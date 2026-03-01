Los 10 ejercicios más eficaces para quemar calorías, según expertos

El Colegio Americano de Medicina del Deporte destaca la importancia de alternar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y alta intensidad para quemar calorías de forma eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quemar calorias de forma saludable implica más que esfuerzo individual. La combinación de ejercicios que integran actividad cardiovascular, fortalecimiento muscular y rutinas de alta intensidad es fundamental para quemar calorías y lograr una reducción sostenida.

Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), incorporar diferentes tipos de entrenamiento es clave para maximizar el gasto calórico y favorecer la adherencia. Adaptar la intensidad y la variedad a cada persona permite optimizar los resultados y eleva la motivación.

El primer paso para aumentar el gasto calórico consiste en elegir actividades eficaces y convertirlas en parte de la rutina diaria. Priorizar opciones satisfactorias y sostenibles incrementa la posibilidad de mantener el hábito a largo plazo.

Ejercicios más recomendados para quemar calorías

El entrenamiento por intervalos de alta intensidad favorece la reducción de grasa abdominal y potencia el metabolismo gracias a la alternancia de esfuerzo y descanso

Entre las prácticas preferidas por los especialistas se encuentra correr. Esta actividad permite regular la intensidad y la distancia según el nivel de cada persona y es una de las más eficaces para incrementar el gasto calórico, según mencionó el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) a Prevention:

Correr es un método eficaz y sencillo para quemar calorías, adaptable en intensidad y distancia, con un gasto estimado de 272 calorías en 30 minutos. Caminar es una alternativa de bajo impacto, adaptable en ritmo e intensidad, que favorece la quema de calorías sin sobrecargar las articulaciones. Es adecuada para quienes buscan aumentar el gasto energético de manera progresiva y permite quemar 170 calorías en media hora. El senderismo añade dificultad a través de terrenos irregulares, lo que incrementa el esfuerzo muscular y el consumo calórico respecto a caminar en superficies planas. Además, contribuye a mejorar el equilibrio y la estabilidad, con un gasto aproximado de 204 calorías por 30 minutos. Saltar la soga es eficiente para trabajar el sistema cardiovascular y los músculos, lo que se traduce en un gasto calórico elevado. Mejora la coordinación, puede practicarse en cualquier espacio y permite quemar hasta 272 calorías en media hora. El entrenamiento de fuerza, realizado dos o tres veces por semana, incrementa la masa muscular y acelera el metabolismo. Cuanto mayor sea la cantidad de músculo, mayor será el consumo de energía incluso en reposo, con una quema de 102 calorías en 30 minutos. El kickboxing fortalece piernas, torso y brazos, y mejora la coordinación y la resistencia física general. Esta disciplina permite gastar cerca de 340 calorías en media hora. De acuerdo con la Clínica Mayo, el entrenamiento por intervalos de alta intensidad acelera el metabolismo. Esta modalidad alterna breves periodos de esfuerzo máximo con descansos y contribuye a reducir la grasa corporal, especialmente en la zona abdominal, con un consumo estimado de 272 calorías en 30 minutos. El remo combina trabajo de fuerza y resistencia cardiorrespiratoria, activando numerosos grupos musculares y favoreciendo la postura, con un gasto de 238 calorías en media hora. Los burpees ofrecen un ejercicio completo e intenso, útil para disminuir la grasa abdominal y fortalecer varios grupos musculares sin necesidad de equipamiento. Practicarlos durante quince minutos equivale a 136 calorías gastadas. Natación es una opción de bajo impacto que combina cardio y fuerza, utilizando piernas, brazos y core, y permite quemar aproximadamente 238 calorías en 30 minutos.

Correr se posiciona como una de las actividades más recomendadas para incrementar el gasto calórico gracias a su adaptabilidad en intensidad y distancia ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para aumentar la quema calórica y reducir riesgos

De acuerdo con el ACSM, alternar ejercicios de resistencia, rutinas de velocidad y distintos niveles de intensidad a lo largo de la semana favorece una mayor quema de calorías y contribuye a obtener mejores resultados. Es fundamental cuidar la técnica de ejecución para prevenir lesiones y maximizar los beneficios de cada actividad.

A nivel internacional, se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o, en su defecto, 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa. Además, incorporar entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana resulta esencial para conservar la masa muscular y aumentar el gasto energético total.

La diversidad en la rutina es clave, ya que alternar diferentes ejercicios ayuda a mantener la motivación y la adherencia a largo plazo. Elegir actividades agradables y adaptadas a las capacidades de cada persona facilita la continuidad y el progreso sostenido. Antes de modificar cualquier plan de entrenamiento o en caso de condiciones médicas específicas, es importante consultar a un profesional de la salud.

La integración de ejercicio regular y alimentación equilibrada es fundamental para lograr una reducción sostenida de grasa corporal y alcanzar los objetivos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr resultados relevantes y sostenidos, el ejercicio debe complementarse con una alimentación equilibrada. Si bien la actividad física puede acelerar la quema de calorías, el mayor impacto sobre el balance energético se consigue cuando el entrenamiento se acompaña de una nutrición ajustada. La integración de ambos factores es esencial para alcanzar los objetivos de reducción de grasa corporal.