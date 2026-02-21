Seis alimentos que aportan más proteína que el huevo, según expertos

El huevo aporta cerca de 6 gramos de proteína por unidad, estableciendo la referencia para comparar proteínas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de fuentes vegetales que igualen o superen al huevo en aporte proteico ha cobrado relevancia entre quienes quieren diversificar su dieta y reducir el consumo de productos animales.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), existen numerosos alimentos vegetales que, por porción estándar, ofrecen más proteína que un huevo, que contiene cerca de 6 gramos por unidad.

Esta tendencia amplía las alternativas para quienes buscan cubrir sus requerimientos nutricionales de manera diferente, con el respaldo de organismos internacionales y estudios científicos recientes.

Alternativas vegetales que superan al huevo en aporte proteico

El análisis de bases de datos oficiales y estudios internacionales identifica varias fuentes vegetales que superan al huevo en cantidad de proteína por porción estándar. Entre ellas, destacan productos derivados del trigo y de la soja, legumbres y semillas.

1. Tofu

El tofu, también derivado de la soja, ofrece entre 12 y 20 gramos de proteína cada 100 gramos, dependiendo de la firmeza y el método de elaboración, según datos de Healthline. Su versatilidad permite incorporarlo tanto en recetas saladas como dulces.

El tofu supera al huevo en contenido proteico, ofreciendo entre 12 y 20 gramos por cada 100 gramos consumidos, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Lentejas

Las lentejas cocidas suman cerca de 18 gramos de proteína por taza (198 gramos). Además, aportan fibra y presentan un bajo índice glucémico, lo que favorece la salud cardiovascular y el control del azúcar en sangre, según detalla el USDA.

3. Porotos o garbanzos

Los porotos o garbanzos proporcionan entre 15 y 18 gramos de proteína por taza cocida, según Medical News Today. Además de su aporte proteico, se valoran por su contenido de fibra, vitaminas y minerales, y su consumo habitual se ha vinculado con menor riesgo de enfermedades crónicas.

4. Edamame

El edamame, o soja tierna, contiene 8,5 gramos de proteína por media taza y, al igual que el tempeh, es una fuente completa de aminoácidos esenciales, según el NIH.

5. Quinoa

La quinoa ofrece entre 8 y 9 gramos de proteína por taza cocida e incluye todos los aminoácidos esenciales y es recomendada por su perfil integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa es un pseudocereales reconocidos por ofrecer entre 8 y 9 gramos de proteína por taza cocida. Ambas opciones contienen todos los aminoácidos esenciales y son recomendadas como alternativas integrales de proteína vegetal.

6. Arvejas

Las arvejas aportan entre 8 y 9 gramos de proteína por taza cocida y suman 9 gramos de fibra, lo que contribuye al bienestar digestivo y la salud cardíaca.

7. Semillas de girasol

Las semillas de girasol aportan entre 5 y 7 gramos de proteína por cada 30 gramos, acompañadas de grasas insaturadas saludables.

Las semillas de girasol contienen entre 5 y 7 gramos de proteína por cada porción de 30 gramos, ideales para dietas altas en proteína (Imagen Ilustrativa Infobae).

Un estudio reciente presentado en el Congreso Anual del American College of Cardiology analizó datos de cerca de 78.000 personas y concluyó que una dieta rica en alimentos vegetales integrales se asocia con un riesgo entre 17% y 24% menor de mortalidad total, cardiovascular y por cáncer. Los resultados refuerzan la recomendación de priorizar fuentes vegetales mínimamente procesadas para obtener los mayores beneficio.

Combinaciones y proteína completa

La mayoría de las fuentes vegetales no contiene todos los aminoácidos esenciales en una sola porción. El NIH y el USDA recomiendan alternar y combinar legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos durante el día para asegurar el espectro completo de aminoácidos.

Algunas excepciones, como el edamame, la quinoa y el amaranto, sí presentan el perfil completo de aminoácidos esenciales y pueden cubrir este requerimiento sin necesidad de otras combinaciones. El aumento del consumo de proteína vegetal se vincula con mejoras en la salud cardiovascular, mejor control glucémico y menor ingesta de grasas saturadas.

Un estudio reciente evidencia que una dieta basada en alimentos vegetales integrales reduce el riesgo de mortalidad total hasta en un 24% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guías Alimentarias para estadounidenses 2025-2030 priorizan legumbres, semillas y frutos secos, y destacan la importancia de una dieta variada y equilibrada en fuentes vegetales de proteína. Las autoridades internacionales coinciden en que estos alimentos, además de proteína, aportan fibra, vitaminas y minerales con efectos positivos para la salud pública.