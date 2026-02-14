Un nutricionista británico reveló los seis errores más comunes que impiden bajar de peso

El nutricionista británico Luke Hanna identifica seis errores comunes al intentar perder grasa y advierte sobre los peligros de las dietas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves para perder grasa de forma sostenible han sido objeto de debate y desinformación durante años, alimentando mitos y promesas vacías en la industria del bienestar.

En medio de tendencias extremas y dietas restrictivas, un especialista británico en nutrición y ejercicio físico detalla los errores más frecuentes que frenan el progreso real y propone estrategias prácticas, basadas en evidencia científica, para transformar el enfoque hacia la salud y el bienestar.

El nutricionista británico Luke Hanna, graduado en Ciencias del Deporte y con trayectoria como entrenador personal, identificó para The Independent seis errores habituales en quienes buscan perder grasa.

Sus recomendaciones, respaldadas por fuentes científicas y las directrices de organismos oficiales, ofrecen un mapa claro para quienes desean resultados sostenibles y saludables, alejados de soluciones rápidas que terminan dañando la salud física y mental.

Los seis errores más comunes al intentar perder grasa

1. Fijar metas poco realistas

Uno de los problemas más comunes es la tendencia a establecer objetivos demasiado ambiciosos. “Muchos de mis nuevos clientes son demasiado ambiciosos y eso suele desmotivar cuando los resultados no llegan rápido”, explicó Hanna.

Establecer metas realistas y optar por cambios graduales resulta fundamental para lograr una pérdida de grasa sostenible y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recomienda definir objetivos realistas y progresos incrementales. Ejemplos concretos incluyen sumar dos porciones semanales de pescado graso, aumentar el consumo diario de fibra en 10 gramos o añadir 20 gramos de proteína al día.

Estos ajustes, aunque parezcan pequeños, “marcan la diferencia con el tiempo”, sostiene, ya que se acumulan y facilitan la adherencia a largo plazo.

2. Seguir dietas restrictivas de moda

El auge de regímenes como la dieta carnívora —que excluye casi todos los alimentos excepto productos animales— representa un riesgo significativo. Hanna advierte en The Independent que “la dieta carnívora es una receta para el desastre a largo plazo”.

Si bien la eliminación de productos ultraprocesados puede ofrecer beneficios puntuales, este tipo de dietas también restringe nutrientes esenciales presentes en granos integrales, frutas y verduras.

Además, el exceso de grasas saturadas favorece la acumulación de grasa visceral y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El experto insta a optar por una alimentación equilibrada, priorizando alimentos integrales y evitando la eliminación completa de grupos alimenticios para garantizar un aporte adecuado de nutrientes.

3. Desestimar los consejos sencillos

El registro alimentario semanal permite identificar hábitos poco saludables y fomenta cambios sostenibles en la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hanna detecta que muchas personas ignoran las recomendaciones básicas bajo la percepción de que carecen de novedad o impacto. Menos del uno por ciento de los británicos sigue las guías oficiales sobre dieta saludable del NHS, influenciados por la constante promoción de alternativas menos nutritivas.

El especialista sugiere como primer paso llevar un registro alimentario durante una semana, no solo para contar calorías, sino para identificar patrones y áreas de mejora que permitan establecer hábitos más saludables. Este ejercicio ayuda a tomar conciencia del consumo real y facilita la adopción de cambios sostenibles.

4. Clasificar los alimentos como “buenos” o “malos”

La tendencia a etiquetar los alimentos de manera binaria puede afectar negativamente la relación con la comida.

Hanna relata en The Independent que muchas personas sienten culpa al consumir algo fuera de lo planificado, lo que fomenta ciclos de restricción y atracones. “Etiquetar los alimentos así solo empeora la relación con la comida”, afirma, y recomienda adoptar una postura flexible, permitiendo el disfrute ocasional sin caer en juicios constantes. Este enfoque contribuye a una relación más saludable y sostenible con la alimentación.

5. Priorizar la pérdida de grasa sobre la salud general

Según Hanna, centrar todos los esfuerzos en la reducción de grasa corporal puede ser contraproducente. Destaca que la capacidad cardiorrespiratoria es un predictor relevante de salud a largo plazo, de acuerdo con una revisión publicada en el British Journal of Sports Medicine.

Priorizar la salud general y la capacidad cardiorrespiratoria aporta beneficios superiores a centrarse solo en la reducción de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular proporciona beneficios sustanciales, incluso si la reducción de peso es modesta o secundaria.

En ese sentido, el especialista recomienda enfocar la atención en la mejora del estado físico general y no solo en la balanza, para obtener resultados más completos y duraderos.

6. Demonizar de forma indiscriminada los alimentos procesados

Hanna diferencia entre alimentos ultraprocesados, como sodas azucaradas y embutidos, y procesados como yogures o panes integrales, que pueden aportar nutrientes valiosos.

Un análisis publicado por la revista médica The Lancet respalda esta distinción, al encontrar que ciertos procesados presentan efectos neutros o incluso positivos sobre la salud cardiovascular. El experto aconseja comprender las diferencias y evitar extremos, construyendo una dieta variada y flexible que incluya alimentos procesados de calidad junto a los frescos.

Recomendaciones prácticas para un cambio sostenible

Para quienes buscan resultados duraderos en la pérdida de grasa, Luke Hanna recomienda avanzar con metas alcanzables, priorizar una dieta variada basada en alimentos integrales y prestar atención tanto a la relación con la comida como al estado físico general. “Añadir calidad nutricional y mantener flexibilidad es preferible a buscar fórmulas mágicas”, enfatiza el especialista británico.

Adoptar un enfoque nutricional flexible y variado, evitando restricciones severas, facilita la pérdida de grasa sin sacrificar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae).

Comprender las diferencias entre tipos de procesados y evitar planteamientos extremos permite construir un enfoque nutricional más realista y adaptado a las necesidades individuales, sin recurrir a restricciones severas ni excluir completamente los alimentos procesados.