Qué bebidas ayudan a estimular la dopamina y mejorar el estado de ánimo, según estudios internacionales

Bebidas con compuestos naturales pueden contribuir al bienestar y la motivación, según estudios y recomendaciones de expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una selección de bebidas para dopamina puede aportar beneficios comprobados al ánimo y la motivación. Diversas investigaciones y recomendaciones de especialistas, recopiladas por GQ México a partir de Harvard Health, Real Simple y WebMD, indican que distintos ingredientes ayudan a potenciar este neurotransmisor clave para el bienestar, aunque no existen soluciones milagrosas.

Estudios publicados en Nutrients y avalados por la Clínica Mayo confirman que estos compuestos pueden mejorar la energía, la concentración y el estado de ánimo cuando se consumen de forma natural y moderada.

La dopamina está relacionada con el placer y la motivación. Según Harvard Health y un metaanálisis en Frontiers in Psychiatry sumar estas bebidas a la dieta puede facilitar la gestión del estrés y complementar un estilo de vida saludable, siempre priorizando ingredientes naturales y bajos en azúcar.

Matcha, té verde y el estímulo de la dopamina

El matcha y el té verde ocupan posiciones destacadas entre las bebidas recomendadas para favorecer la producción de dopamina. Según la Escuela de Medicina de Harvard, la primera contiene una alta concentración de antioxidantes, favorece la salud cardiovascular y combate la inflamación. Estos beneficios se atribuyen a la presencia de L-teanina, un aminoácido que mejora la concentración y el estado de alerta, además de contribuir a reducir el estrés y promover la relajación.

Una taza de té matcha listo para beber, representando un momento de calma y revitalización (Imagen Ilustrativa Infobae).

En tanto, el té verde comparte estas propiedades y añade una dosis moderada de cafeína. Harvard Health Publishing enfatiza que se recomienda consumir estas bebidas sin edulcorantes artificiales ni exceso de azúcar para maximizar sus efectos positivos sobre el bienestar.

Café: motivación y estado de alerta

El café es una de las bebidas aliadas para la motivación, según Real Simple y GQ México. Consumido con moderación, puede aumentar la energía, la concentración y el estado de alerta.

El portal estadounidense WebMD y Mayo clinic coinciden en que la cafeína, principal componente activo del café, actúa como un estimulante del sistema nervioso central y potencia la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y la agudeza mental.

Un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry concluye que el consumo de café está asociado a una menor prevalencia de síntomas depresivos. Se aconseja controlar la cantidad y preferir su consumo por la mañana para evitar alteraciones en el sueño.

Chocolate caliente

El chocolate caliente preparado con cacao o chocolate oscuro también es una opción beneficiosa para el ánimo. Según Real Simple, esta bebida contiene flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva.

Además, incrementa los niveles de serotonina, lo que contribuye a un mejor estado de ánimo. La revista médica Nutrients publicó que el consumo de cacao rico en flavonoides se asocia con mejoras en la función cognitiva y la salud emocional.

El chocolate caliente con cacao rico en flavonoides puede favorecer el flujo sanguíneo cerebral, mejorar la función cognitiva y contribuir a un mejor estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ México destaca que el cacao aporta antioxidantes y protege la salud cerebral y cardiovascular. Para obtener estos beneficios, se recomienda elegir versiones bajas en azúcar.

Jugos de frutas con vitamina C y bienestar

Entre las fuentes naturales más eficaces para fortalecer la dopamina, destacan los jugos de frutas ricos en vitamina C por su influencia positiva sobre el sistema inmune y la vitalidad diaria.

Según GQ México, jugos de naranja, fresas, mango o kiwi aportan este nutriente esencial, ayudan a combatir la fatiga y favorecen el bienestar general. Estudios publicados en Antioxidants señalan también que la vitamina C contribuye a la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y ayuda a reducir los efectos del estrés oxidativo.

Se aconseja optar por jugos sin azúcar añadida y sumar pulpa de fruta. Además, la vitamina C mejora la salud de la piel, como detalla la Academia Americana de Dermatología.

Energéticas, batidos y precauciones

Las bebidas energéticas bajas en azúcar pueden aportar beneficios si se seleccionan con cuidado. WebMD, citada por GQ México, aclara que “la cafeína hace que la dopamina sea más efectiva”, destacando el papel activo de este ingrediente.

Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Clínica Mayo advierten sobre los riesgos de consumir productos con altos niveles de azúcar o componentes poco saludables.

En ese sentido, se recomienda escoger opciones bajas en azúcar y limitar el consumo si contienen cafeína para evitar efectos indeseados, como ansiedad o trastornos del sueño.

Un vaso de batido verde, elaborado con kiwi y pera fresca, se presenta sobre una mesa de madera. La imagen resalta la textura cremosa de la bebida y la frescura de las frutas, promoviendo opciones saludables y naturales para el desayuno o la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como alternativa equilibrada, batidos de proteína con fruta pueden ofrecer un aporte nutritivo favorable al ánimo sin exceder el contenido de azúcar, según una revisión reciente en Nutrients.