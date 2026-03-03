Qué cambios experimenta el cerebro tras 30 días sin azúcar añadido

Eliminar el azúcar añadido de la dieta durante un mes fortalece la estabilidad emocional y mental según especialistas

Durante décadas, el azúcar añadido ha estado presente en la mayoría de los alimentos procesados. Su consumo cotidiano suele pasar inadvertido, pese a las advertencias de la comunidad médica sobre sus efectos en el bienestar físico y mental. Pero, ¿qué ocurre realmente en el cuerpo y la mente cuando se elimina totalmente de la dieta?

Especialistas internacionales y estudios recientes revelan los cambios que pueden experimentarse y advierten sobre los riesgos de una restricción extrema.

Qué ocurre en el cuerpo y la mente al dejar el azúcar añadido

Desde el primer día de eliminar el azúcar añadido, el organismo se enfrenta a cambios sustanciales. Especialistas de Harvard señalan que la revisión exhaustiva de etiquetas se vuelve imprescindible, ya que este ingrediente suele encontrarse incluso en productos considerados saludables, como barritas energéticas o platos salados.

Según Marjorie Nolan Cohn, directora clínica de Berry Street, la mayor dificultad no suele estar en los antojos, sino en el proceso de desaprender hábitos previos. “Dejar el azúcar puede provocar fuertes antojos, ya que afecta el sistema de recompensa del cerebro”, indicó la especialista. Y advirtió que estos síntomas pueden parecerse a los de la abstinencia y presentarse como dolores de cabeza o fatiga.

consumo cotidiano de azúcar añadido, presente incluso en alimentos considerados saludables, afecta el bienestar físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de comer fuera, la mayoría de los menús no especifica qué platos contienen azúcar añadido, y muchas recetas lo incluyen en salsas y aderezos. Esta vigilancia constante puede transformarse en un desafío mental y provocar agotamiento.

Cambios en la energía y el estado de ánimo

Durante la segunda semana tras dejar el azúcar añadido, suelen producirse variaciones en la energía y la estabilidad emocional. Los especialistas recomiendan planificar mejor las comidas y reducir los llamados “permitidos” para evitar la urgencia por lo dulce.

El vínculo emocional con el azúcar es relevante y, para muchos pacientes, llevar un registro de sensaciones permite disminuir los altibajos anímicos, según recomiendan terapeutas.

Jessica M. Kelly, dietista y fundadora de Nutrition That Heals, explicó que el consumo excesivo de azúcar, especialmente de fuentes refinadas, puede provocar picos y descensos bruscos en los niveles de glucosa en sangre, lo que genera irritabilidad, fatiga y dificultad para concentrarse. Según la experta, esta inestabilidad incrementa la predisposición a la ansiedad con el tiempo.

La eliminación del azúcar añadido provoca cambios inmediatos en el organismo, incluyendo antojos intensos y síntomas similares a la abstinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas observaciones encuentran respaldo en la literatura médica. Un metaanálisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition indicó que el consumo elevado de azúcar se asocia con un riesgo 21% mayor de desarrollar síntomas depresivos en adultos, y los autores afirman que la reducción de la ingesta de azúcar añadido podría ser un factor de protección frente a trastornos mentales, sobre todo la depresión, según Association of sugar consumption with risk of depression and anxiety.

Por otra parte, un estudio difundido en BMC Public Health advirtió que la relación entre consumo de azúcar y riesgo de depresión o ansiedad puede seguir una curva en J: tanto un consumo muy bajo como uno excesivo elevan la probabilidad de estos trastornos, mientras que una ingesta moderada podría mostrar cierto efecto protector, especialmente en personas con obesidad.

Tras tres semanas sin azúcar añadido, suele disminuir la “niebla mental” y mejorar la agudeza para las tareas diarias. Un estudio en adultos estadounidenses asoció el consumo elevado de azúcar con mayor prevalencia de síntomas depresivos y menor rendimiento cognitivo.

Recomendaciones para reducir el azúcar de manera saludable

Los especialistas advierten que eliminar el azúcar de manera extrema no es recomendable para todos. Jessica M. Kelly señala que una restricción rígida puede afectar la salud mental y favorecer trastornos alimentarios.

Un mes sin azúcar añadido incrementa la confianza, el autocontrol y el equilibrio emocional, impactando positivamente en los hábitos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Nolan Cohn destaca que es preferible priorizar los azúcares naturales de frutas y lácteos, que aportan nutrientes y se absorben más lentamente que los refinados.

Ambas expertas aconsejan reducir el azúcar de forma progresiva, leer etiquetas, elegir agua y tés sin azúcar en lugar de refrescos, dormir bien y mantener una hidratación adecuada. Para controlar los antojos, recomiendan enfocarse en el autocuidado y no en la prohibición total.

En casos donde el consumo responde a factores emocionales, la consulta con un terapeuta o dietista puede ser de gran ayuda. Al cabo de un mes sin azúcar añadido, suelen observarse mejoras en la confianza, el autocontrol y el equilibrio emocional, lo que impacta positivamente en los hábitos cotidianos.