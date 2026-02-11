Cómo armar un plato saludable según la nueva pirámide nutricional

Dr Daniel López Rosetti: Nueva pirámide nutricional

Desde el canal de streaming Infobae en vivo, el doctor Daniel López Rosetti (MN 62.540) expuso de forma didáctica los puntos centrales de la nueva pirámide nutricional presentada por el Departamento de Agricultura y el de Salud de Estados Unidos en las últimas semanas.

“Lo que quiero transmitir es cómo esa pirámide nutricional se baja al plato de cada uno, para que al sentarse a comer puedan preguntarse: ‘¿Estoy comiendo bien?’”, aclaró el especialista, al subrayar la importancia de la aplicación práctica.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las 9, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti llevó materiales y herramientas lúdicas para graficar el nuevo enfoque alimentario. “La nueva pirámide se acerca a la dieta mediterránea y pone el foco en la calidad, no en la perfección: lo perfecto es enemigo de lo bueno”, remarcó, alentando a que cada persona arme su plato según sus gustos, pero manteniendo un esquema simple y claro.

La nueva pirámide nutricional enfatiza la importancia de las frutas y verduras en cada comida

La clave de la nueva pirámide: mitad del plato con frutas y verduras

López Rosetti propuso un ejercicio concreto: “Dividan el plato en tres partes. La mitad tiene que ser de verduras y frutas. Es fácil: si la mitad de tu ingesta diaria son frutas y verduras, ganaste un montón”. Insistió en que se prioricen las verduras sobre las frutas, y explicó: “Las frutas y verduras aportan todas las vitaminas que te imagines: vitamina A, vitamina C, complejo B, ácido fólico, cobalamina y, sobre todo, fibras que ocupan espacio en el intestino, mejoran nuestra microbiota y previenen enfermedades”.

El cardiólogo recordó que, según las nuevas guías alimentarias lanzadas en Estados Unidos, se recomienda entre una y tres piezas de fruta al día. “Siempre es preferible la fruta entera antes que el jugo, porque el jugo le sacó toda la fibra. El jugo de cartón del supermercado, por ejemplo, el de naranja, tiene un montón de cosas adentro, menos naranja. Y genera picos de glucemia”, advirtió, derribando mitos frecuentes.

Proteínas y cereales: cómo completar el plato ideal según López Rosetti

Respecto al resto del plato, López Rosetti indicó: “Un cuarto debe ser proteínas de alta calidad, que pueden ser carnes blancas, pescado, pollo, legumbres, huevos o lácteos. No hace falta que siempre sea carne: podés vivir sin carne perfectamente, con controles”. En cuanto a los hidratos, mencionó: “El último cuarto es para fibras o hidratos de carbono. Acá entran cereales como trigo, maíz, arroz, cebada, centeno y avena. Siempre que puedas, elegí los granos enteros”.

La guía alimentaria 2025-2030 recomienda priorizar cereales integrales sobre los refinados

El especialista detalló la diferencia entre cereales integrales y refinados: “Refinar un grano es sacarle lo más nutritivo y dejar solo lo que tiene más energía. Lo ideal es optar por el arroz integral o los productos con salvado, porque mantienen vitaminas, minerales, antioxidantes y polifenoles”. Compartió un truco poco difundido: “Si cocinás arroz o papa y los enfriás en la heladera por doce horas, el almidón se vuelve resistente y más saludable. Es un gol de media cancha para mejorar la calidad de los hidratos”.

Recomendaciones prácticas y flexibilidad: “Comer bien es un promedio, no una obsesión”

Para quienes consultan sobre harinas, azúcares y grasas, López Rosetti fue claro: “La nueva pirámide prohíbe los ultraprocesados y limita el azúcar, que en Estados Unidos es veneno. Pero no hay que obsesionarse. Comer más o menos bien está muy bien. Nunca cambies un kilo de peso por un gramo de felicidad”.

Al abordar las grasas saludables, subrayó el valor del aceite de oliva: “Entre una y dos cucharadas por día es suficiente, siempre fresco. No importa el color del aceite, sino la fecha de envasado. Y la aceituna negra y la verde salen de la misma planta, solo que tienen diferentes estadíos de maduración”.

Las proteínas de alta calidad pueden provenir de carnes blancas, pescados, legumbres, huevos o lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista alentó a personalizar el menú diario: “Anotá qué verduras y frutas te gustan y armá tu plato. Lo importante es el promedio semanal: comés treinta y cinco veces por semana, podés darte gustos, pero la racionalidad es mirar el plato y recordar la combinación”.

López Rosetti también abordó los hábitos nocturnos y sus efectos: “Comer pesado a la noche es una de las causas de insomnio. Lo ideal es cenar liviano, con bajo contenido de grasa, y al menos dos o tres horas antes de dormir. Así el cuerpo digiere mejor y el sueño es de mayor calidad”.

Finalmente, frente al auge de suplementos, fue tajante: “No hay nada tan bueno como el suplemento que conseguís en verdulerías. Cada cajón de tomate es una farmacia: licopeno, agua, vitaminas, todo lo que necesitás, directo de la naturaleza”.

