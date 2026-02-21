Salud

Dermatitis atópica: cómo prevenir los brotes de eczema y qué hábitos ayudan a mantener la piel bajo control

Dermatólogos revelaron que modificar ciertas rutinas diarias y utilizar productos adecuados puede ser decisivo para mejorar la calidad de vida

La dermatitis atópica provoca brotes
La dermatitis atópica provoca brotes recurrentes de eczema que afectan la piel, la calidad de vida y el descanso diario (Crédito: Freepik)

El eczema no solo transforma la piel: altera la rutina diaria, interrumpe el descanso y desgasta el equilibrio emocional de quienes conviven con dermatitis atópica. La aparición repentina de enrojecimiento, picazón intensa e inflamación puede convertir una jornada habitual en un desafío constante, donde el malestar físico se combina con el impacto psicológico y social de una enfermedad crónica que no da tregua.

Entender cómo se manifiestan estos brotes, por qué ocurren y cuáles son las mejores estrategias para afrontarlos resulta fundamental para quienes buscan alivio y control sobre su calidad de vida.

¿Qué es un brote de eczema y cómo se manifiesta?

El brote de eczema constituye un desafío diario para millones de personas con dermatitis atópica, caracterizado por la aparición repentina de enrojecimiento, sequedad, picazón intensa y cambios visibles en la piel, que afectan principalmente a las manos, los pies, el tórax y el cuello.

De acuerdo Cleveland Clinic, quienes presentan formas moderadas o graves de dermatitis atópica pueden experimentar hasta nueve episodios al año, lo que obliga a responder de manera rápida y a identificar los factores desencadenantes de los síntomas.

Los síntomas del eczema incluyen
Los síntomas del eczema incluyen enrojecimiento, sequedad, picazón intensa y alteraciones visibles en las manos, pies, tórax y cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones durante un brote pueden manifestarse como placas de color rojo, gris o marrón, piel descamada y agrietada, y, en ocasiones, ampollas o pequeñas erosiones supurantes. La picazón suele intensificarse por la noche e interrumpir el sueño. Estos episodios afectan la calidad de vida y requieren estrategias de manejo y prevención específicas, señalan los especialistas de la Cleveland Clinic.

Factores que desencadenan los brotes

Entre los factores que desencadenan un brote de eczema, cuya presencia varía en cada persona, se encuentran alérgenos como el polvo, el polen, la caspa de animales y determinados alimentos. También intervienen factores ambientales, como el aire seco, el humo y los cambios bruscos de temperatura, además de factores internos, como el estrés, las infecciones o las alteraciones hormonales.

La doctora Saadia Hussain, especialista de la Cleveland Clinic, advierte: “El uso de limpiadores agresivos o disolventes puede agravar el eczema al dañar la barrera cutánea”, lo que facilita la inflamación y el agravamiento de los síntomas.

La Cleveland Clinic recomienda hidratación
La Cleveland Clinic recomienda hidratación diaria con cremas emolientes sin fragancia para prevenir y controlar los síntomas del eczema (Freepik)

Otros productos como champús, detergentes, desinfectantes, tejidos como la lana o el poliéster, y el contacto con metales como el níquel también pueden favorecer un brote. Los expertos subrayan que el daño repetido sobre la piel no solo desencadena inflamación, sino que aumenta la susceptibilidad a alergias frente a estas sustancias, lo que intensifica futuros brotes.

Ante la aparición de síntomas, la Cleveland Clinic recomienda priorizar la hidratación diaria con cremas emolientes o hidratantes sin fragancia, especialmente tras la ducha para conservar la humedad. Además, aconseja el uso de un humidificador por la noche y limitar la exposición a duchas muy calientes o a presiones elevadas de agua, que pueden irritar la piel.

Además, simplificar la rutina de cuidado, evitando productos con químicos o fragancias y eligiendo opciones más suaves, contribuye a la recuperación de la barrera cutánea.

En cuanto a los tratamientos, el primer paso consiste en el uso de corticosteroides tópicos y, en ciertos casos, inhibidores de la calcineurina como pimecrolimus y tacrolimus. Para cuadros más graves, la fototerapia o los inmunomoduladores sistémicos pueden ser alternativas bajo control médico.

El uso de corticosteroides tópicos
El uso de corticosteroides tópicos y, en casos graves, fototerapia o inmunomoduladores sistémicos se indica en el tratamiento de la dermatitis atópica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antihistamínicos orales, a pesar de asociarse con el alivio del picor, se recomiendan solo cuando este interfiere con el sueño, debido a su efecto sedante. La doctora Hussain explica que el prurito de la dermatitis atópica se debe a mecanismos distintos a los de las alergias comunes.

Estrategias de prevención y cuidado a largo plazo

La prevención de los brotes exige un enfoque constante. El uso regular de cremas emolientes, la limpieza suave de la piel y la aplicación proactiva de corticosteroides tópicos o inhibidores de la calcineurina en las áreas propensas, dos veces por semana, ayudan a disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios.

Modificar ciertos hábitos, como elegir ropa holgada y tejidos suaves, practicar técnicas para el manejo del estrés y mantener una alimentación antiinflamatoria bajo la guía de un especialista, son recomendaciones de la Cleveland Clinic para la prevención a largo plazo.

Consultar al dermatólogo es clave
Consultar al dermatólogo es clave si los brotes de eczema se agravan, para adaptar el tratamiento y mejorar la calidad de vida a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda consultar a un profesional de la salud, dermatólogo o alergólogo, si los brotes se intensifican, aparecen lesiones nuevas o extensas, la piel secreta líquidos o costras, o si los síntomas afectan el sueño o las actividades cotidianas.

Los expertos insisten en que el seguimiento médico permite ajustar el tratamiento y detectar posibles factores que agravan la enfermedad.

