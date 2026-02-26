Salud

¿Café o agua? Qué conviene beber primero al despertar para controlar el azúcar en sangre

Especialistas en nutrición y estudios recientes analizan si el orden entre ambas bebidas puede influir en los niveles de glucosa. Qué hábitos favorecen un mejor control metabólico desde la mañana

Guardar
Beber agua al despertar no
Beber agua al despertar no altera el metabolismo ni el estado de alerta, según expertos en nutrición y salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden entre beber agua o café al despertar genera debate en redes sociales y publicaciones científicas. La hidratación adecuada resulta esencial para la salud, ya que el agua transporta nutrientes, oxígeno y facilita la eliminación de desechos a través de la orina. Más de la mitad del peso corporal corresponde al agua, lo que hace fundamental su consumo regular durante todo el día.

Durante la noche, el cuerpo pierde entre 400 y 700 mililitros de agua por evaporación. Por esta razón, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomienda unas nueve tazas diarias de agua para mujeres y trece para hombres, sumando el aporte de alimentos.

Beber un vaso de agua al despertar ayuda a cubrir las necesidades iniciales de hidratación y contribuye al funcionamiento normal del organismo. Estudios citados por Good Housekeeping señalan que consumir dos vasos de agua al despertar, antes del café, puede asociarse con mejoras en la memoria y el estado de ánimo al iniciar la jornada.

Según los expertos, el orden entre ambas infusiones no afecta el resultado en lo que respecta a la hidratación. Pero, ¿qué ocurre en los casos en que se debe controlar el azúcar en sangre?

El impacto del café en la hidratación

El consumo de café no
El consumo de café no genera deshidratación en personas sanas, ya que su aporte líquido compensa el leve efecto diurético de la cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, apreciada por sus efectos estimulantes y su aporte de antioxidantes como polifenoles y ácidos hidroxicinámicos, que protegen el ADN y reducen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. La cafeína potencia el estado de alerta y la actividad mental, aunque se recomienda limitar su ingesta a una o dos tazas diarias para evitar efectos adversos.

Existe la creencia de que el café deshidrata por su efecto diurético, pero diversos expertos y publicaciones médicas, como PLOS ONE y Mayo Clinic, señalan que la cafeína solo aumenta levemente la producción de orina. En quienes consumen café habitualmente, este efecto no causa deshidratación, ya que el contenido líquido de la bebida compensa la pérdida.

Solo un consumo excesivo podría tener un impacto negativo. Por lo tanto, el café también contribuye a la hidratación diaria y no representa un riesgo real en personas sanas.

La secuencia entre agua y café también se analiza por su impacto en la glucemia. Algunos estudios sugieren que la hidratación previa puede mejorar la respuesta del metabolismo a la cafeína y moderar el aumento de los niveles de glucosa en sangre.

Hidratarse antes del café ayuda
Hidratarse antes del café ayuda a optimizar la sensibilidad a la insulina y contribuye al control de la glucosa en sangre, especialmente en diabéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es especialmente relevante para personas que deben controlar su glucemia, como quienes tienen diabetes. Una buena hidratación optimiza la sensibilidad a la insulina, ayudando a mantener niveles de azúcar estables. Por este motivo, la recomendación para quienes monitorean su glucemia consiste en beber agua unos minutos antes del café.

La cafeína estimula el sistema nervioso central y la producción de adrenalina, lo que puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Mantenerse hidratado permite que el cuerpo procese mejor estos cambios, aunque los efectos varían según la sensibilidad individual y la cantidad de café consumida. Un estudio publicado en Frontiers in Nutrition respalda la importancia de la hidratación en la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina en adultos.

Consideraciones digestivas y rutina diaria

Algunos especialistas advierten que beber agua justo antes del café podría diluir los jugos gástricos y dificultar la digestión, especialmente en personas con sensibilidad estomacal o problemas digestivos. Por esta razón, recomiendan dejar un intervalo de unos 15 minutos entre el agua y el café para favorecer una mejor digestión.

La temperatura y la adición
La temperatura y la adición de sal al agua no modifican el metabolismo ni la regulación hormonal en condiciones normales, según especialistas

En cuanto a la temperatura del agua, no existen pruebas sólidas que indiquen beneficios adicionales por elegir agua tibia al despertar. La temperatura no modifica de manera significativa el metabolismo ni la regulación hormonal. En la vida cotidiana, basta con mantener una alimentación equilibrada y beber agua de manera regular.

Los especialistas coinciden en que la hidratación óptima al despertar se logra con uno o dos vasos de agua. No existe una diferencia clínica significativa entre beber agua antes o después del café. “No hay pruebas sólidas de que consumir agua una o dos horas antes del café proporcione algún beneficio fisiológico único más allá de la hidratación en sí”, explicó la doctora Lynette Gogol a Good Housekeeping.

La recomendación profesional es mantener una rutina matutina simple y adaptada a las necesidades individuales. Tanto el agua como el café pueden formar parte de un hábito saludable, siempre que se consuman en cantidades adecuadas y se priorice la hidratación a lo largo del día. El aporte hídrico será comparable se consuma primero agua o café, sin que el orden altere de manera relevante los efectos en el organismo.

Temas Relacionados

Lynette GogolEstados UnidosLisa AndrewsAcademia de Nutrición y DietéticaHidratación MatutinaSalud CotidianaaguahidratacióncaféNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Dieta cetogénica y diabetes tipo 2: cuáles son los beneficios y riesgos de adoptar esta alimentación, según expertos

El enfoque bajo en carbohidratos puede contribuir al control glucémico y al descenso de peso corporal, pero también puede generar complicaciones, afirman especialistas de la Cleveland Clinic. Qué tener en cuenta

Dieta cetogénica y diabetes tipo

30 plantas a la semana, la tendencia nutricional que promete revolucionar el cuidado digestivo

Especialistas internacionales destacan que sumar variedad vegetal en la alimentación semanal favorece la diversidad bacteriana y contribuye a una mejor protección frente a enfermedades

30 plantas a la semana,

Nutrientes, tradición y energía natural: así es el amazake, la bebida milenaria japonesa que conquista paladares

Con más de 300 compuestos beneficiosos, esta preparación combina historia, sabor y salud. Paso a paso, cómo se realiza esta infusión y claves para consumirla y obtener todos sus beneficios

Nutrientes, tradición y energía natural:

Guía de expertos para empezar calistenia después de los 40 años y lograr una transformación real

Nuevas rutinas enfocadas en movimientos funcionales logran estimular el rendimiento físico y mental, además de aumentar la flexibilidad y sumar vitalidad

Guía de expertos para empezar

Lo que Punch, el mono viral del peluche, puede decirnos de las madres

La historia viral de un macaco apartado por su madre vuelve visible una pregunta clave: qué ocurre en la constitución psíquica cuando el primer vínculo no sostiene y la falta de investidura materna marca el comienzo de una ausencia que puede acompañar toda la vida

Lo que Punch, el mono
DEPORTES
El Gobierno prohibió el ingreso

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Fue una de las mentes

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales

Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos