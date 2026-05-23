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La desazón de Evangelina Anderson: fue a ver jugar al fútbol a su hijo Bastián, pero el partido se suspendió por incidentes

La modelo y su familia llegaron hasta La Quemita, el campo de deportes de Huracán, para ver a la sexta división de River Plate, donde juega su hijo, pero una gresca postergó el encuentro

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Evangelina Anderson mostró su desazón por la suspensión del partido donde iba a jugar su hijo Bastián por incidentes en otra categoría de la tira juvenil de River frente a Huracán

La mañana del sábado quedó marcada por la suspensión inesperada del partido de la sexta división de River Plate, al que Evangelina Anderson asistió para acompañar a su hijo, Bastián Demichelis, en La Quemita, el campo de deportes del club Huracán en el barrio de Flores sur. Abrazada a su campera de cuero negra, gorro de lana color crema y anteojos de sol, Evangelina llegó junto a su padre, Carlos Paterno (Anderson es el apellido artístico de la modelo), y parte de su familia y amigos del joven para vivir una jornada especial que tuvo un giro inesperado tras conocerse la decisión de los árbitros. “Bueno, partido suspendido”, expresó Anderson, visiblemente decepcionada, en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Su padre resumió resignado: “Qué vamos a hacer”, levantando el pulgar.

Anderson no pudo ver jugar a su hijo Bastián Demichelis en la sexta división de River Plate porque el partido fue suspendido debido a incidentes ocurridos en la categoría previa, durante la jornada de fútbol juvenil en Huracán. La modelo y su familia, que habían llevado ilusión y compañía, recibieron la noticia en pleno campo de deportes y mostraron su desilusión a través de mensajes directos en redes sociales.

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El look de Evangelina Anderson en La Quemita
El look de Evangelina Anderson en La Quemita

Motivos y comunicado oficial sobre la suspensión del partido de la sexta división

La cuenta Juveniles River en X explicó los motivos detrás de la suspensión. “Tras la finalización del partido de Quinta División entre River y Huracán, se produjeron incidentes en la zona de vestuarios. Ante esta situación, los árbitros resolvieron suspender el resto de la jornada al considerar que no estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar con los encuentros”. El partido que Bastián debía disputar con la sexta división quedó así postergado, sin fecha confirmada.

La noticia sorprendió a Anderson y a su grupo en pleno campo de deportes, donde esperaban junto a amigos y familiares de los futbolistas juveniles. “Qué vamos a hacer. Vinieron los amigos de Basti, vino mi mamá, mi hermana, dónde están, a ver si los vemos... allá van. Qué bajón, che”, lamentó la modelo en su video de Instagram, mientras observaba cómo el grupo intentaba retomar la normalidad tras el anuncio.

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El comunicado de Juveniles River con los motivos de la suspensión del encuentro de la sexta división por incidentes en el vestuario en otra categoría
El comunicado de Juveniles River con los motivos de la suspensión del encuentro de la sexta división por incidentes en el vestuario en otra categoría

Bastián Demichelis: su amistad con Valentino López y el emprendimiento de ropa

En la categoría que integra Bastián Demichelis, solía estar presente Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, quien desde el año pasado se recupera de una lesión de ligamentos de rodilla. Esta lesión mantiene a Valentino alejado de la competencia oficial y por ello no pudo estar ese día junto a su amigo.

Pese a la pausa en el ámbito deportivo, Bastián y Valentino mantienen activa una faceta compartida fuera del campo. Ambos adolescentes llevan adelante un emprendimiento de venta de ropa. Este proyecto les permite fortalecer su vínculo y permanecer en contacto durante la recuperación de Valentino, mostrando intereses que van más allá del fútbol juvenil.

Evangelina Anderson saludó a su hijo mayor, Bastián Demichelis, por sus 17 años con una foto especial de ellos juntos (Instagram)
Las manos unidas de Evangelina Anderson y la de su hijo Bastián Demichelis, con el tatuaje de los ojos de la modelo en el antebrazo del joven futbolista (Instagram)

El vínculo madre-hijo: el tatuaje de los ojos y la faceta más íntima de Evangelina

La relación entre Evangelina Anderson y su hijo Bastián Demichelis es muy buena. El año pasado, Anderson compartió su emoción al acompañar a Bastián cuando eligió un motivo muy especial para su primer tatuaje. “Morí de amor. Mis ojos”, escribió la modelo en Instagram al exhibir el diseño realizado en el antebrazo del joven: unos ojos que fusionan sus propios rasgos con los de un tigre, ambos en el característico color de la presentadora.

La modelo relató también el origen de la idea: “Alguien se tatuó mis ojos... Desde chiquito me lo decía”, recordó. El gesto de Bastián reavivó recuerdos de su infancia y motivó a Evangelina a compartir imágenes y videos familiares en los que su hijo, desde pequeño, manifestaba afecto y cercanía. Al ver esas imágenes, Anderson reflexionó sobre el paso del tiempo: “Pero si esto fue ayer”.

La modelo reconoció la nostalgia y una cuota de celos al observar cómo su hijo cambia y toma decisiones propias. Sin embargo, destacó el orgullo que siente por su crecimiento en el fútbol y como persona.

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