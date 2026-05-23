Desarticulan parte de peligrosa pandilla que opera en el este de la ciudad de Panamá

Alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, figura entre los siete aprehendidos durante la Operación Combate. Tomada del PN

La lucha contra las pandillas volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad en Panamá. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal Bagdad-Santa Eduviges, una estructura señalada por las autoridades de mantener control territorial en sectores de Panamá Este y estar vinculada a delitos como homicidio, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La denominada Operación Combate se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en Santa Eduviges, La Siesta, Tocumen, Pacora y San Miguelito.

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Entre los aprehendidos figura alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, considerada una de las células asociadas a la pandilla Bagdad que opera en el área metropolitana.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirigió las diligencias con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

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Durante los registros fueron ubicados vehículos, dinero en efectivo e indumentaria utilizada por los miembros de la agrupación, incluyendo prendas con simbología de la bandera de Corea del Sur, un distintivo utilizado por esta pandilla para identificarse.

De acuerdo con la investigación, iniciada el 6 de marzo de 2023, la organización mantenía influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos y otros delitos.

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Las autoridades sostienen que el grupo había consolidado una estructura con capacidad de ejercer control territorial sobre comunidades específicas del este de la capital.

La pandilla Bagdad-Santa Eduviges es investigada por su presunta vinculación con homicidios, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación ocurre en medio de un incremento de homicidios a plena luz del día en avenidas de Panamá. En varios de estos casos, las víctimas mantenían un extenso prontuario delictivo y presunta vinculación con algunas de las más de 25 organizaciones criminales identificadas en el país.

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En respuesta el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y grupos vinculados al narcotráfico. Según cifras divulgadas por la Policía Nacional, durante 2026 se han realizado cientos de allanamientos y operativos dirigidos contra estas estructuras, con resultados que incluyen la captura de más de 240 pandilleros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a homicidios y tentativas de homicidio.

Bagdad es considerada una de las organizaciones criminales más conocidas del país. Su nombre volvió a cobrar notoriedad recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de esta organización.

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Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad y defendió la estrategia del Gobierno para enfrentar a las pandillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Reuters

Los informes de seguridad identifican a Bagdad como una estructura con presencia en distintos sectores de Panamá y Colón, donde opera a través de células territoriales que controlan plazas de microtráfico y participan en disputas con grupos rivales.

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Precisamente, las autoridades consideran que una parte importante de los homicidios registrados en el país está asociada a conflictos entre pandillas por el dominio de estas actividades ilícitas.

Esta semana, el presidente José Raúl Mulino reconoció la preocupación existente por los recientes hechos violentos registrados en espacios públicos, pero aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad.

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El mandatario sostuvo que muchos de estos asesinatos corresponden a disputas entre grupos criminales y admitió que son hechos difíciles de prevenir, porque las autoridades no siempre pueden anticipar “quién tumba y quién es el tumbado”, en referencia a los conflictos derivados de robos o pérdidas de droga entre bandas.

El mandatario expresó su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacando que la estrategia gubernamental se concentra en debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, capturas y decomisos.

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Jaime Fernández, director general de la Policía Nacional, afirmó que los recientes operativos contra pandillas, homicidas y redes de microtráfico han incrementado la presión sobre las estructuras criminales que operan en el país. Alex Hernández

“Me siento muy complacido del trabajo del director de la Policía y del ministro de Seguridad", afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El gobernante sostuvo que las autoridades mantienen una búsqueda permanente de los principales objetivos criminales y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas orientadas a reforzar el combate contra la delincuencia organizada.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró que la violencia reciente responde, en gran medida, a las afectaciones que las operaciones de seguridad han causado a las redes de narcotráfico y microtráfico. Fernández indicó que en los últimos días fueron capturados varios homicidas y que los operativos continuarán con el respaldo del Ministerio Público para sacar de circulación a integrantes de organizaciones criminales.

Los detenidos en la Operación Combate serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Mientras tanto, las autoridades consideran que la captura de alias “Rungito” representa un golpe importante contra una de las células criminales con presencia en Panamá Este, aunque reconocen que la lucha contra estas organizaciones requiere un trabajo sostenido para evitar que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por los cabecillas detenidos.