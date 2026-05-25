Salud

Consultas médicas y vacunación antes de un viaje internacional: qué tener en cuenta de cara al Mundial 2026

Con brotes de sarampión en la región y mayor circulación de virus en América del Norte, especialistas en medicina del viajero aconsejan planificar una evaluación clínica personalizada y actualizar el esquema de inmunización con al menos cuatro a seis semanas de anticipación, según destino, duración de la estadía y antecedentes

Guardar
Google icon
Una mujer de mediana edad con cabello gris y suéter claro sonríe sentada frente a una doctora con bata blanca en un consultorio moderno y luminoso.
La medicina del viajero cobra protagonismo para quienes viajan, ofreciendo evaluaciones personalizadas según destino y actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial de Fútbol de 2026 cada vez más cerca, la circulación de sarampión y otros virus en Estados Unidos, México y Canadá sumó una preocupación sanitaria a la preparación del torneo: organismos internacionales, médicos y autoridades advirtieron sobre la necesidad de reforzar la vacunación antes de viajar.

La alarma creció después de que la Región de las Américas perdiera el estatus de eliminación del sarampión que había otorgado años atrás la Organización Mundial de la Salud, un dato que se vincula con caídas en la cobertura vacunal y con un aumento de personas susceptibles de contraer la enfermedad.

PUBLICIDAD

La advertencia no se limita al sarampión. La salud pasó a ocupar un lugar central en la planificación de los viajes internacionales, con riesgos que van desde la fiebre amarilla y el dengue hasta afecciones frecuentes como la diarrea del viajero.

Para quienes salgan al exterior por turismo, trabajo, estudios o visita a familiares, la recomendación es concreta: realizar una consulta de medicina del viajero antes de partir. Ese paso, que muchos postergan, puede definir la diferencia entre un viaje sin sobresaltos y un cuadro infeccioso lejos de casa.

PUBLICIDAD

Interior de un aeropuerto moderno. Un hombre de espaldas arrastra una maleta por un pasillo, mientras una larga fila de viajeros espera detrás de barreras.
La medicina del viajero cobra protagonismo para quienes viajan, ofreciendo evaluaciones personalizadas según destino y actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta previa al viaje debe hacerse entre cuatro y seis semanas antes de partir

Cada año, miles de argentinos viajan al exterior, pero una parte importante lo hace sin una evaluación médica previa. La medicina del viajero aparece allí como una especialidad que combina infectología, vacunación y asesoramiento personalizado según el destino, la duración de la estadía, las actividades previstas y las condiciones de salud de cada persona.

El doctor Alejandro Garcés, líder del Área de Calidad Médica de Helios Salud, explicó que la consulta no consiste solo en aplicar una vacuna, sino en evaluar riesgos concretos y diseñar una estrategia de prevención. Al definir el momento adecuado para esa visita, dijo: “La consulta ideal debe realizarse entre cuatro y seis semanas antes del viaje, porque algunas vacunas necesitan tiempo para generar inmunidad y otras requieren esquemas de varias dosis”.

Ese plazo previo cobra relevancia en un contexto de movilidad internacional intensa y de circulación de enfermedades infecciosas en distintas regiones. En el caso del Mundial 2026, la recomendación adquiere otra dimensión porque involucra a tres países anfitriones y a una concentración masiva de personas procedentes de distintas partes del planeta.

Un hombre en camiseta azul recibe una vacuna en el brazo izquierdo de una profesional de la salud con mascarilla. De fondo, un póster del Mundial 2026 con estadios.
América perdió el estatus de eliminación del sarampión debido a la caída en la cobertura de vacunación en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay destinos que requieren atención especial a las regiones tropicales y subtropicales. Entre ellas se encuentran Brasil, el Caribe, Centroamérica, el sudeste asiático y varios países de África, zonas donde existen riesgos sanitarios poco frecuentes o inexistentes en Argentina.

Entre las enfermedades más relevantes a considerar aparecen la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y B, la rabia y, en determinados destinos, la encefalitis japonesa o la meningitis meningocócica. A esa lista se agregan cuadros de alta frecuencia como la diarrea del viajero.

Ese trastorno afecta a entre el 20% y el 50% de las personas que viajan a zonas de riesgo. La amplitud de ese rango muestra que no se trata de una molestia menor ni excepcional, sino de uno de los problemas de salud más comunes en los viajes internacionales.

Garcés señaló que muchos pasajeros concentran su atención en una sola inmunización y dejan de lado otras medidas. “Muchos viajeros piensan en la vacuna de la fiebre amarilla porque saben que es obligatoria para entrar a ciertos países, pero hay un universo mucho más amplio de prevención que se desconoce. Por ejemplo, recomendaciones sobre alimentación, uso de repelentes, profilaxis para malaria o cómo manejar un botiquín básico en destino”, afirmó.

Mujer sonriente de pelo rizado y tez oscura con sudadera gris y auriculares, mirando su celular en un asiento de avión junto a la ventana que muestra nubes.
La consulta médica previa al viaje debe realizarse entre 4 y 6 semanas antes de partir para asegurar inmunización adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacuna contra la fiebre amarilla

Dentro de las exigencias sanitarias para viajar, se destaca un punto preciso: la vacuna contra la fiebre amarilla es la única requerida por el Reglamento Sanitario Internacional. Esa condición la convierte en un requisito formal de ingreso en determinados destinos y no solo en una recomendación médica.

Países como Bolivia, varios estados de Brasil, partes de África subsahariana y algunos destinos de Asia pueden solicitar el certificado internacional de vacunación al momento de la entrada. La exigencia depende del lugar visitado y obliga a revisar con anticipación los requisitos específicos de cada itinerario.

La aplicación debe realizarse al menos diez días antes del viaje. En la mayoría de los casos, una sola dosis otorga protección de por vida.

No todas las personas pueden recibir esa vacuna sin una evaluación particular. Embarazadas, lactantes menores de nueve meses, personas inmunocomprometidas o mayores de 60 años que se vacunan por primera vez necesitan un análisis específico antes de aplicársela.

Científico con bata blanca, mascarilla y gafas protectoras sostiene un vial de líquido azul y una jeringa en un laboratorio con equipo médico al fondo.
Destinos como Brasil, el Caribe y África requieren atención especial por el riesgo de enfermedades como dengue, malaria y fiebre tifoidea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa necesidad de individualizar la indicación es uno de los rasgos centrales de la medicina del viajero. El mismo destino puede implicar recomendaciones distintas según la edad, los antecedentes clínicos y el tipo de actividades previstas durante la estadía.

Esta dinámica también incluye lo que ocurre después del regreso, un aspecto menos conocido por muchos viajeros. La consulta médica no termina cuando la persona vuelve al país.

Algunas infecciones pueden manifestarse días o semanas después del retorno, incluso cuando el viaje ya terminó y los síntomas iniciales parecían leves. La malaria y el dengue son cuadros que pueden aparecer pasado un tiempo desde la vuelta.

En ese marco, la fiebre, los síntomas digestivos persistentes o las erupciones cutáneas luego de un viaje a una zona tropical constituyen un motivo de consulta inmediata. La recomendación es informar siempre el antecedente reciente de viaje para orientar la evaluación clínica.

Un paciente y una doctora sentados frente a un escritorio blanco en una consulta médica, con la doctora escribiendo y el paciente escuchando en un consultorio luminoso.
Síntomas como fiebre o erupciones tras el viaje pueden alertar sobre infecciones como dengue o malaria, exigiendo consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garcés remarcó que esa comunicación con el médico es indispensable aun cuando el malestar parezca menor. “Es fundamental que el paciente nos avise si tuvo síntomas durante el viaje o al volver, aun si parecen leves. Una fiebre que en otro contexto sería trivial, en alguien que volvió de una zona endémica de malaria es una urgencia”, advirtió.

La proximidad del Mundial 2026 potenció esas advertencias porque el torneo se celebrará en México y Canadá, además de Estados Unidos, y movilizará a aficionados desde múltiples regiones. En ese escenario, se enlaza el entusiasmo global por el fútbol con un problema de salud pública que exige prevención antes del embarque y atención médica también después del regreso.

La preocupación sanitaria crece, además, por el aumento de casos de sarampión en América, que encendió alertas entre organismos internacionales, médicos y autoridades gubernamentales. El desafío es impedir que una celebración deportiva de escala planetaria se convierta en un foco de nuevos brotes y de riesgos sanitarios con alcance global.

Temas Relacionados

Mundial Fútbol 2026Medicina del ViajeroEnfermedades InfecciosasVacunación InternacionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las pequeñas acciones diarias que alivian el estrés crónico

Aprender a reconocer las señales del cuerpo ayuda a manejar la tensión y encontrar calma en medio del ritmo acelerado, según la psicóloga Begoña G. Larrauri

Las pequeñas acciones diarias que alivian el estrés crónico

Por qué sumar sandía puede marcar la diferencia en tu salud

Estudios recientes vinculan su consumo con una mejor calidad de la dieta, menor ingesta de azúcares añadidos y posibles efectos positivos sobre la función cardiovascular

Por qué sumar sandía puede marcar la diferencia en tu salud

Por qué nos cuesta hacer planes en solitario: las claves de los expertos para disfrutarlos

La incomodidad de ir a un bar, a un recital o viajar sin compañía suele nacer del temor a la mirada ajena, entre otros factores. Los consejos de especialistas

Por qué nos cuesta hacer planes en solitario: las claves de los expertos para disfrutarlos

La ciencia detrás de la plancha abdominal: eficacia, riesgos y el dilema del tiempo óptimo

Relevantes investigaciones internacionales subrayan la necesidad de repensar la ejecución y la duración de este popular ejercicio para maximizar beneficios además de mitigar riesgos derivados de una práctica inadecuada

La ciencia detrás de la plancha abdominal: eficacia, riesgos y el dilema del tiempo óptimo

Cómo la deshidratación puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de cálculos renales, según expertos

La poca ingesta de líquidos puede favorecer infecciones y complicaciones que suelen avanzar sin síntomas

Cómo la deshidratación puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de cálculos renales, según expertos

DEPORTES

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país

León XIV presenta su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, centrada en los desafíos éticos y sociales de la IA

Policía de Guatemala detiene a dos presuntos pandilleros cuando descuartizaban a una persona

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales