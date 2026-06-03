Salud

Cómo escuchar y ser escuchado reduce el estrés, según el doctor López Rosetti

El médico cardiólogo participó de Infobae a las Nueve y explicó las diferencias con el simple hecho de oír y cómo puede impactar en el bienestar emocional

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El médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó en Infobae a las Nueve cómo la escucha activa puede transformar la comunicación cotidiana y contribuir al bienestar emocional

En una edición de Infobae en Vivo, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti abordó la importancia de la escucha activa y su impacto en la reducción del estrés, detallando los distintos niveles de comunicación y las barreras habituales en la vida diaria.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti planteó: “La escucha activa es un proceso de comunicación consciente y recíproco, en el cual dos personas se turnan para hablar y escuchar activamente. Es un espacio de respeto y sin interrupciones.”

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La propuesta se enmarcó en una reflexión sobre la falta de diálogo real en la sociedad argentina y la necesidad de herramientas para mejorar la convivencia.

La diferencia esencial entre oír y escuchar

El cardiólogo propuso ejercicios simples para practicar la escucha activa en familia, en pareja o con amigos
El cardiólogo propuso ejercicios simples para practicar la escucha activa en familia, en pareja o con amigos

En el desarrollo del programa, López Rosetti puntualizó: “Oír es un fenómeno fisiológico, involuntario y pasivo, no requiere atención ni esfuerzo. Escuchar, en cambio, es un acto cognitivo, racional y emocional, que implica atención, esfuerzo, comprensión y empatía.” Según el médico, la mayoría de las personas confunden ambos conceptos y no practican la verdadera escucha activa, lo que repercute en la calidad de los vínculos.

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La explicación incluyó un ejercicio práctico con walkie-talkies, utilizado habitualmente en los talleres de manejo del estrés del Hospital Municipal de San Isidro, donde trabaja el especialista. De esta forma, ejemplificó la importancia de alternar roles sin interrupciones y la necesidad de validar las emociones del otro antes de emitir un juicio o consejo.

Claves de la escucha activa y su impacto en la vida cotidiana

Mujer con gafas, camisa de jean y cabello gris sostiene un vaso de café con logo "Argentina", conversando con un hombre de camisa azul en una calle urbana.
“La escucha activa disminuye el estrés y fortalece los vínculos”, remarcó el médico cardiólogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti detalló que la escucha activa “disminuye el estrés, permite comunicarnos con seguridad y asertividad, aumenta la empatía y la comprensión, mejora el autoconocimiento y favorece el apoyo social”. Subrayó que este tipo de comunicación no se practica a diario, sino en situaciones de implicación personal, cuando resulta fundamental comprender y acompañar al interlocutor.

Entre los elementos clave para una escucha activa, remarcó la “presencia de interés genuino”, la capacidad de escuchar sin juzgar y la importancia del lenguaje no verbal: “Tengo que mirar a los ojos, acompañar con gestos y demostrar que estoy presente en la conversación”. También aclaró que la escucha activa es ejercitable y puede entrenarse de forma consciente, ya sea en el ámbito familiar, de pareja o con amistades cercanas.

El especialista compartió una experiencia habitual en los talleres hospitalarios: “Invitamos a los pacientes a practicar escucha activa con un amigo o familiar, apagando el celular y dedicando unos minutos a escuchar sin interrumpir. La cantidad de personas que luego relata cómo cambia la dinámica es impactante”.

Ejercicio práctico y reflexión final: pequeños gestos que transforman

Un hombre de mediana edad y un hombre mayor sentados frente a frente en una mesa de madera con tazas de café en una cocina luminosa.
El lenguaje no verbal y la empatía, claves para una comunicación efectiva según López Rosetti (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el rol playing en vivo, los periodistas fueron invitados a ensayar la técnica, demostrando que la práctica puede ser simple pero profundamente reveladora. López Rosetti recalcó: “Hablar no es comunicarse. Vos podés hablar todos los días y no comunicarte nunca. Comunicarte es otra cosa, es escucha activa”.

Como cierre, citó una frase de Benjamin Franklin que considera central: “La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”. Según el médico, valorar estos pequeños momentos y ejercitar la escucha activa constituye un paso esencial hacia el bienestar emocional y la sabiduría cotidiana.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

Daniel López Rosetti ejemplificó la diferencia entre oír y escuchar durante un ejercicio práctico en el estudio de Infobae a las Nueve

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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