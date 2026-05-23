Política

Damián Arabia: “Hay más gente que llega a fin de mes desde que asumió el presidente Milei”

El diputado nacional de La Libertad Avanza afirmó que hay una mejoría en el poder adquisitivo porque la pobreza bajó “del 56 al 30%”. Optimista, dijo que el freno de la economía finalizó en marzo, pero aclaró: “Todavía estamos sintiendo ese cimbronazo”

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El diputado nacional de LLA, Damián Arabia, defendió la posición de que hay mayor poder adquisitivo durante el gobierno de Javier Milei

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Damián Arabia, alineado con la senadora Patricia Bullrich, defendió el rumbo económico del Gobierno al afirmar que hay más personas que “llegan a fin de mes” y relativizó el impacto de la reciente interna oficialista.

El legislador opinó que, pese a la caída del consumo y del poder adquisitivo en los últimos meses, hay una mejora significativa en los índices de pobreza y de actividad económica, según los registros del INDEC.

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“Si uno lo piensa en términos de cantidad de gente que llega o no llega a fin de mes, la pobreza ha bajado del 56 al 30 por ciento. Para ponerlo en términos estadísticos, hay más gente que llega a fin de mes desde que asumió el presidente Milei", definió en un diálogo con el programa “Futuro Imperfecto” con la periodista Lorena Maciel.

El diputado libertario celebró que el Poder Ejecutivo hubiera enviado el acuerdo para ser tratado en el Congreso
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Aunque los ingresos reales registrados mostraron una leve mejora en marzo, el dinero efectivamente disponible luego de afrontar los gastos fijos volvió a caer. Según un informe de Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas retrocedió 0,4% en el tercer mes del año y quedó 12% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

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Pese a esos indicios, insistió que la medición de la pobreza es “un índice estadístico objetivo” y que, si bien el consumo familiar varió por la eliminación de subsidios en las clases medias y medias-bajas, defendió que las cifras muestran una tendencia hacia la mejora.

Frente a los planteos sobre endeudamiento familiar y la pérdida de empleos, el diputado defendió que “las estadísticas dicen lo contrario” y ejemplificó: “Esto es como ir al médico: el dolor puede seguir, pero el proceso de recuperación está en marcha”.

Sobre las perspectivas de la economía, Arabia reconoció que hay “determinados sectores que no venían creciendo”, pero que en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo hubo “crecimiento en 14 de 15 sectores”. “El único que no creció fue el sector público”, subrayó.

Los datos objetivos nos permiten ver que la Argentina viene creciendo por tercer año consecutivo”, subrayó. En ese marco, precisó que con el ruido de las elecciones legislativas de 2025 “el crecimiento se frenó”, y que “todavía estamos sintiendo ese cimbronazo” en el empleo y la actividad. Sin embargo, expuso: “A partir del mes de marzo, ese, ese cimbronazo frenó. Y ya la recuperación, sobre todo en sectores medios urbanos, se va midiendo objetivamente”.

La Argentina ha hecho un cambio de matriz productiva que le permite estar creciendo por tercer año consecutivo. ¿Eso significa que todos los sectores crecieron por igual? No, el crecimiento es heterogéneo”, analizó.

La interna libertaria

Durante la entrevista, Arabia minimizó las diferencias internas entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo y reivindicó el liderazgo presidencial en la conducción del espacio.

“Las diferentes miradas existen en todos los gobiernos, en todos los espacios políticos”, planteó. Aseguró que lo relevante es la “troncal del proyecto político” y que la dirección la define el presidente Javier Milei. “Hay que desdramatizar”, insistió.

Damián Arabia Diputado Patricia Bullrich 28-06-23
(Franco Fafasuli)

Además, se refirió al trabajo legislativo y la aprobación de proyectos recientes, como la media sanción a la Ley de Hojarasca y el avance del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que la interna no impidió avanzar.

Consultado sobre una expectativa presidencial de Patricia Bullrich en 2027, Arabia aseguró que “para nada” le interesa ese objetivo a la senadora nacional. “Nadie está pensando en ningún esquema de ninguna candidatura de ninguna índole. Inclusive la propia Bullrich ayer lo desmintió”, aseguró.

La situación de Adorni y el FMI

Ante la situación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado penalmente de enriquecimiento ilícito, Arabia explicó que todos los funcionarios, incluyendo diputados y senadores, están obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales antes de fin de mayo, con posible prórroga. Y sobre el ministro coordinador respondió con una evasiva: “Es una decisión de él que la tendrá que presentar”.

En ese marco, rechazó que el retraso de Adorni para presentar la DDJJ perjudique al espacio y defendió la autonomía del presidente para decidir quien forma parte de su equipo: “Al único que hemos votado es al Presidente de la Nación”.

Al ser consultado por la advertencia reciente del Fondo Monetario Internacional sobre la “vulnerabilidad” de la economía argentina y el riesgo por el contexto político, Arabia negó que la preocupación sea por la interna oficialista. “Lo que señala el FMI es la posibilidad de alternancia democrática, no las disputas internas del gobierno”, explicó.

Y concluyó: “El Fondo Monetario Internacional, que es lo mismo que ven todos los inversores, es que el rumbo económico del gobierno es el correcto y que existe, porque vivimos en una democracia, un riesgo cierto de que haya un cambio de rumbo y que los argentinos elijan otra alternativa. Puede ser un riesgo pequeño, o una probabilidad baja, pero que esa probabilidad existe. Esa probabilidad se llama riesgo país”.

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