo podemos aumentar gradualmente las opciones completas y mínimamente procesadas cuando sea posible", afirmó.

