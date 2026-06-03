La increíble remontada de la selección argentina U18 de básquet en el clásico ante Brasil: “Nunca se les ocurra darse por vencidos”

La selección nacional ganó 84-83 luego de estar perdiendo por 14 puntos a falta de cinco minutos

La selección argentina de básquet U18 logró una victoria con sabor a hazaña en el clásico frente a Brasil por la segunda fecha de la AmeriCup, que se desarrolla en León, México. El elenco albiceleste logró remontar una desventaja de 14 puntos en apenas cinco minutos y se impuso 84-83 en los segundos finales.

Argentina tuvo una remontada histórica en el cierre del encuentro y una bandeja de Santiago Pettinaroli con menos de seis segundos en el reloj, sentenció el encuentro, ya que el brasileño Isaiah Santos falló su lanzamiento. Fue el primer triunfo del seleccionado nacional en el torneo y sirvió para recuperarse de la derrota inicial ante Estados Unidos.

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El equipo dirigido por Mauro Polla revirtió el desarrollo en el tramo final con una racha de 17-2 en los últimos cinco minutos. Con la posesión decisiva, Argentina ejecutó una jugada preparada desde el banco y Pettinaroli atacó el aro para anotar el doble que definió el clásico; la defensa luego bloqueó el último intento brasileño.

Pettinaroli encabezó el goleo argentino con 20 puntos y 7/11 en tiros de campo, mientras que Joaquín Celiz aportó 16, Joaquín Caumo 12 y Benjamín Petovello 11, según informó la CAB. En Brasil, Isaiah Santos fue el máximo anotador del partido con 22 unidades.

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La remontada histórica de la selección juvenil argentina ante Brasil (@cabboficial)

El encuentro tuvo un desarrollo parejo desde el inicio: Argentina cerró el primer cuarto arriba 23-19 y el marcador se mantuvo con diferencias mínimas hasta el cierre. En el tramo final, Brasil se alejó y parecía que tenía el partido controlado, pero la Albiceleste nunca bajó los brazos y festejó una victoria con sabor a hazaña. “Triunfazo de Argentina, lo pierde Brasil. ¡Qué locura, qué partido! Parecía imposible", comentaron en la transmisión oficial de la FIBA.

Luego, las cuentas de redes sociales de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) resaltaron el triunfo de los chicos argentinos y titularon: “Y recuerden: nunca jamás se les ocurra darse por vencidos. Esto es Argentina”.

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Los pibes de Argentina lograron un triunfo histórico contra Brasil en la AmeriCup U18 de básquet (@cabboficial)

El certamen continental tendrá jornada libre este miércoles y el seleccionado argentino completará la fase de grupos el jueves 4 de junio ante el local México, en busca de un lugar en los cuartos de final.

Argentina (1-1) integra el Grupo A junto al líder Estados Unidos (2-0), Brasil (1-1) y México (0-2). El Grupo B lo completan Canadá (2-0), República Dominicana (1-1), Puerto Rico (1-1) y Venezuela (0-2). Por el formato del torneo, los punteros de cada zona esperarán en semifinales a los ganadores del cruce de cuartos de final entre los segundos y terceros.

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