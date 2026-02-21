Ciencia

Un sistema automático logra predecir partos prematuros tan rápido como un equipo humano

Un estudio de la Universidad de California mostró que la inteligencia artificial puede acortar los tiempos de validación y publicación en estudios médicos, aunque la supervisión experta sigue siendo clave

Guardar
El experimento DREAM enfrentó inteligencia
El experimento DREAM enfrentó inteligencia artificial generativa y equipos humanos en el análisis predictivo de partos prematuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial generativa está transformando la investigación médica al demostrar su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos clínicos con una velocidad y precisión que iguala o supera el trabajo de equipos humanos experimentados.

Un estudio de la Universidad de California - San Francisco, publicado en la revista Cell Reports Medicine, verificó que sistemas automáticos pueden predecir el parto prematuro y estimar la edad gestacional a partir de datos médicos complejos, logrando resultados comparables a modelos desarrollados por especialistas tras meses de trabajo tradicional.

Comparación directa entre inteligencia artificial y equipos humanos

El experimento, realizado en colaboración con la Universidad Estatal de Wayne, enfrentó a sistemas de inteligencia artificial generativa y grupos de investigación humana en el desafío DREAM, una competencia internacional de aprendizaje automático en salud.

Ambos grupos recibieron el reto de analizar datos de más de 1.000 mujeres embarazadas y crear modelos para estimar el riesgo de parto prematuro. El objetivo principal fue evaluar la capacidad de la inteligencia artificial generativa para gestionar información médica de alta complejidad y desarrollar soluciones predictivas.

Uno de los equipos que empleó inteligencia artificial estuvo conformado únicamente por un estudiante de maestría y un estudiante de secundaria, quienes, con el apoyo de un chatbot, generaron modelos predictivos en minutos.

En el desafío internacional DREAM,
En el desafío internacional DREAM, sistemas de inteligencia artificial generativa y equipos científicos humanos analizaron datos de más de 1.000 embarazadas para crear modelos capaces de predecir el riesgo de parto prematuro y medir el potencial de la IA en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema automatizó la escritura de código funcional, eliminando la necesidad de programadores experimentados y reduciendo procesos que normalmente tomarían días. Esta eficiencia permitió validar resultados y presentar la investigación en un tiempo sensiblemente menor al habitual en ciencias médicas.

Los resultados mostraron que la inteligencia artificial generativa no es infalible: solo la mitad de los ocho sistemas automáticos evaluados produjo modelos útiles. De estos, cuatro igualaron o superaron el desempeño de los equipos humanos. La velocidad, sin embargo, fue un factor determinante para acortar los plazos de validación y publicación.

Supervisión humana: una condición imprescindible

La Dra. Marina Sirota, profesora de Pediatría e investigadora principal del Instituto Bakar de Ciencias de la Salud Computacional en la Universidad de California - San Francisco, afirmó que estas herramientas pueden aliviar uno de los mayores obstáculos en la investigación: “Acelerar la obtención de resultados otorga ventajas considerables en investigación y atención sanitaria”.

La experta destacó que la inteligencia artificial facilita la validación de hipótesis y permite avanzar rápidamente hacia nuevas preguntas científicas.

La supervisión humana sigue siendo
La supervisión humana sigue siendo imprescindible para validar y ajustar los resultados de la inteligencia artificial en investigación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio remarcó la necesidad insoslayable de la supervisión humana. La inteligencia artificial puede generar resultados erróneos o confusos, por lo que siempre se requiere una revisión y ajuste por parte de los investigadores antes de aplicar las soluciones a problemas biomédicos reales.

De los ocho sistemas evaluados, solo cuatro lograron desarrollar modelos efectivos, según subrayó la Universidad de California - San Francisco.

El parto prematuro: un problema de salud pública

El parto prematuro es la principal causa de mortalidad neonatal y plantea desafíos significativos para la salud pública debido a sus consecuencias en el desarrollo infantil. En Estados Unidos, cerca de 1.000 bebés nacen prematuramente cada día.

El equipo dirigido por Sirota analizó los datos del microbioma de aproximadamente 1.200 mujeres embarazadas, obtenidos a partir de nueve estudios distintos. Este enfoque demuestra tanto la complejidad del análisis como la importancia de compartir y abrir bases de datos para acelerar los avances científicos.

El parto prematuro, principal causa
El parto prematuro, principal causa de mortalidad neonatal, representa un desafío crítico para la salud pública: solo en Estados Unidos, alrededor de 1.000 bebés nacen antes de término cada día (Freepik)

La Dra. Tomiko T. Oskotsky, codirectora del Repositorio de Datos de Nacimientos Prematuros en la Universidad de California - San Francisco, resaltó que la colaboración y el intercambio de información son indispensables frente a este tipo de retos: “Este tipo de progreso solo será posible sumando recursos y experiencias colectivas”.

Oportunidades para la investigación biomédica

La inteligencia artificial generativa facilita que investigadores dediquen más tiempo a analizar resultados y plantear nuevas preguntas científicas, incluso si no cuentan con experiencia avanzada en análisis de datos.

Según la Dra. Adi L. Tarca, el acceso a sistemas automatizados permite que profesionales de diferentes disciplinas aborden directamente los componentes biomédicos, sin depender exclusivamente de programadores.

El uso de inteligencia artificial
El uso de inteligencia artificial generativa en investigación biomédica impulsa la medicina de precisión y la innovación en salud pública mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto integró a especialistas de la Universidad de California - San Francisco, la Universidad Estatal de Wayne, la Universidad de Nueva York, la Huron High School y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, con apoyo financiero del Centro de Investigación de la Prematuridad de March of Dimes, ImmPort y organismos públicos. Los avances conseguidos impulsan el desarrollo de la medicina de precisión y agilizan la respuesta ante desafíos de salud pública.

Temas Relacionados

Inteligencia Artificial GenerativaEstados UnidosUniversidad de California San FranciscoUniversidad Estatal de WaynePredicción Parto PrematuroSalud PúblicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un hallazgo en Níger permite identificar una nueva especie de espinosaurio

La reciente investigación dirigida por Paul Sereno ha aportado detalles sobre un dinosaurio desconocido hasta ahora, cuyas estructuras óseas sugieren una afinidad con aves zancudas y modifican la visión tradicional sobre el género Spinosaurus

Un hallazgo en Níger permite

La proteína NfL es un nuevo indicador de envejecimiento en animales

Expertos confirman que analizar la sangre y medir dicho neurofilamento ayuda a conocer la salud y la esperanza de vida de muchas especies

La proteína NfL es un

El cinturón de asteroides no representa un riesgo significativo para la navegación espacial, según la evidencia científica

A diferencia de lo que muestran películas como “Star Wars”, la NASA y la ciencia revelan que se trata de un espacio amplio y seguro, desmintiendo el mito del peligro constante

El cinturón de asteroides no

Preocupación por la suba de tos convulsa: la caída en la vacunación expone a los más chicos

El registro de casos confirmados duplicó los valores del año pasado y las autoridades advierten por el riesgo ante el inicio de clases. Especialistas insisten en la importancia de completar los esquemas de inmunización y detectar la enfermedad a tiempo

Preocupación por la suba de

El lenguaje secreto de los loros de nuca amarilla sorprende a la ciencia

Un nuevo estudio revela que estas aves de Costa Rica organizan sus vocalizaciones con patrones comparables al humano, lo que cambia la forma de entender la comunicación animal, según advierte Muy Interesante

El lenguaje secreto de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adulto mayor lleva su propia

Adulto mayor lleva su propia silla al Metro CDMX al no encontrar lugar: video se vuelve viral

Campesino murió al ayudar a controlar un incendio forestal en Huila

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y de mexicanos en EEUU tras nuevos aranceles de Trump

Elevan millonaria recompensa por jefes de Los Costeños, Los Pepes y Clan del Golfo: refuerzan operativos en Atlántico

Periodista denunció agresión de la Guardia Indígena en medio acto de campaña convocado por el Pacto Histórico en apoyo a Iván Cepeda

INFOBAE AMÉRICA
El PMA advierte de que

El PMA advierte de que podría suspender en abril sus trabajos humanitarios en Somalia si no recibe fondos

El español Pau Gasol, elegido nuevo presidente de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional

EEUU acusa a tres ingenieros de Silicon Valley de robar secretos a empresas para transferirlos a Irán

Mueren siete turistas chinos tras hundirse un vehículo que intentaba cruzar el hielo en el lago Baikal

Irene Rosales se cansa de las indirectas de Kiko Rivera y zanja el tema: "Que todo el mundo sea muy feliz"

ENTRETENIMIENTO

Murió Willie Colón, maestro de

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo