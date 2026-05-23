El régimen de Ortega y Murillo se mantiene sin brindar una prueba de vida de Brooklyn Rivera

No hay una prueba de vida de Brooklyn Rivera desde su secuestro en septiembre de 2023 en Nicaragua.

El régimen de Ortega y Murillo sigue sin presentar una prueba de vida de Brooklyn Rivera, secuestrado el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en un caso que organismos de derechos humanos y expertos internacionales vinculan con desaparición forzada y que, según un grupo de expertos de Naciones Unidas, incluye denuncias sobre indicios de que el exdiputado podría haber muerto bajo detención.

De acuerdo con el informe de la ONU, existen al menos 112 casos documentados de desaparición forzada notificados al Estado nicaragüense, sin que las autoridades hayan respondido a los requerimientos internacionales. Según Monitoreo Azul y Blanco, hay 10 presos políticos en condición de desaparición forzada, entre ellos Rivera.

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Rivera fue secuestrado por la Policía Orteguista en su casa en el Caribe Norte después de ingresar a territorio nacional sin autorización de la dictadura, luego de que se le negara la entrada a Nicaragua, Según Despacho 505. Días más tarde también fue secuestrada la diputada suplente de Yatama Nancy Elizabeth Henríquez, a quien la dictadura excarceló el 23 de marzo por el deterioro de su estado de salud.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian la desaparición forzada de 112 personas en Nicaragua, incluyendo al líder indígena Rivera.

El dirigente miskito y presidente del partido indígena Yatama permanece desaparecido desde entonces, según Despacho 505, porque a sus familiares no se les permite visitarlo. Organismos de derechos humanos han denunciado que su caso constituye una desaparición forzada, una práctica que expertos internacionales consideran cada vez más sistemática en Nicaragua.

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Naciones Unidas advirtió que Rivera podría haber muerto bajo custodia

El grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua expresó su preocupación tras recibir denuncias sobre posibles indicios de que Rivera haya muerto en prisión, según una nota difundida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esa comunicación, los expertos señalaron que Rivera “podría haber muerto en detención” y que la dictadura ha ocultado cualquier tipo de información a sus familiares.

La noticia cobró más fuerza este viernes, cuando la dictadura presentó a Angélica Patricia Chavarría Altamirano, expareja del fallecido general Humberto Ortega Saavedra, quien estaba desaparecida desde el 19 de mayo de 2024. Según una nota de prensa de la Policía Orteguista citada por Despacho 505, Chavarría Altamirano ya fue condenada, aunque no se explicó por qué delito.

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Para el opositor Félix Maradiaga, esa diferencia de trato demuestra una decisión deliberada del régimen. “La negativa (de la dictadura) a presentar a Brooklyn Rivera es una decisión deliberada de la dictadura, y esa responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el régimen de Ortega”, afirmó Maradiaga, según Despacho 505.

Los familiares no saben nada sobre el dirigente miskito y presidente del partido indígena Yatama en Nicaragua.

Maradiaga sostuvo además que haber mostrado a la viuda de Humberto Ortega y no a Rivera “es una decisión política deliberada, y esa decisión los condena”. En la misma línea, agregó al medio Despacho 505: “Cuando han querido presentar a presos políticos, lo han hecho. Cuando han decidido ocultarlos, también han podido hacerlo durante meses. La selectividad con la que actúan no hace sino confirmar que tienen control total sobre quién aparece y quién no, y que la desaparición de Brooklyn Rivera es una elección consciente, no una circunstancia”.

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La respuesta central al caso, según Maradiaga en Despacho 505, es que Rivera no está siendo tratado solo como un preso político, sino como una persona desaparecida e incomunicada: el Estado no confirma su paradero ni su estado, no tiene acceso a su familia, no puede ver a un abogado y no existe verificación independiente de que siga con vida. Para el opositor, esa combinación constituye en sí misma una forma de tortura contra Rivera y contra su familia.

“Es necesario precisar la gravedad jurídica y humana de lo que Brooklyn Rivera está enfrentando. No estamos hablando simplemente de un preso político. Estamos hablando de una persona en condición de desaparecido, el Estado niega o no confirma su paradero y su estado, y en condición de incomunicado, completamente aislado del mundo exterior: sin acceso a su familia, sin abogado, sin ninguna verificación independiente de que está vivo y en condiciones mínimamente aceptables. Esa combinación, desaparecido e incomunicado, no es solo una violación grave del derecho internacional humanitario. Es en sí misma una forma de tortura”, dijo Maradiaga a Despacho 505.

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El opositor vinculó esa denuncia con su propia experiencia. “Mi familia tardó 84 días en tener verificación de que yo estaba con vida y que me encontraba en el conocido como El Chipote. 84 días de silencio absoluto, sin saber nada, sin poder confirmar nada. Y eso fue devastador. Cuando el tiempo que lleva Brooklyn Rivera sin ser presentado supera con creces esa cifra, la posibilidad de que haya sido asesinado es alta, o como mínimo, que se encuentre en un estado de salud tan crítico que el régimen no puede exhibirlo sin evidenciar ante el mundo entero su propia brutalidad", afirmó Maradiaga al medio Despacho 505.

Imagen de referencia. Son muchas las personas que desean conocer la verdad sobre los presos políticos y cíviles que permanecen detenidos en las cárceles de Nicaragua. (REUTERS/Gaby Oraa)

La ONU también denunció que los tribunales nicaragüenses han rechazado recursos de hábeas corpus presentados por familiares de presos políticos, según Despacho 505, lo que los deja sin mecanismos efectivos para exigir información sobre sus seres queridos. Maradiaga insistió en que la comunidad internacional debe exigir una prueba de vida de Rivera porque, según declaró al mismo medio, “cada día que pasa (…) es un día más en que el régimen consolida su impunidad y envía un mensaje brutal a todos los nicaragüenses: que pueden desaparecer a cualquiera, en cualquier momento, y que no tendrán que responder por ello”.

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Según Monitoreo Azul y Blanco citado por Despacho 505, además de Rivera figuran en condición de desaparición forzada Douglas Gamaliel Álvarez Morales, desaparecido desde el 16 de febrero de 2024; Víctor Boitano Coleman, desde el 23 de abril de 2024; Eddie Moisés González Valdivia, desde el 14 de julio de 2024; Steadman Fagot Müller, desde el 14 de agosto de 2024; Carlos Ramón Brenes Sánchez, desde el 14 de agosto de 2025; Larry Javier Martínez Romero, desde el 13 de agosto de 2025, y Salvadora del Socorro Martínez Aburto, desaparecida desde el 14 de agosto de 2025.