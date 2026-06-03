Tras el crimen de Agostina, Soledad Deza alertó: “Sin presupuesto, la prevención no existe”

Soledad Deza advirtió en Infobae a la Tarde que sin presupuesto no existe prevención de la violencia de género tras el crimen de Agostina

En Infobae a la Tarde, Soledad Deza alertó por los riesgos de modificar la figura de femicidio en el Código Penal y señaló la falta de recursos públicos como obstáculo para prevenir la violencia de género.

Durante el diálogo, la especialista en género y políticas públicas se refirió a la conmoción social provocada por el caso de Agostina y remarcó: “La reacción del fiscal, la falta de respuesta estatal transversal, las demoras en la investigación, un desastre. Me parece que es una constante en todas las provincias el desfinanciamiento de las políticas públicas. Sin asignación presupuestaria ninguna política pública camina”.

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El impacto del caso Agostina y la figura de femicidio

Deza explicó que el asesinato de Agostina reaviva la preocupación por las políticas de prevención: “Un Estado que saca del GPS de la agenda política la prevención de la violencia es un Estado que va a tener más femicidios, porque va a tener más casos de violencia. Femicidio es la última expresión, pero van a incrementar los casos”.

El caso de Agostina reavivó la preocupación por las políticas públicas de prevención y por la respuesta institucional ante los femicidios

Consultada sobre los proyectos que proponen eliminar la figura de femicidio, Deza fue enfática: “Está muy bien conservar la figura del femicidio. De hecho, su incorporación tuvo como objetivo visibilizar un hecho político que es la diferencia en las muertes violentas de las mujeres en un contexto mediado por la violencia. Ese es un fenómeno que tiene a mujeres como víctimas y un contexto de violencia de género en el interín”.

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Además, advirtió sobre la posible criminalización de las denuncias: “Si nosotros agravamos las penas para la falsa denuncia, como quiere el proyecto de la senadora Losada, se desincentivan las denuncias y se pierde la capacidad de prevenir, que creo yo que es más importante que castigar”.

Políticas públicas, judicialización y retrocesos

La abogada señaló que la baja en las cifras oficiales de femicidios puede responder a cambios en la calificación judicial: “Hay que ver cómo se están caratulando las causas. Una vez que ocurre una muerte violenta de una mujer, si esa muerte, cuando ingresa al sistema judicial, está nombrada o caratulada de modo tal de que luego pueda ser identificada como un femicidio”.

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Deza cuestionó la reacción del fiscal, las demoras en la investigación y la falta de respuesta estatal transversal tras el asesinato de Agostina

Deza también apuntó al retroceso institucional: “Hay un retiro del Estado en el rol de rector del derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Y en eso se pliega de manera transversal el Ejecutivo, que no asegura las políticas públicas, pero también el Legislativo, cuando se atreve a revertir algunos estándares legales, como las falsas denuncias, y el Judicial, que es el que quizás da la primera respuesta o la respuesta concreta institucional”.

En relación al contexto social actual, subrayó: “Estamos viendo las primeras imágenes de un naufragio que va a ser muy profundo. Son los primeros coletazos de una campaña abierta desde las narrativas oficiales en contra de toda política pública para prevenir. También muy fuertemente instalada en términos de validar la misoginia, validar el machismo”.

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Cambios culturales y desafíos en Tucumán

Sobre el cambio cultural tras el caso de Belén en Tucumán y su correspondiente filme, Deza valoró el impacto social: “Me parece que la película desdemonizó un poco la defensa técnica de emergencias obstétricas. Lo que más nos sorprendió no fue la reacción judicial, sino la empatía cuando hicimos público el caso, la gente apoyando el pedido de justicia”.

La abogada afirmó que en Tucumán persisten límites del Poder Judicial y advirtió que las trabas en el acceso a medicación gratuita empujan a mujeres a la clandestinidad (Julio Pantoja)

Sin embargo, advirtió sobre los límites que impone el sistema: “El Poder Judicial es quizás el más recalcitrante de todos los poderes del Estado. Nosotras las feministas siempre decimos que las calles puede ser que nos pertenezcan, pero los pasillos de tribunales son de los conservadores. Entonces, ahí hay una disputa todavía que continuar”.

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Por último, Deza advirtió sobre el acceso a la salud y el riesgo de retrocesos: “Las mujeres por ahí no encuentran la medicación, que tienen derecho a recibirla de manera gratuita, y eso las va a empujar a la clandestinidad o quizás las va a sacar de la legalidad, porque las va a hacer pasar las 14 semanas. De a poco es un Estado que va corriendo el alambre y va haciendo que tomemos otras decisiones, decisiones que no debieran tener riesgo, que no debieran tener peligro para nosotras”.

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