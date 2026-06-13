Salud

Qué factores alteran la calidad del sueño y pueden convertir el insomnio en un problema persistente

La falta de reposo esconde detonantes cotidianos y cuadros clínicos que suelen pasar inadvertidos hasta volverse difíciles de manejar

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir mal y el insomnio afectan la calidad de vida, el rendimiento diario y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir mal afecta todos los aspectos de la vida, desde el rendimiento diario hasta el bienestar emocional. Para quienes han experimentado insomnio, la falta de descanso se convierte en una urgencia, ya que la sensación de agotamiento se arrastra durante todo el día y las consecuencias pueden ser graves a largo plazo, tanto para la salud física como mental.

Según señala la revista GQ en su análisis de las recomendaciones de Harvard, las personas que no logran dormir bien pueden sufrir deterioro en su calidad de vida y enfrentarse a riesgos que van más allá de la simple fatiga.

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Cuando el insomnio se convierte en un problema recurrente, se incrementa la probabilidad de desarrollar complicaciones como la disminución de la concentración, las alteraciones del estado de ánimo y la mayor vulnerabilidad a enfermedades.

No se trata solo de no dormir, sino de la dificultad para mantener un ritmo de vida normal a pesar del cansancio, lo que puede tener efectos acumulativos y perjudiciales si no se aborda correctamente.

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Una mujer con cabello oscuro está recostada en una cama oscura, mirando hacia arriba con una expresión seria. A su izquierda, un reloj digital muestra '3:00 AM'.
El insomnio recurrente aumenta la disminución de la concentración, las alteraciones del estado de ánimo y la vulnerabilidad a enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastornos y factores físicos que dificultan dormir bien

Entre las causas que pueden impedir un descanso adecuado, el medio destaca la apnea del sueño. Este trastorno se caracteriza por pausas en la respiración durante la noche, lo que afecta a personas de distintos perfiles y puede pasar desapercibido. Para quienes sospechen de esta condición, la recomendación es consultar a un especialista, ya que la falta de tratamiento puede agravar el cansancio diurno y aumentar los riesgos para la salud a largo plazo.

La publicación también menciona que la calidad del sueño puede verse alterada por otros factores físicos, como la presencia de dolor crónico o enfermedades subyacentes, aunque la apnea figura como el ejemplo principal en el listado de Harvard.

Hombre adulto durmiendo de lado en una cama oscura. Sobre su torso, una visualización translúcida muestra estructuras respiratorias, el corazón y puntos de luz roja.
La apnea del sueño provoca pausas en la respiración durante la noche y agrava el cansancio diurno si no se trata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación y el ejercicio en el sueño

La dieta diaria influye en el descanso. Según el artículo, los alimentos demasiado grasos, fritos o picantes, así como el consumo excesivo de cafeína o alcohol, pueden dificultar la conciliación del sueño y afectar su calidad.

Entre las recomendaciones atribuidas a Harvard recogidas por la revista, se encuentra la de cenar al menos dos horas antes de acostarse y optar por comidas ligeras para evitar molestias nocturnas.

El ejercicio físico aparece como un aliado para dormir mejor, siempre que se practique en el horario adecuado. Hacer deporte por la mañana contribuye a un sueño más reparador, mientras que ejercitarse justo antes de dormir puede provocar un estado de activación incompatible con el descanso.

La salud mental y el estrés en el descanso

La salud mental es uno de los factores que más influye en la calidad del sueño. El análisis de GQ sobre el informe de Harvard subraya que la depresión puede llevar a dormir más horas, pero ese sueño no resulta reparador. El estrés, por su parte, mantiene la mente activa durante la noche y dificulta la relajación necesaria antes de dormir.

Hombre con ropa oscura sentado en el borde de una cama sin hacer, con las manos en la cabeza y el rostro oculto, iluminado por luz lateral de una ventana.
El insomnio recurrente aumenta la disminución de la concentración, las alteraciones del estado de ánimo y la vulnerabilidad a enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo sugiere que conviene encontrar métodos para alcanzar un estado de calma antes de irse a la cama. Actividades relajantes pueden ser útiles, pero el uso prolongado de dispositivos electrónicos o la exposición a redes sociales antes de dormir no se consideran estrategias recomendadas.

Los hábitos y el entorno para dormir mejor

Crear una rutina de sueño es fundamental para mejorar el descanso. Acostarse tarde o realizar actividades intensas antes de dormir altera el ciclo natural del cuerpo. El ambiente de la habitación también influye: debe mantenerse oscura y con una temperatura fresca para favorecer el sueño ininterrumpido.

La edad es otro elemento a considerar, ya que los patrones de sueño cambian con los años y tienden a ser más ligeros y fragmentados en la vejez. Sin embargo, el artículo señala que mantener horarios regulares, exponerse a la luz natural y evitar largas siestas pueden ayudar a regular el ritmo circadiano.

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