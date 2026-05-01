Sociedad

Día Internacional de los Trabajadores: ¿por qué se celebra el 1 de mayo?

La jornada conmemora las manifestaciones y huelgas de Chicago en 1886 que transformaron la vida de millones de trabajadores, marcando un antes y un después en la conquista de mejores condiciones laborales

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La historia detrás de una fecha clave revela cómo una demanda por mejores condiciones cambió el rumbo laboral y marcó generaciones.

Cada 1° de mayo, millones de personas en todo el mundo conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que rinde homenaje a quienes exigieron condiciones laborales justas. El origen de esta fecha está vinculado a las protestas obreras del siglo XIX en Estados Unidos, en un contexto de jornadas extenuantes y ausencia de derechos laborales básicos.

El Día Internacional de los Trabajadores recuerda la conquista de derechos fundamentales como el salario justo, la seguridad laboral y la dignidad en el empleo.

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El 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo de las históricas protestas laborales de 1886 en Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo de las históricas protestas laborales de 1886 en Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores

El 1° de mayo fue elegido como día conmemorativo tras los acontecimientos de 1886 en Chicago, donde miles de obreros iniciaron huelgas y manifestaciones para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas. En ese momento, las jornadas podían alcanzar hasta 18 horas diarias.

La protesta, liderada por sindicatos como la Noble Order of the Knights of Labor, se extendió durante varios días y culminó con la trágica Revuelta de Haymarket. Una bomba lanzada durante una manifestación en Haymarket Square desató una represión con muertos y heridos entre policías y trabajadores. Este hecho marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero internacional.

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En 1889, la Segunda Internacional, organización internacional de sindicatos y partidos socialistas, declaró el 1° de mayo como día de homenaje a los caídos en Chicago y a la lucha laboral. Francia fue uno de los primeros países en reconocer la jornada de ocho horas por ley, en 1919, y la fecha se consolidó como feriado en gran parte del mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas, en su primera conferencia propuso la adopción universal de la jornada de ocho horas.

La Revuelta de Haymarket marcó un antes y un después en la conquista de derechos laborales fundamentales como la jornada de ocho horas (Wikipedia)
La Revuelta de Haymarket marcó un antes y un después en la conquista de derechos laborales fundamentales como la jornada de ocho horas (Wikipedia)

Quiénes fueron los Mártires de Chicago

Los Mártires de Chicago fueron activistas sindicales y anarquistas procesados tras la Revuelta de Haymarket de 1886. Entre ellos se encontraban August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe.

Sin pruebas directas que los vincularan con el lanzamiento de la bomba, fueron condenados en un juicio marcado por la hostilidad hacia el movimiento obrero. Cuatro de ellos (Spies, Parsons, Fischer y Engel) fueron ejecutados, uno (Lingg) se suicidó en prisión y los otros tres recibieron largas penas de cárcel, aunque fueron indultados posteriormente. Estos trabajadores reclamaban la jornada de ocho horas, mejores salarios, el reconocimiento de organizaciones sindicales y la prohibición del trabajo infantil.

El sacrificio de los Mártires de Chicago se convirtió en un símbolo global de la lucha obrera, y su memoria es evocada cada 1° de mayo en numerosos países.

Los Mártires de Chicago: cuatro líderes sindicales fueron ejecutados y uno se suicidó en prisión, mientras otros tres obtuvieron posteriormente el indulto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Mártires de Chicago: cuatro líderes sindicales fueron ejecutados y uno se suicidó en prisión, mientras otros tres obtuvieron posteriormente el indulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se estableció como feriado en los países de la región

En Argentina, la primera celebración del 1° de mayo como jornada de homenaje a los Mártires de Chicago tuvo lugar en 1890, lo que impulsó la conformación de la primera federación obrera del país, según la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino. Fue en 1930, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando el uno de mayo se instituyó oficialmente como feriado nacional mediante decreto.

La adopción de esta fecha como feriado laboral se extendió progresivamente a otros países de América Latina y Europa, en el marco de un reconocimiento internacional de los derechos laborales. Estados Unidos y Canadá, por su parte, celebran el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre para desvincular la conmemoración de los hechos de Chicago.

Actualmente, el 1° de mayo es feriado en la mayoría de los países de la región. Según el cronograma oficial del Gobierno argentino, el año 2026 incluye el Día del Trabajador como uno de los 12 feriados inamovibles.

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