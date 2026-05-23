Nicaragua

Victoria Kjær iluminará Nicaragua: La ex Miss Universo 2024 llega a Managua para una masterclass

Una agenda de infarto le espera a los amantes de las coronas en la región. La ex Miss Universo 2024, Victoria Kjær, tiene una cita oficial con Nicaragua el próximo 5 de julio de 2026 para ser el rostro de un exclusivo taller de maquillaje profesional en Managua dictado por Álvaro Rugama

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La ex Miss Universo 2024, Victoria Kjær, ha sido confirmada como la invitada de honor y modelo principal para la Masterclass VIP "Queen's Aura" (Cortesía Victoria Kjær Theilvig).
La ex Miss Universo 2024, Victoria Kjær, ha sido confirmada como la invitada de honor y modelo principal para la Masterclass VIP "Queen's Aura" (Cortesía Victoria Kjær Theilvig).

El universo de la belleza en Centroamérica se prepara para vivir una temporada verdaderamente icónica, y Nicaragua será uno de los epicentros principales. La célebre ex Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjær, tiene programada una visita oficial a la ciudad de Managua el próximo 5 de julio de 2026.

Los fanáticos de los certámenes estéticos, los maquilladores profesionales y los amantes de la moda contarán con la oportunidad única de ver de cerca a una de las soberanas universales más aclamadas de los últimos tiempos, quien llegará al país para cumplir un rol muy especial y de alto perfil.

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En esta esperada visita, Victoria Kjær participará como la invitada de honor y modelo oficial en la exclusiva Masterclass VIP “Queen’s Aura”. Este magno evento consiste en un taller especializado en técnicas avanzadas de maquillaje profesional, diseñado minuciosamente para preparar a futuras reinas de belleza y refinar las habilidades de los estilistas locales en el circuito internacional.

La dirección y ejecución de este taller estarán a cargo del reconocido estilista y diseñador de imagen nicaragüense Álvaro Rugama. Rugama, quien cuenta con una sólida e impecable trayectoria trabajando con importantes figuras estéticas a nivel global, fue el encargado de ratificar la noticia, desatando de inmediato una ola de entusiasmo y orgullo entre los profesionales del estilismo en el país.

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l estilista Álvaro Rugama confirma la llegada a Nicaragua de la ex Miss Universo 2024, Victoria Kjær, para el próximo 5 de julio de 2026 en Managua (Cortesía Álvaro Rugama).
l estilista Álvaro Rugama confirma la llegada a Nicaragua de la ex Miss Universo 2024, Victoria Kjær, para el próximo 5 de julio de 2026 en Managua (Cortesía Álvaro Rugama).

El rol de la ex Miss Universo en la masterclass será fundamental y sumamente interactivo: Kjær fungirá como la modelo principal sobre la cual se realizarán las demostraciones estéticas y técnicas en vivo. Esto permitirá a los asistentes apreciar de primera mano cómo se esculpe, ilumina y potencia la “esencia de una reina” mediante el uso correcto del color, la simetría facial y las últimas tendencias globales de la alta cosmética.

La antesala: El tridente de la belleza se reúne un mes antes en Costa Rica

El viaje de Victoria Kjær por tierras pinoleras será el broche de oro de una gira centroamericana que comenzará exactamente un mes antes en el vecino país “tico”. Costa Rica se convertirá en el foco de la atención mundial el próximo 5 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la majestuosa “Gala Dorada” de Miss Universe Costa Rica 2026.

Este certamen nacional no solo es esperado por la elección de su nueva representante, sino por un hecho histórico y sin precedentes: la reunión oficial de tres grandes reinas de la organización universal.

Victoria Kjær formará parte del exclusivo y riguroso panel de jurados internacionales encargados de evaluar a las candidatas en suelo costarricense. Compartirá esta crucial tarea con figuras de renombre mundial como el célebre “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa.

Sin embargo, el verdadero acontecimiento que tiene emocionados a los seguidores de la región es el esperado reencuentro del “tridente de la belleza”. En el Centro de Convenciones de Costa Rica, Kjær compartirá el escenario principal con la inolvidable nicaragüense Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023), quien asumirá el rol de conductora oficial de la gala, y la espectacular mexicana Fátima Bosch (la actual Miss Universo 2025).

Tres mujeres con vestidos de gala brillantes y coronas posan frente a un fondo blanco. La primera lleva un vestido azul, la del centro uno rosa y la tercera uno rojo.
Sheynnis Palacios, Victoria Kjær y Fátima Bosch posan juntas, representando el tridente de la belleza universal con sus coronas y elegantes vestidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia conjunta de Sheynnis, Victoria y Fátima bajo un mismo techo promete una noche repleta de glamour, empoderamiento femenino y un despliegue visual imponente que servirá como el preámbulo perfecto para la posterior llegada de Victoria a Managua. Con esta espectacular travesía combinada por Costa Rica y Nicaragua, queda claro que Centroamérica se consolida con fuerza en el mapa de los eventos de belleza más importantes del mundo en este 2026.

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