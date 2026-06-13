Ejercicios de core recomendados para prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida

Un núcleo corporal fuerte se consolidó como un objetivo para quienes buscan mantenerse activos y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, la búsqueda de un núcleo corporal fuerte se ha convertido en un objetivo para quienes desean mantenerse activos y saludables. No todos los ejercicios populares de core que circulan por las redes sociales resultan accesibles o beneficiosos para todas las personas.

Los profesionales del fitness señalan que el objetivo primordial de cualquier rutina debe ser favorecer la forma física y el bienestar, evitando prácticas que puedan incrementar el riesgo de lesiones.

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Según una reciente publicación de la revista GQ España, la personalización de los ejercicios es esencial para que cada persona obtenga resultados, sin importar la edad o el nivel de experiencia. Adaptar los movimientos y seleccionar aquellos que se ajusten a las posibilidades individuales permite que la actividad física sea efectiva y segura.

Dificultades de las personas mayores con rutinas tradicionales y riesgo de lesión

El avance de la edad suele ser un factor al momento de elegir el tipo de entrenamiento. No es raro que quienes superan los 50 o 60 años se encuentren con rutinas de core que exigen movimientos complejos o de alto impacto, poco apropiados para sus capacidades.

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Los profesionales del fitness advierten que los ejercicios de core deben priorizar el bienestar y reducir el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la dificultad de seguir estas rutinas —frecuentes en redes sociales—, muchas personas optan por el abandono del ejercicio, frustradas por la falta de opciones adaptadas a sus necesidades. Además, la insistencia en ejercicios clásicos como crunches o sit ups puede aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en la espalda, lo que desincentiva aún más la práctica regular.

Para quienes enfrentan estas limitaciones, existen alternativas que permiten fortalecer el core sin forzar la columna ni comprometer la seguridad. Elegir movimientos adecuados ayuda a mantener la motivación y reducir la probabilidad de molestias o daños a largo plazo.

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Ejercicios de core recomendados por entrenadores de PureGym para personas mayores

Según GQ, los preparadores físicos de la cadena de gimnasios PureGym han elaborado una lista de ejercicios de core que puede practicarse a cualquier edad, para las personas mayores. Estos movimientos no requieren forzar la espalda ni exigen experiencia previa, y permiten crear rutinas seguras y eficaces.

Entre las recomendaciones, se encuentran tanto ejercicios de peso corporal como aquellos que emplean bandas de resistencia, lo que facilita la adaptación a distintos niveles de condición física y movilidad.

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GQ España señaló que la personalización de los ejercicios es clave para lograr una rutina efectiva y segura a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito de esta selección es ofrecer alternativas a quienes no pueden realizar abdominales tradicionales, brindando opciones que resultan accesibles y que minimizan riesgos. Se facilita la continuidad y la progresión del entrenamiento, incluso en etapas avanzadas de la vida.

Beneficios de estos ejercicios sobre la salud y la calidad de vida

La práctica regular de ejercicios de core adaptados contribuye a fortalecer el abdomen, los glúteos y la espalda baja, tres áreas para el bienestar general. Al mantener estos grupos musculares activos, se mejora la postura, se reduce la incidencia de dolores recurrentes y se incrementa la estabilidad en las actividades cotidianas.

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Según el mismo artículo, estos beneficios se traducen en una mayor capacidad funcional y en una mejor calidad de vida, especialmente en edades más avanzadas.

Las personas mayores de 50 o 60 años suelen enfrentar dificultades con rutinas de core tradicionales que exigen movimientos complejos o de alto impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan resultados sin exponerse a lesiones, estos ejercicios representan una alternativa. La posibilidad de ajustar la intensidad y la dificultad permite mantener la motivación y el compromiso con la actividad física a largo plazo.

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Lista de ejercicios sugeridos

La propuesta de PureGym incluye ejercicios seleccionados para fortalecer el core de forma segura y eficaz a cualquier edad. Cada uno de estos movimientos está pensado para evitar tensiones en la espalda y pueden adaptarse a diferentes niveles de condición física.

Bird dog: ejercicio de control y estabilidad realizado en el suelo, apoyando manos y rodillas. Consiste en extender simultáneamente un brazo y la pierna contraria, manteniendo la espalda recta y el abdomen firme.

El bird dog trabaja el control y la estabilidad con apoyo en manos y rodillas, al extender un brazo y la pierna contraria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puente de glúteos: se efectúa tumbado boca arriba, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo y las rodillas flexionadas. El movimiento implica elevar la pelvis formando una línea recta desde los hombros hasta las rodillas, activando glúteos y abdomen.

El puente de glúteos eleva la pelvis desde el suelo y activa glúteos y abdomen con las rodillas flexionadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Press pallof con banda: utiliza una banda de resistencia anclada a un punto lateral. De pie, se sostiene la banda con ambas manos frente al pecho y se extienden lentamente los brazos, y genera tensión en el core para resistir la rotación.

El press pallof con banda fortalece el core al resistir la rotación desde una posición de pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Woodchops: este ejercicio imita el gesto de cortar madera. De pie, se emplea una banda o peso ligero, realizando un movimiento diagonal desde arriba hacia abajo, cruza el cuerpo y activa la musculatura abdominal y de la cadera.

Los woodchops reproducen un movimiento diagonal de arriba hacia abajo y activan la musculatura abdominal y de la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicho muerto: acostado boca arriba, se levantan brazos y piernas flexionadas. Alternadamente, se extiende una pierna y el brazo contrario sin que la espalda pierda contacto con el suelo.

El bicho muerto exige mantener la espalda en contacto con el suelo mientras se extienden una pierna y el brazo contrario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcha en el sitio: en posición de pie, se elevan las rodillas alternadamente como si se marchara, manteniendo el abdomen contraído para trabajar el equilibrio y la estabilidad del core.

La marcha en el sitio trabaja el equilibrio y la estabilidad del core al elevar las rodillas de forma alternada

Plancha de pie: variante donde, en vez de apoyar el cuerpo en el suelo, se sostiene la posición erguida contrayendo el abdomen y los glúteos, y simula la activación de una plancha.

La plancha de pie activa abdomen y glúteos sin apoyo en el suelo, como una variante erguida de la plancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos ejercicios, es posible trabajar la musculatura profunda del torso, mejorar la coordinación y mantener la columna en una posición neutra, evitando tensiones innecesarias. Esta selección facilita la creación de rutinas seguras y efectivas, pensadas para acompañar el proceso de envejecimiento con mayor autonomía y bienestar.

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