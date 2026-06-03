Policía de Honduras aplicará pruebas patrimoniales y toxicológicas a aspirantes de la nueva DAET

La nueva DAET someterá a rigurosas evaluaciones a sus futuros integrantes. (FOTO: Infobae)

El subcomisionado Jorge Molina, director de la recién creada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), informó que aproximadamente el 90 % del personal que pertenecía a la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) no lograría incorporarse a la nueva estructura policial.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de reorganización impulsado por la Secretaría de Seguridad tras la desaparición de la Dipampco, una unidad que durante años estuvo encargada del combate contra maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.

Según explicó Molina, la DAET fue concebida como una dependencia especializada enfocada principalmente en labores de investigación criminal e inteligencia, por lo que los requisitos de ingreso serán considerablemente más rigurosos que los aplicados anteriormente.

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De acuerdo con las autoridades, únicamente un reducido porcentaje de agentes de la antigua Dipampco podría ser considerado para integrar la nueva división, siempre que logre superar los filtros de selección establecidos dentro del proceso de certificación institucional.

Las evaluaciones incluyen pruebas toxicológicas, patrimoniales, psicométricas y de confianza, además de revisiones relacionadas con la experiencia profesional, capacidades técnicas, perfil investigativo y resultados operativos obtenidos durante la carrera policial.

Solo una minoría de agentes de la exDipampco podría continuar en la nueva división. (FOTO: Infobae)

Molina explicó que la nueva unidad no funcionará de manera independiente dentro de la Policía Nacional, sino que estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fortaleciendo así el componente investigativo y de inteligencia que busca desarrollar el nuevo modelo de combate al crimen organizado.

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Asimismo, señaló que la DAET no ejecutará operaciones especiales de forma autónoma. Cuando las circunstancias lo requieran, las intervenciones serán realizadas en coordinación con las fuerzas especiales de la Policía Nacional, garantizando respaldo táctico y operativo en acciones de alto riesgo.

El oficial indicó que la principal misión de la nueva división será desarrollar investigaciones complejas relacionadas con extorsión, asociaciones terroristas, pandillas y organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema será el monitoreo permanente del comportamiento de los agentes que integren la unidad.

Molina afirmó que se vigilarán elementos relacionados con el patrimonio, estilo de vida y comportamiento financiero de los funcionarios, con el objetivo de detectar posibles señales de corrupción o vínculos con estructuras criminales.

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“El nivel de gastos puede convertirse en una alerta cuando no corresponde con los ingresos del funcionario”, advirtió durante una entrevista televisiva.

Las pruebas incluyen evaluaciones toxicológicas, patrimoniales y psicométricas. (FOTO: Facebook)

Las autoridades también confirmaron que la certificación del personal contará con el acompañamiento de gobiernos y organismos internacionales que brindarán asistencia técnica en los procesos de evaluación y control de confianza.

La creación de la DAET ocurre luego de la disolución oficial de la Dipampco, decisión que se produjo tras el asesinato de cinco agentes policiales en Corinto, Omoa, Cortés, durante una operación que posteriormente fue catalogada como irregular por las propias autoridades de seguridad.

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Ese caso provocó cuestionamientos internos sobre procedimientos, supervisión y controles dentro de la institución.

Como parte de la reestructuración, cerca de 780 agentes comenzaron un proceso de evaluación que determinará quiénes podrán continuar dentro de la nueva estrategia de seguridad impulsada por el Estado.

La reestructuración surge tras la desaparición oficial de la Dipampco.(FOTO: Infobae)

Los funcionarios que no sean seleccionados podrían ser reasignados a otras dependencias policiales o quedar sujetos a procedimientos administrativos, dependiendo de los resultados obtenidos en las evaluaciones.

La Secretaría de Seguridad sostiene que la DAET representa una nueva etapa en el combate contra la extorsión y el crimen organizado, basada en inteligencia, investigación criminal y controles más estrictos sobre el personal encargado de enfrentar estas amenazas.

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