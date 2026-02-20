Bebidas azucaradas relacionadas con una mayor ansiedad en adolescentes

JUEVES, 19 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Aunque los padres siempre temen que demasiado azúcar provoque caries y aumento de peso, nuevas investigaciones sugieren que el subidón de azúcar podría ir seguido de una caída de la preocupación.

Un estudio de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido ha identificado una relación preocupante entre las bebidas con alto contenido en azúcar y el aumento de los síntomas de ansiedad en los jóvenes.

Los investigadores revisaron estudios publicados en los últimos 25 años, buscando patrones en cómo la dieta de un adolescente afecta a su mente. Las bebidas analizadas incluían refrescos, bebidas energéticas, zumos azucarados, leches aromatizadas e incluso tés y cafés azucarados.

Los nueve estudios, en su mayoría de China y Canadá, incluyeron a más de 73.000 participantes.

Los resultados, publicados en el Journal of Human Nutrition and Dietetics, fueron consistentes: cuantas más bebidas azucaradas consumía un adolescente, más probable era que reportara síntomas de ansiedad.

De hecho, un metaanálisis de los datos vinculó un consumo elevado de azúcar con un 34% más de probabilidades de padecer un trastorno de ansiedad.

La ansiedad es una de las condiciones de salud mental más reportadas en niños y jóvenes.

"Con la creciente preocupación por la nutrición adolescente, la mayoría de las iniciativas de salud pública han enfatizado las consecuencias físicas de malos hábitos alimenticios, como la obesidad y la diabetes tipo 2", dijo Chloe Casey, coautora del estudio y profesora de nutrición en la Universidad de Bournemouth, en un comunicado de prensa. "Sin embargo, las implicaciones para la salud mental de la dieta han sido poco exploradas en comparación, especialmente para bebidas densas en energía pero bajas en nutrientes."

Los investigadores destacaron que sus hallazgos muestran una asociación entre las bebidas azucaradas y la ansiedad, más que una causa y efecto directa. Esto significa que, aunque ambas cosas están relacionadas, no está claro si el azúcar causa la ansiedad o si los adolescentes ansiosos recurren a bebidas azucaradas para sobrellevar el estrés.

Otros factores, como el mal sueño o el estrés, también podrían influir en ambos hábitos, señalaron los investigadores.

Independientemente de cuál ocurra primero, el vínculo fue consistente en siete de los nueve estudios analizados.

"Los trastornos de ansiedad en la adolescencia han aumentado considerablemente en los últimos años, por lo que es importante identificar hábitos de vida que puedan cambiarse para reducir el riesgo de que esta tendencia continúe", dijo Casey.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen recursos para replantear tu bebida y reducir los azúcares añadidos.

FUENTES: Bournemouth University, comunicado de prensa, 16 de febrero de 2026; Journal of Human Nutrition and Dietetics, 10 de febrero de 2026