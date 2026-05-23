Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La nadadora argentina terminó primera en la final de los 400 metros combinados en el torneo internacional Mare Nostrum

La nadadora argentina Agostina Hein volvió a demostrar su talento en la piscina y este sábado se colgó una nueva medalla de oro en el prestigioso certamen internacional Mare Nostrum Swim Tour que tiene su primera parada en Mónaco. La oriunda de Campana, de 18 años, terminó primera en la final de los 400 metros combinados, confirmando su buen presente en la natación.

Hein combinó las técnicas a la perfección y lideró la competencia de principio a fin, marcando una gran diferencia respecto a sus rivales. La argentina culminó la prueba con un tiempo de 4 minutos, 36 segundos y 21 décimas. Detrás quedaron las italianas Ludovica Patetta (4:47.78) y la medallista olímpica Simona Quadarella (4:48.58). Con este logro, Agostina suma un total de 17 medallas doradas en 2026, 14 de ellas en pruebas individuales.

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Por su parte, el argentino Ulises Saravia terminó segundo en la prueba de 100 metros espalda y se colgó la medalla de plata, al terminar por detrás del ruso Pavel Samusenko y delante del húngaro Adam Jaszo con un tiempo de 58.59 segundos. Este certamen en formato de tour, que seguirá mañana en Montecarlo, continuará en Canet-En-Roussillon (Francia) el 27 y 28 de mayo y se completará en Barcelona el 30 y 31 de mayo.

Agostina Hein nació el 24 de abril de 2008 en Campana, provincia de Buenos Aires y desde sus primeros contactos con el agua a los tres años, en la escuela de natación Aquarium de su ciudad natal, no abandonó nunca la pasión por la natación. A los siete ya competía en los torneos organizados por la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (FANNBA), en el Club Ciudad de Campana.

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Agostina Hein, la nadadora argentina de 18 años que es furor en el mundo de la natación por sus logros

A los 11, su entrenador Sebastián Montero la descubrió en un torneo federativo y la convocó a Independiente de Zárate, que se convirtió en la figura central de su formación. Cuando el club prescindió de los servicios del técnico, Hein lo siguió y pasó a entrenar en SER Natación Alto Rendimiento de Zárate, club con el que compite hasta hoy. Durante su etapa formativa también contó con la preparación física del profesor Alberto Beto Montoya.

En 2022, con apenas 14 años, Hein compitió en los Juegos Suramericanos de Asunción, donde ganó la medalla de plata en el relevo 4x200 metros libre femenino, terminó cuarta en los 1500 metros libre y sexta en los 200 y 800 metros libre.

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Al año siguiente, en los Juegos Panamericanos de 2023, se ubicó quinta en los 800 y 1500 metros libre y sexta en los 400 metros libre y en la posta 4x100 metros combinados. En el Campeonato Mundial Junior de 2023, disputado en Israel, obtuvo la medalla de bronce en los 800 metros libre con un tiempo de 8m33s90.

Agostina Hein muestra su medalla de campeona panamericana junior

En el Mundial Absoluto de Doha 2024, con 16 años, Agostina terminó quinta en los 800 metros libre y octava en los 400 metros libre. Esos registros le abrieron la puerta a los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que llegó como la deportista más joven de toda la delegación argentina. En la capital francesa terminó 14ª en los 800 metros libre (8:37,43) y 18ª en los 400 metros libre (4:14,24). “Cuando volví de París, me tatué los aros olímpicos en el hombro”, contó.

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En marzo de ese mismo año, con 15 años, ya había establecido el récord argentino absoluto en los 100 metros mariposa con 59,36 segundos, y se convirtió en la primera nadadora argentina en bajar el minuto en esa prueba. La marca anterior pertenecía a Macarena Ceballos (1:00,27).

En 2025 marcó su consolidación como una de las nadadoras jóvenes más destacadas del mundo. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción cosechó ocho medallas: tres de oro (400 metros libre, 400 metros combinados y 200 metros combinados, todos con récords panamericanos juveniles), cuatro de plata y una de bronce.

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Agostina Hein se enfoca en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Sin descanso, viajó desde Paraguay a Rumania para el Campeonato Mundial Junior. El 19 de agosto de 2025 se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados con un tiempo de 4m34s34, y quebró el récord nacional y sudamericano que ostentaba Georgina Bardach desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (4m37s51). Al día siguiente ganó la medalla de plata en los 800 metros libre con 8m26s19, su mejor marca personal en esa prueba.

En septiembre de 2025, en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos de Río de Janeiro, acumuló 10 medallas: ocho de oro y dos de plata. Ese mismo año recibió el Premio Olimpia de Plata. En los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026, Hein volvió a demostrar su dominio regional con otras 10 medallas: nueve de oro y una de plata, en pruebas que van desde los 100 metros mariposa hasta los relevos.

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Con 18 años recién cumplidos, Hein ya proyecta su mirada hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde los especialistas la ubican como candidata a llegar a una final olímpica.