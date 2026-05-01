Abril cerró con una caída de 14% en los patentamientos de autos 0 km: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

El mercado automotor registró en abril una caída interanual de 13,6% y volvió a mostrar números negativos tras la mejora de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor argentino registró en abril 47.564 patentamientos, una cifra que representó una caída de 13,6% frente al mismo mes de 2025, según el informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). En comparación con marzo, cuando se habían patentado 49.200 unidades, el retroceso mensual alcanzó el 3,3 por ciento.

El resultado marcó un cambio respecto de marzo, mes en el que el sector mostró el primer dato positivo del año en términos interanuales. En abril, en cambio, el mercado volvió a exhibir números negativos tanto en la comparación mensual como frente al mismo período del año anterior.

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En el acumulado del primer cuatrimestre, los patentamientos totalizaron 205.114 unidades, con una baja de 5,7% interanual frente a las 217.500 registradas entre enero y abril de 2025.

El segmento de automóviles patentó 31.930 unidades durante abril, con una caída de 12,3% frente al mismo mes del año pasado. Los comerciales livianos alcanzaron 12.414 unidades y retrocedieron 20,2%, mientras que los comerciales pesados sumaron 2.031 patentamientos y quedaron prácticamente sin cambios en términos interanuales, con una leve baja de 0,2 por ciento.

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El informe también mostró que los vehículos importados siguieron ampliando su participación dentro del mercado local. La composición de los patentamientos reflejó una mayor presencia de modelos provenientes del exterior respecto de los nacionales.

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar el mercado argentino con 6.691 unidades patentadas y una participación de 15,1% sobre el total de livianos. Sin embargo, la automotriz japonesa registró una caída interanual de 31,4%.

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El segundo lugar quedó para Volkswagen, con 5.538 patentamientos y una participación de 12,5%. La marca alemana mostró uno de los descensos más pronunciados del top ten, con una baja de 38% frente a abril de 2025.

Fiat ocupó el tercer puesto con 5.021 unidades y una participación de 11,3%, mientras que Ford quedó cuarta con 3.862 patentamientos y una suba acumulada de 13,5% en lo que va del año.

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Detrás aparecieron Chevrolet, con 3.847 unidades; Renault, con 3.526; y Peugeot, con 2.976 patentamientos. Renault registró una caída interanual de 31,7%, mientras que Peugeot retrocedió 29,8%.

El octavo lugar correspondió a Citroën, con 1.790 unidades patentadas, seguido por BYD, que alcanzó 1.701 operaciones y logró ingresar al top ten de marcas. La automotriz china incrementó su presencia en el mercado argentino impulsada por eléctricos e híbridos. El décimo puesto quedó para Jeep, con 1.137 unidades patentadas y una caída interanual de 42,2%.

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Los diez modelos más vendidos

Los diez modelos más vendidos de abril fueron los siguientes:

Toyota Hilux : 2.346 patentamientos

Peugeot 208 : 1.819 unidades

Ford Territory : 1.570 unidades

Ford Ranger : 1.437 unidades

Fiat Cronos : 1.436 unidades

Volkswagen Tera : 1.292 unidades

Chevrolet Tracker : 1.209 unidades

Chevrolet Onix : 1.182 unidades

Volkswagen Amarok : 1.156 unidades

Toyota Yaris Cross: 1.128 unidades

La Toyota Hilux volvió a encabezar el ranking mensual y representó 5,3% del mercado de livianos. A pesar de mantenerse al frente del listado, la pickup registró una caída interanual de 31,4%.

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La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el vehículo más patentado del mercado argentino durante abril, con 2.346 unidades vendidas

El Peugeot 208, que quedó segundo, mostró una baja interanual de 34,3% y también retrocedió frente a marzo.

Uno de los modelos con mejor desempeño fue la Ford Territory, que aumentó 35,6% frente a abril de 2025 y se consolidó entre los SUV de mayor crecimiento del mercado local.

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Además de los diez primeros puestos, el ranking incluyó otros modelos con fuerte presencia en el mercado. El Toyota Yaris patentó 1.065 unidades; el Toyota Corolla Cross alcanzó 968; y el Volkswagen Taos sumó 965 operaciones. También sobresalieron el Renault Kwid, con 848 unidades; el Renault Kardian, con 814; y el Peugeot 2008, que registró 721 patentamientos.

El modelo que creció 2.200% en ventas

Entre los modelos de origen chino, se destacó el BAIC BJ30, con 716 unidades y un crecimiento interanual superior al 2.200%. Otro de los vehículos con fuerte expansión fue el BYD Atto 2, que alcanzó 694 patentamientos.

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El informe también mostró el avance de los vehículos electrificados. En el segmento de 100% eléctricos, el mercado alcanzó 723 patentamientos en abril, con un crecimiento interanual de 712,4%. Dentro de ese segmento, BYD dominó ampliamente el mercado con 576 unidades y una participación de 79,7%.

Entre los híbridos más vendidos se destacó otra vez la Ford Territory, que patentó 789 unidades y encabezó el ranking del segmento

El modelo eléctrico más vendido resultó el BYD Dolphin Mini, con 457 patentamientos. Detrás quedaron el BYD Yuan Pro, con 119 unidades; el Chevrolet Spark, con 37; y el BAIC EU5, con 29 patentamientos.

En el segmento de híbridos, el mercado registró 6.971 operaciones durante abril, con un crecimiento interanual de 366%. La marca líder entre los híbridos fue nuevamente Toyota, con 1.545 patentamientos y una participación de 22,2%. En segundo lugar apareció BYD, con 1.125 unidades, mientras que Ford quedó tercera con 823 operaciones.

Entre los híbridos más vendidos se destacó otra vez la Ford Territory, que patentó 789 unidades y encabezó el ranking del segmento. El segundo puesto quedó para el BAIC BJ30, con 716 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross, que alcanzó 701 patentamientos híbridos.

El informe de SIOMAA también detalló el comportamiento del mercado por provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen de operaciones con 13.094 patentamientos y una participación de 27,5% sobre el total nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó segunda con 9.674 unidades patentadas, seguida por Córdoba, con 5.385, y Santa Fe, con 4.467.

Más atrás aparecieron Mendoza, con 2.029 operaciones; Neuquén, con 1.409; y Tucumán, con 1.295 patentamientos. Entre las provincias con mayores caídas interanuales sobresalieron La Rioja, con una baja de 44,5%; Santa Cruz, con 39,8%; y Salta, con 35,8%.