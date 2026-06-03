Crimen y Justicia

Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el patio de una casa en Córdoba: la principal hipótesis

Los restos óseos fueron encontrados este domingo en el fondo de un domicilio de La Falda. La Policía realizó rastrillajes en busca de otros huesos

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Vista de una calle de tierra con hojas caídas, un coche rojo estacionado, casas y vegetación variada, con dos perros caminando
El cráneo fue hallado por la dueña de una casa de La Falda, Córdoba.

Un cráneo humano fue hallado este domingo en el patio de una casa ubicada en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, y las autoridades tratan de determinar las circunstancias en las que los restos óseos aparecieron en ese lugar.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el cráneo fue hallado por la dueña del domiclio, de 38 años, ubicado sobre la calle Río Quinto al 500, a pocos metros del arroyo de los Quinteros.

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Al ser entrevistada por personal de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, la mujer explicó que divisó el cráneo cuando regresó a su casa. De inmediato, dio aviso al 911.

La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, investiga el hallazgo registrado en la vivienda del barrio Molino de Oro. La Policía Judicial trabaja para determinar la antigüedad de los restos y esclarecer las circunstancias del hecho. El cráneo fue encontrado sobre un colchón viejo y la principal hipótesis es que habría sido arrastrado hasta el lugar por un perro de la zona.

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En el marco de las diligencias ordenadas por la fiscal Pen, este miércoles personal de la Policía de Córdoba, efectivos de la División Canes, del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Dirección General de Investigaciones Criminales recorrieron la zona comprendida entre las calles Río Quinto y Santiago del Estero, con el objetivo de descartar la presencia de otros restos o elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

Según consigna el medio local La Estafeta Online, los uniformados realizaron tareas de rastrillaje y remoción de tierra y escombros, que arrojaron resultado negativo.

“Mi hija estaba festejando su cumpleaños con unos amigos en el techo de la casa y, cuando llego, le pido que me abra el portón. Cuando baja ve el cráneo arriba de un colchón viejo que estaba para tirar justo ese día. Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro”, contó al citado portal de noticias Natalia, dueña de la vivienda.

Y en esa línea, agregó: “Mi perra estaba adentro de la casa, así que debe ser un perro del barrio. No sabemos cuál ni de dónde lo trajo. No lo miré mucho porque da impresión; verlo fue un susto. Primero pensé que era de un animal, pero se nota que es de un humano”.

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