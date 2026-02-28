Un nuevo estudio revela que las mamografías ayudarían a anticipar el riesgo de enfermedad cardiovascular

La mamografía puede detectar signos tempranos de riesgo cardiovascular en mujeres, además de identificar cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mamografía, reconocida mundialmente como la herramienta central en la lucha contra el cáncer de mama, podría ofrecer una ventaja inesperada para la salud cardíaca de las mujeres.

Investigaciones recientes realizadas en Estados Unidos, citadas por Women’s Health, revelan que este estudio de rutina, además de identificar tumores en etapas tempranas, permite detectar signos de riesgo cardiovascular a través de la presencia de calcificación arterial mamaria.

Este hallazgo, presentado a la Sociedad Radiológica de Norteamérica y divulgado por el American Journal of Cardiology, impulsa una nueva visión sobre la mamografía: su potencial para anticipar enfermedades cardíacas en la población femenina.

La mamografía como ventana a la salud cardíaca

Según Women’s Health, el análisis de más de 10.000 mujeres con una edad promedio de 56 años demostró que la detección de calcio en las arterias mamarias durante una mamografía se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular.

El estudio, realizado entre finales de 2025 y febrero de 2026, observó a las participantes durante un promedio de 5,6 años. Los datos indican que el 19 % de las mujeres presentaba calcificación arterial mamaria al inicio del seguimiento.

La calcificación arterial mamaria consiste en la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos pequeños de la mama, un fenómeno visible en las imágenes mamográficas. De acuerdo con el doctor Matthew Nudy, profesor adjunto de medicina y coautor de las investigaciones, identificar calcio en las arterias mamarias puede ofrecer pistas sobre el estado de las arterias cardíacas.

Un estudio con más de 10.000 mujeres revela que la detección de calcio en arterias mamarias durante la mamografía eleva el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista aseguró en declaraciones a Women’s Health que la mamografía puede convertirse en una herramienta adicional para evaluar el riesgo cardiovascular femenino.

El doctor Navjot Sobti, cardiólogo intervencionista consultado por Women’s Health, precisó que “la calcificación arterial mamaria refleja el envejecimiento gradual y el endurecimiento de los vasos sanguíneos, más que una obstrucción repentina”. Esta característica convierte a las arterias mamarias en una especie de ventana para comprender la salud vascular general de las mujeres.

Los expertos resaltaron que, aunque la mamografía sigue siendo fundamental en la prevención del cáncer de mama, la información adicional sobre el estado de los vasos sanguíneos puede aportar valor en el seguimiento médico integral.

Datos sobre progresión y niveles de riesgo

El equipo de investigadores, encabezado por Nudy, revisó más de 10.000 mamografías y detectó que las mujeres con mayores niveles de calcio en las arterias mamarias tenían hasta el doble de riesgo de sufrir eventos cardíacos graves, en comparación con aquellas sin calcificación.

A pesar de los hallazgos recientes, médicos advierten que no existe una guía clínica clara sobre el uso de la calcificación mamaria para evaluar el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el riesgo aumentó de manera proporcional cuando la calcificación progresó durante el seguimiento: las mujeres con calcificación leve presentaron un 41 % más de riesgo de eventos cardiovasculares y fallecimiento, mientras que quienes evolucionaron de leve a moderada o grave afrontaron un incremento del 59 %. La progresión de moderada a severa implicó hasta un 93 % más de riesgo.

De acuerdo con el equipo del doctor Nudy, la progresión de la calcificación arterial mamaria puede detectarse incluso en un año mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Este avance permite identificar a tiempo a las mujeres que podrían beneficiarse de un seguimiento cardiovascular más estricto, según el reporte difundido por Women’s Health.

Pese a los resultados, los especialistas citados por Women’s Health destacan que la evidencia aún es insuficiente para modificar las prácticas clínicas. El doctor Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista, advirtió que “se necesita más investigación para determinar la asociación”.

Por su parte, el doctor Richard Reitherman, radiólogo, puntualizó que la metodología para clasificar la calcificación arterial mamaria todavía se encuentra en fases iniciales y no existe una guía clara para su uso en la rutina clínica. En muchos casos, los informes de mamografía ni siquiera incluyen información sobre calcio en las arterias mamarias.

El uso de inteligencia artificial en mamografías permite detectar la progresión de la calcificación arterial mamaria en un año, facilitando un seguimiento personalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Nudy y su equipo trabajan en la estandarización de los criterios de clasificación de la calcificación para precisar su posible función en la prevención cardiovascular. Actualmente, la presencia de calcio en las arterias mamarias sugiere envejecimiento vascular, pero no constituye un diagnóstico definitivo de enfermedad cardíaca, según los reportes recogidos por Women’s Health.

Recomendaciones para las mujeres y perspectivas futuras

Por el momento, los especialistas recomiendan no tomar medidas clínicas específicas solo por la detección de calcificación arterial mamaria en la mamografía. El consejo es dialogar cualquier hallazgo con el equipo médico y mantener las prácticas habituales de prevención frente a enfermedades cardíacas y cáncer de mama. Entre las recomendaciones se encuentran controlar los factores de riesgo cardiovascular y vigilar síntomas relacionados.

La comunidad médica coincide en la importancia de continuar con los protocolos reconocidos de prevención y seguimiento. El avance en los métodos de clasificación y el desarrollo de nuevas investigaciones permitirán determinar el valor definitivo de la calcificación arterial mamaria para la prevención integral de la salud femenina, según informaron las fuentes consultadas por Women’s Health.