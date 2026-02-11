Salud

Por qué el sueño de calidad mejora la memoria, la creatividad y el bienestar emocional, según la ciencia

La relación entre el buen descanso y el funcionamiento mental va más allá del simple cansancio y puede ofrecer respuestas valiosas para enfrentar los desafíos diarios

Guardar
Dormir poco no solo causa
Dormir poco no solo causa cansancio físico, sino que afecta la salud mental y la calidad de vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir bien no solo permite descansar el cuerpo, sino que influye de manera decisiva en la mente. Cada noche, millones de personas en todo el mundo enfrentan dificultades para lograr un descanso suficiente y de calidad. Este fenómeno ocurre en grandes ciudades, en zonas rurales y afecta a todas las edades. ¿Por qué resulta tan importante dormir bien? La respuesta se encuentra en la relación directa entre el sueño y la salud psicológica.

El descanso regula emociones, mejora la memoria y protege el bienestar mental. El desafío diario consiste en conseguir un sueño adecuado mientras se enfrentan las exigencias laborales, sociales y tecnológicas.

Mayo Clinic advierte que dormir bien es fundamental para mantener la salud mental y emocional. La falta de sueño afecta la regulación de emociones, la memoria y la capacidad de concentración, y puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. La institución enfatiza que una rutina de descanso adecuada es clave para el bienestar general y la prevención de alteraciones en el estado de ánimo.

De todas maneras, la falta de sueño se volvió común en la vida moderna. Muchas personas consideran normal sentirse cansadas, arrastrar fatiga durante el día y dormir pocas horas. Esta situación responde a largas jornadas, exposición prolongada a pantallas y hábitos irregulares de descanso.

La falta de sueño altera
La falta de sueño altera la regulación emocional, incrementa la irritabilidad y disminuye la capacidad para manejar el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, los especialistas advierten que el impacto de dormir mal va más allá del cansancio físico. Según diversos estudios científicos, el sueño insuficiente altera la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan.

El descanso nocturno no solo recarga energía. Mantiene el equilibrio químico del cerebro, facilita la gestión emocional y ayuda a consolidar recuerdos. De acuerdo con Diego Sebastián Rojo, psicólogo especializado en Psicología Clínica, cuando el sueño se interrumpe de manera frecuente, aparecen problemas de concentración, irritabilidad y dificultades para manejar el estrés.

Por su parte, la American Psychological Association señala que el sueño insuficiente interfiere con los procesos de regulación emocional y cognitiva, afectando la manera en que las personas piensan, sienten y se relacionan. Dormir mal de manera crónica incrementa la vulnerabilidad ante el estrés, la irritabilidad y los trastornos del ánimo, y puede dificultar la adaptación a los desafíos cotidianos.

El rol clave del sueño en la regulación emocional

Dormir adecuadamente sustenta el funcionamiento mental y emocional. El cerebro utiliza las horas de descanso para ordenar información, regular reacciones y restaurar el equilibrio interno. Las personas que mantienen horarios de sueño estables suelen responder con mayor calma ante situaciones conflictivas y muestran mayor tolerancia a la frustración.

Millones de personas experimentan fatiga
Millones de personas experimentan fatiga crónica por jornadas largas, exposición a pantallas y hábitos de sueño irregulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el profesional, citado por Psicología y Mente, quienes acortan sus horas de sueño de manera habitual experimentan dificultades para controlar sus emociones y muestran una tendencia a la fatiga mental. El sueño insuficiente favorece respuestas emocionales intensas y reduce la capacidad de atención sostenida. Este desgaste afecta la calidad de vida y la forma de afrontar los desafíos cotidianos.

El impacto negativo no surge de una sola mala noche, sino de la acumulación de días con descanso inadecuado. El cuerpo y la mente poseen cierta capacidad de adaptación, pero si el patrón de sueño deficiente se mantiene, las consecuencias se intensifican. La falta de descanso prolongada puede aumentar la vulnerabilidad frente a la ansiedad y los estados de ánimo bajos.

¿Qué significa dormir bien?

No se trata únicamente de la cantidad de horas en la cama. Dormir bien implica regularidad, calidad del descanso y respeto por los ritmos biológicos. Una rutina adecuada incluye horarios estables para acostarse y levantarse, un ambiente propicio para el sueño y hábitos que preparen a la mente para relajarse.

Según los especialistas de Psicología y Mente, la mayoría de los adultos necesita entre siete y ocho horas de sueño por noche. Existen variaciones individuales, pero cuando el descanso habitual baja de ese rango, el cerebro comienza a trabajar en desventaja.

Los especialistas destacan que el
Los especialistas destacan que el sueño insuficiente deteriora la memoria, la concentración y la gestión de las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adolescentes y personas mayores, las necesidades pueden cambiar, aunque el principio permanece: el sueño regular preserva la salud mental.

Una buena rutina de descanso ayuda a mantener la atención, la memoria y la creatividad. También reduce la irritabilidad, fortalece la flexibilidad mental y permite enfrentar los desafíos diarios con mayor eficacia. Dormir bien no elimina los problemas, pero brinda mejores recursos internos para gestionarlos.

Beneficios psicológicos concretos

Dormir adecuadamente aporta beneficios observables y medibles en la vida diaria. El primero es la regulación emocional, debido a que el cerebro gestiona con más equilibrio las reacciones ante el estrés y los conflictos. El segundo es la claridad mental, ya que la atención y la concentración se sostienen durante más tiempo.

El descanso también mejora la memoria y el aprendizaje. Durante el sueño, el cerebro organiza y fija los recuerdos, lo que facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Además, el sistema nervioso se mantiene en un estado menos reactivo, lo que reduce la irritabilidad y el cansancio mental.

Dormir bien implica regularidad en
Dormir bien implica regularidad en los horarios, calidad del descanso y respeto por los ritmos biológicos naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los expertos citados por Psicología y Mente, dormir bien contribuye a una mayor flexibilidad mental, algo esencial para la creatividad y la resolución de problemas. El sueño adecuado también disminuye el riesgo de experimentar ansiedad y estados de ánimo bajos, al mantener más estables los sistemas químicos relacionados con el bienestar psicológico.

Claves prácticas para mejorar el descanso

Los especialistas proponen medidas concretas para optimizar la calidad del sueño. Acostarse y levantarse a horas similares todos los días ayuda a regular el reloj interno del cuerpo. Es recomendable evitar cambios bruscos en los horarios, incluso durante los fines de semana.

Reducir la exposición a pantallas y luces intensas antes de dormir facilita la transición hacia el descanso. Apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse permite que el cerebro disminuya su nivel de alerta. Asimismo, reservar la cama exclusivamente para dormir y la intimidad ayuda a que el cuerpo asocie ese espacio con el descanso.

Evitar la cafeína, la nicotina y el alcohol en las horas previas a dormir también resulta fundamental. Cenar ligero y con suficiente tiempo antes de acostarse mejora la digestión y evita interrupciones del sueño. Por la mañana, recibir luz natural y moverse facilita la regulación de los ritmos biológicos.

Mantener una rutina constante, evitar
Mantener una rutina constante, evitar pantallas antes de dormir y reducir estimulantes son claves para dormir mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar que una noche de mal descanso no determina por completo el día siguiente reduce la presión interna y la ansiedad anticipatoria. Esta actitud ayuda a que el cuerpo y la mente recuperen el equilibrio con mayor facilidad durante la noche siguiente.

Dormir bien, un pilar para la salud mental

El sueño adecuado constituye un pilar fundamental para la salud psicológica. Mantener una rutina de descanso coherente y cuidar los hábitos nocturnos se traduce en mayor claridad mental, mejor regulación emocional y una vida cotidiana más equilibrada.

Dormir bien sostiene el bienestar mental día tras día, y cada pequeño ajuste contribuye a una mejor calidad de vida. La ciencia confirma que el descanso nocturno protege la salud mental y facilita el manejo de las emociones. El compromiso con el sueño es una inversión directa en la salud psicológica y el bienestar integral.

Temas Relacionados

SueñoSalud mentalDescansoBienestar psicológicoRitmos biológicosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Conrado Estol: “Nunca es tarde para cambiar hábitos y vivir mejor”

El neurólogo analizó en Infobae al Mediodía los factores asociados a la longevidad y a la calidad de vida. Remarcó que la información médica está al alcance de todos y subrayó la importancia del propósito vital, la alimentación y el ejercicio en todas las edades

Conrado Estol: “Nunca es tarde

Cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico en 21 días, según un experto

El reconocido gastroenterólogo Will Bulsiewicz propone un programa de tres semanas que combina alimentación variada, descanso y hábitos sencillos para potenciar la salud desde el intestino. Claves para ponerlo en práctica

Cómo se puede fortalecer el

El ejercicio aeróbico demostró ser clave para reducir la depresión y la ansiedad

El estudio realizado en Australia y publicado en el British Journal of Sports Medicine indica que el ejercicio en grupo y bajo supervisión profesional ofrece ventajas adicionales para reducir síntomas de los trastornos mentales

El ejercicio aeróbico demostró ser

El músculo que casi nadie entrena y puede mejorar todo el rendimiento, según expertos en salud deportiva

Especialistas destacan que entrenar las muñecas impacta en la fuerza, la técnica y la prevención de lesiones tanto en el deporte como en la vida diaria

El músculo que casi nadie

Cómo armar un plato saludable según la nueva pirámide nutricional

En diálogo con Infobae a las Nueve, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó cómo adaptar esa guía al plato cotidiano y dio recomendaciones prácticas para mejorar la alimentación

Cómo armar un plato saludable
DEPORTES
“Pensé que renunciaba”: el contundente

“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

TELESHOW
Muna Pauls Cherri se animó

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado el cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

INFOBAE AMÉRICA

El congreso de Ecuador aprobó

El congreso de Ecuador aprobó la Ley de Ciberseguridad y ordenó formación obligatoria en el sistema educativo

Human Rights Watch expresó preocupación por reglamento de Fuerzas Armadas de Ecuador que evalúa y clasifica a medios para otorgar acreditaciones

Antes de la llegada de Netanyahu a Washington, Irán reiteró que su programa de misiles es intocable

Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética

Cuánto tiempo se tarda en obtener la Green Card por matrimonio en EEUU este 2026